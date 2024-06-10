Как подать уведомление о начале строительства
- Зачем собственнику уведомлять местные власти о планируемом строительстве
- Что такое уведомление о строительстве
- Уведомление или разрешение на строительство: в чем разница
- Как подать уведомление о начале строительства
- Сколько ждать ответа администрации
- Причины возможного отказа в начале строительства
- Ответы на популярные вопросы
Если вы решили построить садовый или дачный дом на своём или приобретаемом участке, сначала нужно уведомить государство о ваших планах. Это позволит убедиться в том, что земля подходит для этих целей, а ваша постройка никому не помешает, и впоследствии её можно будет узаконить без каких-либо проблем.
Рассказываем, как подать уведомление о начале строительства и в каких случаях стройку могут не согласовать.
Зачем собственнику уведомлять местные власти о планируемом строительстве
Несмотря на то, что в рамках «дачной амнистии» предусмотрен упрощенный порядок регистрации жилых и садовых домов, это не исключает обязанности собственников участков при строительстве или реконструкции объектов соблюдать градостроительные и строительные нормы и правила, а также требования о целевом назначении земельного участка.
Подача уведомления как раз помогает решить эти задачи.
Что такое уведомление о строительстве
Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции жилого или садового дома — это документ, который собственник участка или подрядчик подаёт в органы местного самоуправления до начала строительных работ. В уведомлении нужно указать сведения о земле и параметрах строительства.
По этим данным органы власти проводят проверку — можно ли строить объект с заданными параметрами на данном конкретном участке, нет ли ограничений и противоречий. По итогам проверки формируется уведомление о соответствии объекта строительства установленным параметрам и допустимости размещения такого объекта на земельном участке (или о несоответствии и недопустимости).
Получение такого уведомления не является обязательным, в том числе при оформлении ипотеки на строительство от Сбера*. Построить дом можно и при наличии уведомления о несоответствии, но вот с постановкой на учёт такого объекта и регистрацией права собственности на него могут быть проблемы. Есть риск, что постройку признают самовольной и в этом случае дом придётся снести, а все расходы лягут на плечи владельца.
Причин для такого решения может быть несколько — несоответствие вида разрешённого использования земли, нарушение техничеких норм, установленных законом, обоснованные возражения от соседей по участку.
Чтобы избежать столь неприятных последствий, лучше придерживаться стандартной процедуры — подать уведомление о начале строительства дома, получить от органов местного самоуправления положительный ответ и только потом приступать к строительным работам.
Если постройка будет признана самовольной или недопустимой к размещению на конкретном участке, то все расходы в полном объеме будут подлежать возмещению за счет бюджета государства.
Уведомление или разрешение на строительство: в чем разница
С августа 2018 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ. Ранее для постройки жилого дома нужно было получить в администрации разрешение на строительство, а затем ещё и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После принятия нового закона «разрешительный» порядок заменили «уведомительным».
Теперь разрешение на строительство получать не нужно — достаточно уведомить местные власти о своих планах. А по завершению стройки необходимо подать в администрацию уведомление об окончании строительства (вместе с техническим планом объекта).
Также в законодательство были внесены изменения и в отношении садовых домов. Если раньше для их строительства не нужно было получать разрешение, то теперь требуется соблюдать уведомительный порядок, как и в случае с ИЖС.
Как подать уведомление о начале строительства
Для согласования параметров будущей стройки вам потребуется паспорт и документы на участок (выписка из ЕГРН).
Уведомление о планируемом строительстве подают в органы местного самоуправления. Как правило, этими вопросами занимается комитет по архитектуре и градостроительству. Подать уведомление о начале строительства можно в бумажном виде через МФЦ или при личном визите в администрацию. Ещё один способ подачи — в электронном виде через Госуслуги.
Что нужно указать в форме уведомления
Сведения о застройщике (подрядчике). Если это физическое лицо, указываем ФИО, место жительства, паспортные данные. Если юридическое — наименование и адрес организации, регистрационный номер из единого реестра и идентификационный номер налогоплательщика.
Сведения о земельном участке — адрес, кадастровый номер, вид разрешённого использования и данные о собственниках (указать правоустанавливающие документы — например, договор купли-продажи).
Сведения о планируемом объекте строительства. Нужно указать, какой дом будет построен — садовый или жилой, цель подачи уведомления — строительство или реконструкция. Также в форме надо отразить планируемые параметры постройки — площадь, этажность, высота, отступы от границ участка.
