Главные мифы о жизни в новостройке
Нередко устоявшиеся стереотипы мешают нам принять верное решение. Так бывает и с выбором жилья. Но законодательное регулирование и тренды строительства на рынке недвижимости стремительно меняются, и то, что было актуально ещё 5–10 лет назад, сегодня уже не соответствует действительности.
В большей степени изменения отражаются на рынке первичного жилья — государство стремится защитить интересы дольщиков, сделать квартиры более доступными с помощью льготных ипотечных программ и следит за тем, чтобы застройщики несли ответственность за сданные квадратные метры.
В статье вместе с экспертами компании ПрестижСтрой мы развенчаем наиболее распространённые стереотипы о новостройках, которым не стоит верить в 2025 году.
Миф 1. Покупка вторички безопаснее — она ведь уже готова
Сюда можно включить сразу несколько страхов, которые часто мешают решиться на покупку квартиры в строящемся доме:
- стройка затянется или будет заморожена
- квартира/дом не будут соответствовать заявленным характеристикам
- в квартире после сдачи окажется много дефектов, а устранять их придётся самостоятельно
Если новостройка уже сдана, а таких объектов в продаже очень много, то все эти страхи сводятся к нулю. Более того, в части безопасности сделки в данном случае новостройка сильно выигрывает у вторички, так как квартира в новом доме — это объект с чистой юридической историей. Здесь полностью отсутствуют риски появления неучтенных собственников — наследников, супругов, лиц, не участвовавших в приватизации и т.д.
Что касается покупки новостройки на этапе строительства, то здесь действительно возможны неприятности с затягиванием сроков или выявлением дефектов. Чтобы этого избежать, рекомендуем прежде всего правильно подходить к выбору строительной компании.
Обратите внимание, что деньги, которые покупатель вносит за квартиру, лежат на специальных эскроу-счетах, пока дом не будет готов. То есть застройщик может получить оплату только после сдачи дома в эксплуатацию в срок, указанный в проектной декларации.
Главный аргумент в пользу надежности застройщика — аккредитация в Сбербанке. Банк регулярно проверяет ход и сроки строительства аккредитованных новостроек. Также перед покупкой стоит ознакомиться с утвержденным планом застройки комплекса — из этого документа вы узнаете, как будет благоустроена придомовая территория, где и какие объекты инфраструктуры будет строить девелопер.
Кроме того, в данном вопросе закон также находится на стороне потребителей, а именно:
- Если застройщик переносит срок подписания акта приема-передачи квартиры более чем на 2 месяца от даты, указанной в договоре, по закону с него можно взыскать неустойку
- Если площадь квартиры меньше той, на которую вы рассчитывали и за которую заплатили, как правило, застройщик будет обязан вернуть стоимость недостроенных метров
- Если при приемке квартиры выявлены существенные дефекты, вы имеете право не подписывать акт приема-передачи, а застройщик должен устранить недостатки безвозмездно в течение 60 календарных дней
- Минимальный гарантийный срок на квартиру в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранить обнаруженные недостатки в конструктивных элементах здания (стенах, окнах, крыше) составляет 3 года. Вы можете написать претензию, и застройщик или управляющая компания будут обязаны исправить дефект
- Кроме устранения дефектов, вы вправе требовать от застройщика соразмерного уменьшения цены договора или возмещения своих расходов на устранение недостатков
Миф 2. Новые дома строятся на окраинах, рядом нет инфраструктуры
Часто люди опасаются, что в районе новостроек инфраструктура будет развиваться медленно. Но здесь не всё так однозначно.
Многие новые жилые дома, которые возводятся в рамках точечной застройки, располагаются в районах с готовой развитой инфраструктурой, где уже есть всё необходимое для жизни.
При комплексной застройке (когда строится отдельный жилой квартал) девелоперы стараются учитывать этот аспект заранее, включая строительство школ, детских садов, магазинов и парковок уже на этапе проектирования. Зачастую объекты располагаются либо в виде отдельно стоящих зданий на территории ЖК, либо на первых этажах домов, что очень удобно для жителей.
Многое зависит от удаленности объекта от центра города. Главное — выбрать удачную локацию и проверить план застройки ЖК. Где-то все элементы социальной инфраструктуры уже построены, где-то девелопер строит такие объекты сам и сдает их одновременно с жилым комплексом.
Миф 3. Некачественное строительство, самые дешевые материалы
Бытует мнение, что новостройки строятся «на скорую руку», и качество жилья оставляет желать лучшего. Это далеко не всегда так. Сегодня подход к бизнесу изменился — застройщики заботятся о своей репутации и используют современные технологии и качественные материалы. Удешевление строительства подорвет доверие к компании на рынке, что негативно отразится на продаже следующих очередей или проектов.
Эксперты из компании ПрестижСтрой рекомендуют перед покупкой квартиры в новостройке обратить внимание на отзывы о девелопере, запросить информацию об используемых материалах и проверить сертификаты соответствия стандартам качества. Добросовестный застройщик никогда не откажет в предоставлении таких сведений.
Миф 4. Новостройки — это человейники
«Человейниками» в народе называют многоэтажки с высокой плотностью застройки и большим количеством квартир на небольшой площади. Как правило, такой незавидный статус получают ЖК с плохо продуманным расположением, где практически отсутствует необходимая транспортная и социальная инфраструктура, нет зелёных зон и детских площадок. Весь двор просто залит бетоном и заставлен машинами, а высотные дома, расположенные на минимально допустимом расстоянии друг от друга, заслоняют солнечный свет.
Такие объекты по-прежнему присутствуют на рынке, но, к счастью, сегодня новостройки уже не являются синонимом этого неприятного слова.
Застройщики при проектировании жилых комплексов стремятся создать удобное и многофункциональное пространство, которое отвечает современным требованиям качества жизни. Так, в новых ЖК все чаще появляются:
- малоэтажные дома или корпуса разной этажности, которые пропускают солнечный свет во двор и квартиры
- прогулочные зоны с пешеходными дорожками, скамейками и освещением, где жители могут проводить время на свежем воздухе, гулять с детьми
- качественные детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием
- закрытые «дворы без машин»
- благоустроенные зеленые зоны — озеленение территории, высадка деревьев, кустарников и цветов не только улучшает эстетический вид, но и способствует созданию здоровой экологической среды
В качественном современном ЖК жилые пространства проектируются с учетом потребностей каждого члена семьи. Мы в своих проектах предлагаем квартиры с полноценными кухнями, вынесенными в отдельное помещение, просторными лоджиями, большими комнатами и спальнями, разделенными между собой.
В части благоустройства дворов в девелопменте всегда будут актуальны такие тренды, как наличие парковочных мест, просторные детские площадки, качественное резиновое покрытие под ними, спортивное оборудование для занятий спортом (уличные тренажеры), закрытая территория с видеонаблюдением.
Из-за действующего моратория неустойка за просрочку передачи квартир по ДДУ не начисляется до 30 июня включительно.