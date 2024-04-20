Как сэкономить на коммунальных платежах
Сдержать рост тарифов мы не можем, но уменьшить сумму в квитанциях можно, зная несколько хитростей. Воспользуйтесь нашими советами и не тратьте деньги впустую.
Отключите услуги, которыми не пользуетесь
Единственные коммунальные услуги, от которых нельзя отказаться, — это отопление, водопровод, канализация, содержание и ремонт дома.
Внимательно прочитайте квитанцию. Возможно, вы найдёте в ней одну или несколько услуг, которыми вы не пользуетесь. Это может быть домашний телефон или радиоточка, о которой вы даже не подозревали. Отключите все ненужные услуги.
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Установите многотарифный электросчетчик
Бывают одно-, двух-, и трехтарифные счетчики. При этом именно последние помогают сэкономить больше всего — они будут отслеживать расход электроэнергии по трем разным тарифам.
Самое дорогое время – с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.
Более бюджетное дневное – с 10:00 до 17:00.
Дешевое ночное – с 23:00 до 07:00.
Такой подход позволит снизить счет за электричество до четверти суммы даже на работе холодильника, ведь он включен постоянно. Установка таких приборов учета будет удобна и для тех, кто целый день проводит на работе, а стиральную и посудомоечную машинки запускает после 23:00 или на утро на отложенный старт.
Берегите воду
Тут сразу несколько важных советов:
- Закрывайте кран, когда чистите зубы, бреетесь или наносите моющее средство на посуду. Бегущая без толку струя воды — это совсем не экономно.
- 10-минутный душ расходует почти в 2 раза меньше воды, чем ванна. Экономия 70-80 литров за один раз. А теперь умножьте эти литры на количество человек в семье и дней в году. Получается целое море воды, слитое в канализацию.
- Задумайтесь о приобретении посудомоечной машины. Она тратит в 2–3 раза меньше воды, чем при ручном мытье посуды под краном. Пользуйтесь посудомойкой после 23 часов, если у вас многотарифный счётчик.
- Установите счетчики на воду. По нормативам на одного прописанного в квартире человека в месяц полагается 5 кубометров горячей и 7 кубометров холодной воды — это 12 тысяч литров. В реальности вы тратите намного меньше, чем указано в счете за коммунальные услуги, а значит — переплачиваете.
- Отремонтируйте сантехнику. Даже при небольшой неисправности из бачка унитаза может за месяц незаметно вытечь около трех кубометров воды. Столько же — из капающего крана. Зачем вам платить за воду, которой вы не пользуетесь?
Выбирайте бытовую технику класса А
Современная бытовая техника делится на несколько классов энергоэффективности: от A до G. Техника класса А потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективнее. Техника класса С в среднем использует на 40% больше энергии, чем техника класса A.
Поэтому при покупке бытовой техники, которой вы пользуетесь постоянно, обязательно обратите внимание на этот параметр. Класс энергоэффективности вашей техники ниже С? Задумайтесь о замене, это выгодно отразится на оплате коммунальных услуг.
Утеплите квартиру
Холодная угловая стена, некачественный уплотнитель в окнах и дверях — и вот у вас в квартире гуляет ветер, и вам приходится включать обогреватель. А это лишние траты.
Если не хотите, чтобы деньги в буквальном смысле улетали на ветер, подумайте об утеплении квартиры. Конечно, позаботиться об этом стоит ещё на стадии ремонта. Но если в тот момент вы об этом позабыли — не беда.
Кое-что легко сделать самостоятельно, например, заменить уплотнитель для окон и дверей. Кроме того, на рынке множество компаний, которые предоставляют услуги по утеплению окон, дверей и фасадов.
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Установите энергосберегающие лампы
Это потребует вложений, но давайте посчитаем выгоду. Светодиодные лампочки стоят в 2-10 раз дороже обычных, но они потребляют в 8-10 раз меньше энергии и служат около 3 лет.
Специалисты утверждают, что, заменив все лампочки в доме, вы сократите затраты на электричество примерно в 4 раза. Так цифры в платежке заметно уменьшатся, затраты очень быстро окупятся.
Не оставляйте приборы в сети
Приучите себя уходя из дома выключать свет и все электроприборы от сети. Кроме холодильника, разумеется. Оставленные в розетке зарядки и бытовые приборы — это пассивные потребители электроэнергии, использующие её даже в спящем режиме. А ещё они могут стать причиной пожара.
Используйте технику разумно
Можно экономить, просто занимаясь домашними делами. Достаточно помнить, где мы расходуем электроэнергию впустую.
Вот несколько простых, но очень эффективных советов:
- Не кипятите полный чайник. Этот прибор потребляет много энергии — кипятите столько, сколько вам нужно именно сейчас.
- Доставайте продукты из морозилки перед готовкой заранее — и вам не придётся лишний раз пользоваться микроволновкой.
- Выбирайте быстронагревающуюся посуду — сэкономите время и электричество.
- Выключайте электроплиту за 5 минут до окончания готовки. Блюдо дойдёт, пока она будет остывать. И точно не подгорит.
- Регулярно размораживайте холодильник и очищайте пылесос — так вы продлите технике жизнь и прилично сэкономите на электроэнергии.
Сколько можно сэкономить на коммунальных платежах
Надеемся, вы убедились, что экономить на коммунальных платежах действительно можно. Некоторые способы могут потребовать дополнительных вложений, например, покупка новой техники или лампочек, но даже такие действия с легкостью окупятся за счет снижения платежа за услуги ЖКХ. Но есть и советы, которые не потребуют от вас ничего, кроме бережного отношения к ресурсам.
Советы ни о чëм, это и так понятно, с таким набором много не съэкономить
Ксения Ш.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.
Полезная статья!
Анастасия Ш.добрый день! Рады, что материал был вам полезен 💚
Отличные советы. Спасибо!
Леонид Д.добрый день! Пожалуйста 💚