Как выписаться из квартиры при ее продаже
- Надо ли выписываться из квартиры: что говорит закон
- Куда выписываться
- Как выписаться при продаже жилья
- Какие документы нужны, чтобы выписаться из квартиры
- Сколько стоит и как долго занимает процесс
- Когда надо выписываться при продаже жилья
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Если вы решили продать квартиру, то перед сделкой вам нужно выписаться из нее — то есть снять с регистрационного учета — предыдущих жильцов. Рассказываем о том, как это сделать.
Надо ли выписываться из квартиры: что говорит закон
Согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ, «переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника».
Иными словами, продавая свою квартиру другому человеку, вы передаете ему право собственности на жилье, и, соответственно, должны сами выписаться из квартиры, а также снять с регистрационного учета всех ранее прописанных в ней жильцов — родственников, друзей и так далее.
Куда выписываться
По правилам регистрационного учета, которые действуют в России, человек обязан иметь регистрацию. Однако часто при продаже старой квартиры бывшему владельцу негде получить новую прописку. Например, он еще не купил новое жилье и временно живет у родственников.
Можно ли выписаться из старой квартиры и временно жить без прописки? Да, это возможно, но только если человек выписывается один и в квартире не было прописанных несовершеннолетних детей.
Как выписаться при продаже жилья
Сняться с регистрационного учета довольно просто. Для этого можно воспользоваться одним из следующих вариантов:
- Зарегистрироваться по другому адресу. В этом случае выписка из старой квартиры происходит «автоматически». Сделать это можно лично в ГУВМ МВД или подав заявление на сайте Госуслуги.
- Сняться с регистрации на портале Госуслуги. Подаете заявления на сайте, затем в назначенный день придите в ГУВМ МВД, где в паспорт проставляется отметка о снятии с регистрации.
- Сняться с регистрации в отделении в ГУВМ МВД. Для этого вам надо прийти в офис ведомства и написать заявление. С собой обязательно возьмите паспорт.
- Посетить МЦФ. Услуга по снятию с регистрации работает не везде, поэтому лучше уточнить этот вопрос по телефону МФЦ перед визитом.
- Попросить снять вас с регистрации другого человека. В этом случае вам нужно написать на его имя доверенность, заверить её у нотариуса, а также предоставить подписанное лично вами заявление о снятии с учёта.
Если вы продаете свою квартиру удаленно, живя при этом за пределами страны, то сняться с регистрационного учета вы можете через доверенное лицо.
Для этого вам надо обратиться в российское консульство и оформить доверенность на человека, который будет снимать вас с регистрации.
Также понадобится заявление о снятии с учёта, подписанное лично вами. Его тоже нужно заверить нотариально в консульстве.
Какие документы нужны, чтобы выписаться из квартиры
Для того, чтобы выписаться из квартиры, а также снять с регистрационного учета родственников, вам понадобятся:
- Паспорт
- Свидетельство о браке
- Свидетельства о рождении детей
Дети обязательно должны иметь регистрацию. Чтобы выписать их из старой квартиры, нужно обязательно сделать регистрацию в новом месте.
Сколько стоит и как долго занимает процесс
Снятие с регистрационного учета — стандартная процедура, обычно она занимает около недели. Услуга предоставляется бесплатно.
Когда надо выписываться при продаже жилья
В законе четко не обговорено, надо ли выписываться до продажи жилья или можно сделать это после. Теоретически возможны оба варианта.
На практике — лучше сделать это до продажи, чтобы квартира была максимально «чистой» с юридической точки зрения. Новому владельцу квартиры вряд ли понравится, что в его доме прописаны прежние собственники. Так что, если хотите продать квартиру побыстрее, выписаться из нее лучше заранее.
Чушь все это, подали документы через ГОСУСЛУГИ, рассматривали неделю, сегодня пришел ответ с предложением о записи в МВД ТП-49, чтобы поставить печать, первая свободная запись, через 20 дней, сделка через сутки.ситуация просто треш. Ездили сегодня в МВД из 20 окон работает 1,народу два человека, консультаций никто не дает, записаться не возможно , в связи с полной записью( напомню в очереди два человека), 19 окон просто закрыты, приехали в часы приема граждан подающих заявление через госуслуги.
Пользовательздравствуйте! Сожалеем, что так произошло. Спасибо, что поделились своим мнением.
Я собственник, как мне продать квартиру, если в ней прописан мой сын, он не идёт на контакт, живёт в другой квартиры у своей девушки уже как год. Что мне делать в этой ситуации?
Пользовательздравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
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А если человек живёт с несовершеннолетним ребёнком в другом городе, то как ему выписаться не посещая город прописки. И значит ребенка надо сразу где-то прописать?
Оксана З.здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, за консультацией в регистрирующий орган вашего региона.
А как быть, если использован маткапитал? Ведь нужно покупку/продажу в один день совершить. Разрешит ли опека чуть подождать, если кроме кап в новой квартире, больше не где их прописать?
Альфира Х.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в органы опеки вашего региона.