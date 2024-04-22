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Сервис безопасных расчетов: что это и для кого

Недвижимость
22 апр 2024
440K
Сервис безопасных расчетов: что это и для кого
Содержание

Сервис безопасных расчетов Домклик — это удобный дистанционный способ расчетов за недвижимость между покупателем и продавцом. Он гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка

Для чего нужен сервис

Продавцу важно получить деньги, а покупателю — стать владельцем недвижимости, за которую он заплатил. Сервис безопасных расчетов гарантирует соблюдение условий договора для каждой стороны. Благодаря ему участникам сделки не надо будет беспокоиться о сохранности денег.

Как работает сервис

  1. Покупатель переводит деньги — свой первоначальный взнос и кредитные средства — на специальный защищенный счет СберБанка.
  2. Деньги хранятся на счете до регистрации сделки в Росреестре.
  3. Домклик получает от Росреестра подтверждение, что переход права собственности произошел, и зачисляет деньги на счет продавца. При этом покупатель может поставить дополнительные условия для перевода средств (о них расскажем ниже).
  4. Покупатель и продавец получают платежные поручения на электронную почту, а также СМС о том, что сделка состоялась.

Что за дополнительные условия

Если покупатель хочет дополнительно себя обезопасить, он может прописать в договоре купли-продажи ряд требований, которые продавец должен выполнить для получения денег. Речь, например, о предоставлении следующих документов:

  • Оригинала акта приема-передачи недвижимости с подписями всех сторон сделки к договору купли-продажи.
  • Оригинала документа, который подтверждает, что в проданной квартире никто не прописан. Это может быть выписка из домовой книги, единый жилищный документ, справка о регистрации (форма №9) или об отсутствии зарегистрированных лиц.
  • Оригинала справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.
  • Оригинала справки об отсутствии задолженности по капремонту.
  • Выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию ипотеки на квартиру.

У клиента есть возможность указать как один из них, так и все. Если договор купли-продажи он заказывает на Домклик, добавить те или иные условия из списка можно при оформлении услуги.

С 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если их заказывают третьи лица. В сделках с недвижимостью выписка ЕГРН подтверждает факт перехода права собственности от продавца к покупателю для последующего расчёта.

В сделках по продаже квартиры на вторичном рынке, где используется СБР, покупателю от Домклик поступит СМС со ссылкой на страницу предоставления доступа к сервису Минцифры для получения данных о гражданах и их имуществе. После того, как он предоставит доступ к своим данным, банк увидит, когда произойдет регистрация права собственности, и начислит деньги на счёт продавца. До этого момента деньги будут храниться на специальном счёте.

Подробнее о том, как начисляются деньги продавцу после того, как Росреестр закрыл данные о собственниках — в этой статье.

Почему это удобно покупателю

  1. Не нужно беспокоиться о сохранности денег и безопасности передачи их продавцу.
  2. Не нужно снимать наличные в кассе, пересчитывать и вносить в банковскую ячейку.
  3. Все документы оформляются один раз в офисе банка, дальше все происходит онлайн, а участники сделки получают уведомления.
  4. Если сделка по каким-либо причинам не состоится, деньги вернутся на счет покупателя в полном объеме.

Почему это удобно продавцу

  1. Продавцу не нужно приезжать за деньгами в банк, не нужно пересчитывать, достаточно на сделке сообщить реквизиты счета для перевода средств.
  2. После подтверждения регистрации сделки в Росреестре деньги автоматически будут зачислены на счет продавца не позднее следующего рабочего дня.
  3. Если счет продавца открыт в СберБанке, никаких дополнительных комиссий ни при перечислении, ни при снятии денег со счета не взимается.
  4. Покупатель не сможет забрать деньги со счета без согласия продавца.

Сколько ждать перевода денег

В среднем с момента оформления услуги и до получения денег продавцом проходит 5 дней. Этот срок напрямую зависит от срока регистрации сделки в Росреестре.

С момента подтверждения регистрации от Росреестра, как правило, деньги поступают на счет продавца в среднем в течение 2 рабочих дней.