Схематичное изображение дома, который планируется построить или реконструировать. Важно отобразить его точное расположение на участке, учитывая отступы от границ. Схему можно сделать самостоятельно.
Сколько ждать ответа администрации
Регламентированный срок рассмотрения заявки составляет 7 рабочих дней (до 20 рабочих дней для исторических поселений). В ответ должно прийти уведомление о том, что ваш будущий дом соответствует или не соответствует действующим нормам, а также о допустимости или недопустимости его размещения на данном участке.
Как выглядит «одобренное» уведомление⬇️
Причины возможного отказа в начале строительства
После рассмотрения заявки администрация может направить уведомление о несоответствии планируемого строительства допустимым нормам.
Возможные причины такого решения:
- несоответствие параметров дома допустимым нормам (высота — более 20 м, этажность — более 3 этажей)
- наличие ошибок в документе
- отсутствие у заявителя прав на земельный участок, на котором планируется строительство
- намерение строиться в зоне с особыми условиями использования (исторические поселения, природоохранные территории, прибрежные зоны)
- несоответствие вида разрешённого использования участка (на земле нельзя строить жилой и/или садовый дом)
Основания для отказа должны быть указаны в документе (в соответствии с п.10 ст.51.1 Градостроительного кодекса).
Ответы на популярные вопросы
Сколько действует уведомление о начале строительства?
«Одобренное» уведомление о намерении начать стройку установленным нормам действительно в течение 10 лет с даты выдачи. В пределах этого срока вы можете построить дом без повторного запроса в администрацию.
По прошествии 10 лет потребуется вновь согласовывать строительство с властями.
Можно ли в ходе строительства изменить конфигурацию «одобренного» объекта ИЖС?
Можно, но все изменения придётся заново согласовывать с администрацией. Если этого не сделать, то при регистрации дома могут возникнуть проблемы, так как местные власти будут сверять фактические параметры (указанные в техплане объекта) с теми, которые были заявлены в уведомлении.
Для строительства дачи тоже нужно подавать уведомление?
Да, но давайте ответим по порядку. Во-первых, такого понятия как «дача» больше нет — теперь такие постройки называются садовыми домами.Они не предназначены для круглогодичного проживания, по документам считаются нежилыми (даже если внутри есть всё необходимое для жизни) и здесь нельзя оформить прописку.
Построить такой дом можно на участках садовых и дачных некоммерческих товариществ, а также на землях с назначением «Ведение личного подсобного хозяйства», расположенных в границах населённых пунктов. На участках, предназначенных для огородничества, любое капитальное строительство запрещено.
И во-вторых, перед возведением садового дома также нужно согласовать его параметры с органами местного самоуправления. Порядок такой же, как и при ИЖС.
*За исключением земель с разрешенным видом использования — «крестьянско-фермерское хозяйство». Для индивидуального строительства на таких землях жилых или садовых домов в ипотеку понадобится получить уведомление о соответствии.
Добрый день / прописка Омск а строю дом в Московской области, Клинский район - при подаче уведомление о строительстве через госуслуги на последнем пункте выбор подразделения на карте - показывает только Омские подразделения - что нужно сделать чтобы мог выбрать другого региона подразделения в госуслугах? может быть сможете помочь спасибо
Геннадий О.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки Госуслуг.
Геннадий О.укажите свое местоположение в госуслугах по месту строительства
Олег Ц.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Геннадий О.у меня ситуация наоборот и никто ясно не смог объяснить как подать уведомление из региона регистрации в другой на стройку, в итоге все просто заполняете в своем лк Госуслуг по региону регистрации все параметры в уведомлении ФИО кадастровый номер и далее все шаги а последний этап открывается карта вводите в поиске административный орган по местонахождению объекта строительства и отправить на согласование.
Татьяна З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
А если получил уведомление, начал строительство и недострой хочу продать ИП для дальнейшей реализации, как в этом случае с документами быть, с уведомлением?
Елена Ф.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Росреестр отказывает в изменении пункта в ЕГРН "Виды разрешенного использования" на ИЖС из-за ипотеки, просят некое согласие от Залогодержателя (Сбербанк). Как получить согласие от Сбербанке на изменение ?
Павел С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.