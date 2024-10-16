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Обзор рынка
Многодетным семьям
Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ
16 окт 2024
194K
Список семей с правом на бесплатную землю предложили расширить
07 окт 2024
4K
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
30 сен 2024
1M
Как сэкономить на покупке жилья более 2,5 млн рублей
30 авг 2024
21K
Ипотека для многодетных: кому положена и как получить
14 авг 2024
109K
Многодетные смогут обратиться за выплатой на ипотеку с 8 августа
03 авг 2024
7K
Как многодетной семье в России бесплатно получить хороший участок земли
01 авг 2024
5K
Многодетным семьям на семь лет продлили выплату на погашение ипотеки
13 июн 2024
13K
Как получить субсидию 550 000 рублей для многодетных семей из Приморского края
10 июн 2024
8K
Многодетные семьи продолжат получать выплаты на погашение ипотеки
28 мая 2024
7K
Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
31 авг 2023
425K
1
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