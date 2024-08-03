Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
7K

Многодетные смогут обратиться за выплатой на ипотеку с 8 августа

Дата публикации: 03 авг 2024
Многодетные смогут обратиться за выплатой на ипотеку с 8 августа

Многодетные семьи с рожденными в 2024-2030 годах детьми смогут подать заявление на выплату в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки с 8 августа. С этого дня вступает в силу постановление правительства России, которое продлевает направление денег на эту льготу.

Ранее она действовала для семей, у которых третий или последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023-го.

Этот срок увеличили до 31 декабря 2030, но такой закон подписали только в июне. Это значит, что семьи с рожденными в 2024 году детьми не могли обратиться за выплатой. Теперь эта возможность у них есть — с 8 августа.

Кроме этого, подписанный президентом закон увеличил срок оформления ипотеки. Для того, чтобы претендовать на 450 тыс. руб., договор нужно заключить до 1 июля 2031 года (а не 2024-го).

Материалы по теме:

Как получить субсидию 550 000 рублей для многодетных семей из Приморского края

Новости
Многодетным семьям
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии22
П
Пользователь
06 окт 2024

Здравствуйте!Третий ребенок рожден в июле 2024 года ,ипотеку взяли в начале октября 2024 года !Мы можем претендовать на субсидию 450т на погашение ипотеки ?Если да ,то когда мы можем ей воспользоваться?

Домклик
08 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Выплату на погашение ипотеки могут получить семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030. При этом кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2031 года.

П
Пользователь
26 авг 2024

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы многодетная семья хотим оформить программу "наличные под залог жилья". Сможем ли мы воспользоваться субсидией 450 тыс. и погасить часть кредита? Спасибо.

Домклик
27 авг 2024

Пользовательздравствуйте! Нет, выплату можно использовать только для оплаты основного долга или процентов по действующему ипотечному кредиту.

Для погашения какого кредита можно получить субсидию, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam.

Н
Надежда Л.
08 авг 2024

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, данные средства идут в погашение основного долга или проценты банку?

Домклик
09 авг 2024

Надежда Л.здравствуйте! Субсидия направлена на погашение суммы основного долга (при задолженности по кредиту более 450 тысяч рублей) и на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (при задолженности по кредиту менее 450 тысяч рублей).

Неиспользованный остаток субсидии нельзя перенести на другой кредит, обналичить или использовать как-то еще. Наличными оставшуюся сумму не выплатят.

А
Анна Ш.
07 авг 2024

Здравствуйте, скажите почему нам как многодетной семье отказано в получении субсидии на погашение ипотеки в 450000 руб., так как мы брали ипотеку на строительство жилого дома имея в собственности зем. участок, а залогом является сторонний объект, соответственно после окончания строительства дом был оформлен на всех членов семьи в равных долях. Но мы не можем оформить залог на наш дом, так как 3/5 доли жилого дома находится в собственности несовершеннолетних детей и опека не дает разрешения. Так почему имея ипотеку на строительство жилого дома мы не можем воспользоваться субсидией ???? Что это за условие залога ?????

Домклик
08 авг 2024

Анна Ш.здравствуйте! Причины могут быть самые разные, но, в любом случае, отказ в предоставлении субсидии основан на изложенных положениях постановления Правительства.

На какие цели можно получить субсидию в 450 000 рублей многодетным семьям, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam?ysclid=lzl2acmtz816953000

Р
Рамиль Г.
07 авг 2024

Добрый день! Можно будет с 08.08.2024 подать заявление через госуслуги?

Домклик
08 авг 2024

Рамиль Г.здравствуйте! Постановление правительства России вступает в силу с 8 августа 2024 года. Подать заявление можно в тот же день. Правила подачи документов через сайт Госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/life/details/mortgage_allowance

Рекомендуем
Как получить сертификат на земельный участок
25K
Многодетные семьи в Хабаровском крае будут получать на погашение ипотеки 1 млн рублей
3K
Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция
1M
Ипотека для многодетных: кому положена и как получить
111K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
901
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал