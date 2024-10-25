Молодая семья

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Как строят отношения и быт в России — исследование Домклик и VK Знакомств
25 окт 2024
509
Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году
04 окт 2024
401K
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
30 сен 2024
1M
Как сэкономить на покупке жилья более 2,5 млн рублей
30 авг 2024
21K
Ипотека для многодетных: кому положена и как получить
14 авг 2024
109K
Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик
25 июл 2024
149K
Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция
16 июл 2024
1M
Ипотека в декретном отпуске: ответы на популярные вопросы
29 мая 2024
34K
Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
31 авг 2023
425K
Ипотека с 18 лет в СберБанке: ответы на популярные вопросы
27 июн 2022
25K
Ипотека для молодой семьи в Сбербанке
25 июн 2021
283K
1
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