Как получить субсидию на строительство дома
- Что такое безвозмездная субсидия на строительство или приобретение жилья
- Кто может получить государственную субсидию на строительство дома
- Как оформить нужный статус
- Как определяется размер субсидий
- Виды господдержки для строительства частного дома или покупки жилья
- Субсидия на строительство дома в сельской местности
- Какие документы нужны для получения субсидии
- Причины отказа в выдаче субсидии
В России действует ряд программ, которые помогают улучшить жилищные условия. Среди них есть безвозмездная субсидия на строительство дома.
Рассказываем, как получить деньги от государства на строительство дома в сельской местности, что для этого нужно и какие документы необходимо собрать в 2024 году.
Что такое безвозмездная субсидия на строительство или приобретение жилья
Безвозмездная субсидия на строительство дома или покупку квартиры — это деньги, которые государство дает гражданам на улучшение жилищных условий. Соответственно, получить их могут только те, кого признали нуждающимися в этом улучшении.
Субсидию выдают:
- федеральные органы исполнительной власти;
- органы исполнительной власти субъектов;
- органы местного самоуправления;
- предприятия и воинские части.
Сумма, которую государство предоставляет на улучшение жилищных условий, покрывает не полную стоимость жилья. Ее рассчитывают по нормативам стоимости квадратного метра (он отличается от рыночной цены) и расчетной площади на каждого члена семьи.
Норматив стоимости на первое полугодие 2024 года
Норматив стоимости, который затем используют для расчета размера субсидий, — это среднее арифметическое между ценой квадратного метра нового, только построенного жилья (первичный рынок) и ценой на вторичном рынке. Исключение составляет Дальневосточный федеральный округ, где в норматив берут только цену нового жилья.
Норматив стоимости рассчитывается и для страны в целом, и для регионов. Его утверждают каждые полгода. Так, на второе полугодие 2024-го единый федеральный норматив составляет 109 002 рублей (в первой половине года он равнялся 97 547 рублей). Для Москвы — 171 742 рубля.
Для сравнения: по данным сделок, проведенных через Домклик в июле 2024 года, средняя рыночная цена квадратного метра в столице составила 328 тыс. рублей на вторичном рынке и 409 тыс. рублей — на первичном.
Расчетная площадь
Субсидию от государства на строительство дома, квартиры или покупку жилья предоставляют по социальной норме для конкретного получателя. Это может быть семья с детьми, без детей или одиноко проживающий гражданин.
Расчетная площадь составляет:
- для одного человека — 33 кв. м общей площади;
- для семьи из двух человек — 42 кв. м общей площади;
- для семьи из трех и более человек — не более 18 кв. м общей площади на одного члена семьи.
В регионах нормативы расчетной площади могут отличаться от федеральных, но не в меньшую сторону.
Кто может получить государственную субсидию на строительство дома
Право на государственную помощь в улучшении жилищных условий имеют:
- Многодетные семьи с несовершеннолетними детьми. Также учитываются дети старше 18 лет, которые учатся в высшем учебном заведении очно или служат по призыву в армии, если им не более 23 лет.
- Молодые семьи (до 35 лет).
- Малоимущие, нуждающиеся в получении жилья.
- Военнослужащие (в том числе те, кто переведен в запас).
- Госслужащие, бюджетники.
- Специалисты, переехавшие в сельскую местность для работы в сфере сельского хозяйства (нужно профильное образование).
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их семьи.
- Сироты и дети без попечения родителей.
Условия получения субсидии могут отличаться в зависимости от программы, по которой она выдается, но главное — за ней можно обратиться, если на момент подачи заявления граждане нуждаются в улучшении жилищных условий.
Может показаться, что это подразумевает возможность рассчитывать на помощь государства практически любому. Но это не так. «Нуждающийся в улучшении жилищных условий» — не просто формулировка, а официальный статус, который нужно оформлять.
Как оформить нужный статус
Потребность гражданина в улучшении жилищных условий подтверждает местная администрация. Обычно это департамент, который занимается жилищной политикой. Он же и выдает соответствующую справку.