Например: мы увидели информацию от Росреестра о том, что сделка зарегистрирована в понедельник, в 19 часов. Значит, деньги мы отправим во вторник.

После того, как мы отправили деньги, срок их получения зависит от банка, в котором открыт счет продавца. Деньги придут быстрее, если счет продавца открыт в СберБанке.

Иногда по техническим причинам подтверждение от Росреестра приходит не сразу после регистрации, в таком случае срок ожидания денег может быть увеличен.

Как узнать, что деньги отправлены и зачислены

Участники сделки получают на электронную почту платежные поручения, подтверждающие перевод средств. Также придет СМС-уведомление о том, что средства перечислены.

Важно! После получения такого сообщения делать ничего не надо — деньги автоматически будут зачислены на счёт продавца. Далее он сможет распорядиться ими по своему усмотрению. 

Если вам позвонили с просьбой перевести деньги на другой счет, не следуйте рекомендациям по телефону и не переводите деньги. Не сообщайте собеседнику ни код из СМС, ни данные вашей карты.

Узнать подробнее о правилах кибербезопасности

Как подключить безопасные расчеты к вашей сделке

Если вы покупаете недвижимость за счет кредитных средств, сообщите менеджеру о желании подключить данную услугу, после чего он сам подготовит необходимые документы. Сервис безопасных расчетов при ипотеке оформляется за 15 минут.

Если вы риелтор, создайте новую сделку в личном кабинете Домклик и выберите безопасные расчеты из списка перед записью.

Если у вас сделка без ипотеки, для успешного и правомерного проведения сделки закажите экспертное сопровождение под ключ — безопасные расчеты не предоставляются отдельно.

Сколько стоит сервис безопасных расчетов

Цена услуги — 3 400 рублей.

Какие документы нужны для оформления

От покупателя:

  1. Паспорт
  2. ИНН
  3. Договор, на основании которого приобретается недвижимость — например, договор купли-продажи или договор долевого участия

От продавца:

  1. Паспорт
  2. Банковские реквизиты
  3. ИНН

Для каких сделок подходит

Для сделок с ипотекой или без ипотеки:

  • Квартир в новостройках;
  • Квартир, комнат и долей на вторичном рынке;
  • Земельных участков;
  • Дома с земельным участком на вторичном рынке;
  • Машино-мест, кладовых помещений и коммерческой недвижимости — только для сделок без ипотеки на первичном рынке.

Дополнительные условия:

  • Участники сделки — совершеннолетние граждане РФ;
  • Продавец — физическое или юридическое лицо;
  • Сервис может использоваться как в прямых, так и в альтернативных сделках;
  • Не более пяти получателей денежных средств в договоре на оказание услуги;
  • В сервисе можно указать дополнительные условия для перевода средств продавцу: среди них, например, отсутствие долгов по коммунальным платежам — в этом случае они поступят после документального подтверждения отсутствия задолженностей.

Как сделать регистрацию еще проще

Для того, чтобы сделать регистрацию еще более комфортной, быстрой и прозрачной, рекомендуем использовать одновременно сервис безопасных расчетов от СберБанка и сервис электронной регистрации.

В этом случае вам достаточно будет прийти в банк только один раз — на сделку, а дальше обо всем мы позаботимся сами: отправим документы на регистрацию в Росреестр в электронном виде, а после регистрации зачислим деньги на счет продавца и пришлем полный комплект документов на электронную почту.

Кроме того, клиенты СберБанка могут получить скидку на ставку 0,3%* по ипотечному кредиту при использовании сервиса электронной регистрации. 

*Пользователи сервиса Домклик с 1.02.2023 могут получить скидку 0,3 п.п. к процентной ставке при условии одобрения выдачи ипотечного кредита ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015) и использования сервиса «Электронная регистрация», за исключением заявок на ипотечное кредитование, поданных с 1.03.2024 в отношении объектов недвижимости, находящихся в следующих регионах: Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Новосибирская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай, Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Омская область.

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