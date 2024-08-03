Многодетные смогут обратиться за выплатой на ипотеку с 8 августа
Многодетные семьи с рожденными в 2024-2030 годах детьми смогут подать заявление на выплату в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки с 8 августа. С этого дня вступает в силу постановление правительства России, которое продлевает направление денег на эту льготу.
Ранее она действовала для семей, у которых третий или последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023-го.
Этот срок увеличили до 31 декабря 2030, но такой закон подписали только в июне. Это значит, что семьи с рожденными в 2024 году детьми не могли обратиться за выплатой. Теперь эта возможность у них есть — с 8 августа.
Кроме этого, подписанный президентом закон увеличил срок оформления ипотеки. Для того, чтобы претендовать на 450 тыс. руб., договор нужно заключить до 1 июля 2031 года (а не 2024-го).
Как получить субсидию 550 000 рублей для многодетных семей из Приморского края
Здравствуйте!Третий ребенок рожден в июле 2024 года ,ипотеку взяли в начале октября 2024 года !Мы можем претендовать на субсидию 450т на погашение ипотеки ?Если да ,то когда мы можем ей воспользоваться?
Пользовательздравствуйте! Выплату на погашение ипотеки могут получить семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030. При этом кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2031 года.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы многодетная семья хотим оформить программу "наличные под залог жилья". Сможем ли мы воспользоваться субсидией 450 тыс. и погасить часть кредита? Спасибо.
Пользовательздравствуйте! Нет, выплату можно использовать только для оплаты основного долга или процентов по действующему ипотечному кредиту.
Для погашения какого кредита можно получить субсидию, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, данные средства идут в погашение основного долга или проценты банку?
Надежда Л.здравствуйте! Субсидия направлена на погашение суммы основного долга (при задолженности по кредиту более 450 тысяч рублей) и на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (при задолженности по кредиту менее 450 тысяч рублей).
Неиспользованный остаток субсидии нельзя перенести на другой кредит, обналичить или использовать как-то еще. Наличными оставшуюся сумму не выплатят.
Здравствуйте, скажите почему нам как многодетной семье отказано в получении субсидии на погашение ипотеки в 450000 руб., так как мы брали ипотеку на строительство жилого дома имея в собственности зем. участок, а залогом является сторонний объект, соответственно после окончания строительства дом был оформлен на всех членов семьи в равных долях. Но мы не можем оформить залог на наш дом, так как 3/5 доли жилого дома находится в собственности несовершеннолетних детей и опека не дает разрешения. Так почему имея ипотеку на строительство жилого дома мы не можем воспользоваться субсидией ???? Что это за условие залога ?????
Анна Ш.здравствуйте! Причины могут быть самые разные, но, в любом случае, отказ в предоставлении субсидии основан на изложенных положениях постановления Правительства.
На какие цели можно получить субсидию в 450 000 рублей многодетным семьям, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-450-000-rublei-na-pogashenie-ipoteki-mnogodetnym-semyam?ysclid=lzl2acmtz816953000
Добрый день! Можно будет с 08.08.2024 подать заявление через госуслуги?
Рамиль Г.здравствуйте! Постановление правительства России вступает в силу с 8 августа 2024 года. Подать заявление можно в тот же день. Правила подачи документов через сайт Госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/life/details/mortgage_allowance