Гражданин может быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий по следующим причинам:
- отсутствие своего жилья;
- недостаточная площадь жилья;
- жилье признано аварийным или непригодным для проживания;
- проживание в одной квартире невозможно из-за тяжелого заболевания кого-то из членов семьи (например, из-за туберкулеза).
Площадь жилья признается недостаточной, если она меньше регионального норматива (во всех субъектах Федерации они разные). Обычно учитывают доли в собственности, ипотечное жилье, жилье по договору социального найма.
Если окажется, что в сумме площадь всего жилья меньше нормативной, администрация оформит статус нуждающегося в улучшении жилищных условий.
Такой статус позволяет встать на учет в очередь таких же нуждающихся. Когда подойдет очередь, гражданин сможет получить квартиру по договору соцнайма.
Однако для участия в госпрограммах и получения субсидии на строительство жилого дома или покупку готового жилья вставать на учет не обязательно. Все детали вам подскажут в муниципалитете, так как порядок предоставления услуги может немного различаться в разных населенных пунктах и субъектах Федерации.
Как определяется размер субсидий
Сумма субсидии считается по сложной формуле. Сначала нужно определить нормативную стоимость жилья. Ее получают умножением регионального норматива площади на норматив стоимости. Финальная сумма субсидии — процент от нормативной стоимости жилья. Он устанавливается отдельно для каждой из программ.
Например, по программе «Молодая семья» субсидия составит 30-35% от нормативной стоимости социальной нормы квадратных метров. В рамках «Комплексного развития сельских территорий» размер субсидии может доходить до 70% нормативной стоимости.
Виды господдержки для строительства частного дома или покупки жилья
В 2024 году действует несколько государственных программ и субсидий, которые могут быть использованы для строительства дома или покупки жилья, а именно:
- Субсидии на строительство дома в сельской местности (программа «Комплексное развитие сельских территорий»)
- Субсидии многодетным семьям на строительство дома или покупку квартиры (программа «Молодая семья»)
- Участок от государства
- Льготный ипотечный кредит (ставки по таким кредитам будут заметно ниже рыночных)
Так, по программе «Молодая семья», которая действует до 2025 года, супруги в возрасте до 35 лет могут оформить субсидию на покупку или строительство жилья, погашение ипотеки. Если детей нет, российское гражданство должно быть у обоих супругов, при наличии детей — хотя бы у одного.
Родители-одиночки, у которых есть один ребенок, тоже могут участвовать в программе. Размер субсидии составит для бездетных семей 30%, а если есть хотя бы один ребенок — 35% от расчетной стоимости положенных по нормативам квадратных метров. Остальное нужно будет доплатить самим.
Многодетные семьи могут оформить субсидию на строительство дома по программе «Молодая семья» или региональной подпрограмме, рассчитанной на улучшение жилищных условий. Кроме этого, многодетные семьи могут получить субсидию в размере до 450 тыс. рублей на погашение кредита, взятого на строительство дома, но только после оформления дома в собственность и регистрации в нем.
При этом ипотечный договор должен быть оформлен не позже 1 июля 2031 года. Такая возможность предусмотрена для родителей, у которых в 2019-2030 годах родился третий или последующий ребенок.
Если дети усыновленные, родители тоже могут получить эту выплату (при этом возраст детей и наличие зарегистрированного брака неважны).
Все субсидии можно оформить и получить только один раз. 450 тыс. рублей переведут на счет банка, который выдал ипотеку, то есть потратить их на другие цели или получить наличными нельзя. Если ипотечный долг меньше, чем максимальная сумма субсидии, то перевод будет равен остатку долга по ипотеке.
Субсидия на строительство дома в сельской местности
По программе «Комплексное развитие сельских территорий» можно получить самую большую субсидию (в процентах от стоимости жилья). Она покроет до 70% расходов на строительство, но 30% суммы должно быть у заявителя.
Этой программой могут воспользоваться:
- граждане России, проживающие в сельской местности, которых признали нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- граждане, которые хотят переехать в сельскую местность и имеют право на получение выплаты на жилье.
На местном уровне к заявителям на субсидию могут предъявляться дополнительные требования вроде стажа у госслужащих. Но право на «сельскую» субсидию имеют и молодые специалисты при условии, что у них есть государственное образование и работа по профилю, указанному в дипломе (не менее года после окончания вуза). Если субсидию одобрят, специалист обязан остаться и проработать в селе не менее пяти лет.
Детали программы в конкретном регионе следует уточнять в местной администрации.
Первыми в очереди на получение выплаты на строительство дома в сельской местности стоят сотрудники агропромышленного комплекса и ветеринары сельхозживотных, затем — занятые в социальной сфере.
Субсидию нельзя использовать, чтобы купить дом у членов семьи и родственников или выкупить собственный дом. Кроме этого, построенное жилье должно быть пригодным для постоянного проживания: в нем должны быть проведены необходимые инженерные системы (канализация, вода, свет). Площадь дома должна соответствовать региональной учетной норме из расчета на каждого члена семьи.
Какие документы нужны для получения субсидии
Рассмотрим базовый пакет документов, которые понадобятся, например, для оформления заявления на субсидию по программе «Молодая семья»:
- заявление на получение субсидии;
- паспорта и/или свидетельства о рождении всех членов семьи;
- свидетельство о браке (если у супругов нет детей; если есть, оно не потребуется);
- СНИЛС каждого члена семьи;
- подтверждение статуса нуждающихся в жилье;
- документы, подтверждающие приобретение жилья или получение ипотеки (когда речь идет о строительстве дома, отчитываться придется по договору подряда со строительной организацией);
- документы, подтверждающие доходы и возможность оплатить стоимость жилья сверх субсидии.
Весь пакет можно подать непосредственно в уполномоченный орган местного самоуправления или через портал «Госуслуги». Затем нужно дождаться рассмотрения заявления. По одобренной заявке супруги (или родитель) получают свидетельство о праве на субсидию, которым можно воспользоваться в течение семи месяцев, чтобы купить жилье.
Если субсидию дают на строительство, то срок использования средств составляет 26 месяцев. Живые деньги заявители не получают: средства переводятся на специальный банковский счет, а с него — продавцу жилья или строительным подрядчикам.
Причины отказа в выдаче субсидии
Самые распространенные причины отказа в предоставлении субсидии — несоответствие заявителя требованиям программы или неполный комплект предоставленных документов. Волнуясь, люди могут забыть приложить нужный экземпляр из пакета, подтверждающего право на субсидию. Или же неправильно оценивают соответствие требованиям программы.
Так, обязательным условием получения субсидии на жилье (независимо от программы) является статус нуждающегося в улучшении жилищных условий. Эту деталь тоже иногда упускают и подают документы без этой справки. Тогда в предоставлении субсидии откажут.
Добрый день, мне отказали в субсидии , а причина такова что по моей ипотеке не положено, так как она включает в себя и покупку участка тоже, как выйти из этого положения и получить субсидию?
Людмила К.добрый день. Рекомендуем обратиться за консультацией напрямую в уполномоченный за выдачу субсидии орган.
Где получить статус нуждающегося
Пользовательздравствуйте! Уточнить вопрос можно в органе местного самоуправления по месту своего жительства.
Стоим в очереди, и вот вот получим сертификат «молодая семья» хотим приобрести квартиру. Но 35% от рыночной стоимости нас сказали не рассчитать. Дадут намного меньше. Почему?
Дарья Б.здравствуйте! Информацию можно уточнить непосредственно в уполномоченном органе местного самоуправления или на портале «Госуслуги».
куда идти в какой именно орган , мфц или куда то еще ?
Анжелика А.здравствуйте! Весь пакет можно подать непосредственно в уполномоченный орган местного самоуправления или через портал «Госуслуги».
ДомкликЗдравствуйте, как найти данную услугу на «Госуслугах»?
Анастасия П.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки Госуслуг.