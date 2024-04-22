Сервис безопасных расчетов: что это и для кого
- Для чего нужен сервис
- Как работает сервис
- Почему это удобно покупателю
- Почему это удобно продавцу
- Сколько ждать перевода денег
- Как узнать, что деньги отправлены и зачислены
- Как подключить безопасные расчеты к вашей сделке
- Сколько стоит сервис безопасных расчетов
- Какие документы нужны для оформления
- Для каких сделок подходит
- Как сделать регистрацию еще проще
Сервис безопасных расчетов Домклик — это удобный дистанционный способ расчетов за недвижимость между покупателем и продавцом. Он гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка.
Для чего нужен сервис
Продавцу важно получить деньги, а покупателю — стать владельцем недвижимости, за которую он заплатил. Сервис безопасных расчетов гарантирует соблюдение условий договора для каждой стороны. Благодаря ему участникам сделки не надо будет беспокоиться о сохранности денег.
Как работает сервис
- Покупатель переводит деньги — свой первоначальный взнос и кредитные средства — на специальный защищенный счет СберБанка.
- Деньги хранятся на счете до регистрации сделки в Росреестре.
- Домклик получает от Росреестра подтверждение, что переход права собственности произошел, и зачисляет деньги на счет продавца. При этом покупатель может поставить дополнительные условия для перевода средств (о них расскажем ниже).
- Покупатель и продавец получают платежные поручения на электронную почту, а также СМС о том, что сделка состоялась.
Что за дополнительные условия
Если покупатель хочет дополнительно себя обезопасить, он может прописать в договоре купли-продажи ряд требований, которые продавец должен выполнить для получения денег. Речь, например, о предоставлении следующих документов:
- Оригинала акта приема-передачи недвижимости с подписями всех сторон сделки к договору купли-продажи.
- Оригинала документа, который подтверждает, что в проданной квартире никто не прописан. Это может быть выписка из домовой книги, единый жилищный документ, справка о регистрации (форма №9) или об отсутствии зарегистрированных лиц.
- Оригинала справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.
- Оригинала справки об отсутствии задолженности по капремонту.
- Выписки из ЕГРН, подтверждающей регистрацию ипотеки на квартиру.
У клиента есть возможность указать как один из них, так и все. Если договор купли-продажи он заказывает на Домклик, добавить те или иные условия из списка можно при оформлении услуги.
С 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если их заказывают третьи лица. В сделках с недвижимостью выписка ЕГРН подтверждает факт перехода права собственности от продавца к покупателю для последующего расчёта.
В сделках по продаже квартиры на вторичном рынке, где используется СБР, покупателю от Домклик поступит СМС со ссылкой на страницу предоставления доступа к сервису Минцифры для получения данных о гражданах и их имуществе. После того, как он предоставит доступ к своим данным, банк увидит, когда произойдет регистрация права собственности, и начислит деньги на счёт продавца. До этого момента деньги будут храниться на специальном счёте.
Подробнее о том, как начисляются деньги продавцу после того, как Росреестр закрыл данные о собственниках — в этой статье.
Почему это удобно покупателю
- Не нужно беспокоиться о сохранности денег и безопасности передачи их продавцу.
- Не нужно снимать наличные в кассе, пересчитывать и вносить в банковскую ячейку.
- Все документы оформляются один раз в офисе банка, дальше все происходит онлайн, а участники сделки получают уведомления.
- Если сделка по каким-либо причинам не состоится, деньги вернутся на счет покупателя в полном объеме.
Почему это удобно продавцу
- Продавцу не нужно приезжать за деньгами в банк, не нужно пересчитывать, достаточно на сделке сообщить реквизиты счета для перевода средств.
- После подтверждения регистрации сделки в Росреестре деньги автоматически будут зачислены на счет продавца не позднее следующего рабочего дня.
- Если счет продавца открыт в СберБанке, никаких дополнительных комиссий ни при перечислении, ни при снятии денег со счета не взимается.
- Покупатель не сможет забрать деньги со счета без согласия продавца.
Сколько ждать перевода денег
В среднем с момента оформления услуги и до получения денег продавцом проходит 5 дней. Этот срок напрямую зависит от срока регистрации сделки в Росреестре.
С момента подтверждения регистрации от Росреестра, как правило, деньги поступают на счет продавца в среднем в течение 2 рабочих дней.
Например: мы увидели информацию от Росреестра о том, что сделка зарегистрирована в понедельник, в 19 часов. Значит, деньги мы отправим во вторник.
После того, как мы отправили деньги, срок их получения зависит от банка, в котором открыт счет продавца. Деньги придут быстрее, если счет продавца открыт в СберБанке.
Иногда по техническим причинам подтверждение от Росреестра приходит не сразу после регистрации, в таком случае срок ожидания денег может быть увеличен.
Как узнать, что деньги отправлены и зачислены
Участники сделки получают на электронную почту платежные поручения, подтверждающие перевод средств. Также придет СМС-уведомление о том, что средства перечислены.
Важно! После получения такого сообщения делать ничего не надо — деньги автоматически будут зачислены на счёт продавца. Далее он сможет распорядиться ими по своему усмотрению.
Если вам позвонили с просьбой перевести деньги на другой счет, не следуйте рекомендациям по телефону и не переводите деньги. Не сообщайте собеседнику ни код из СМС, ни данные вашей карты.
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Как подключить безопасные расчеты к вашей сделке
Если вы покупаете недвижимость за счет кредитных средств, сообщите менеджеру о желании подключить данную услугу, после чего он сам подготовит необходимые документы. Сервис безопасных расчетов при ипотеке оформляется за 15 минут.
Если вы риелтор, создайте новую сделку в личном кабинете Домклик и выберите безопасные расчеты из списка перед записью.
Если у вас сделка без ипотеки, для успешного и правомерного проведения сделки закажите экспертное сопровождение под ключ — безопасные расчеты не предоставляются отдельно.
Сколько стоит сервис безопасных расчетов
Цена услуги — 3 400 рублей.
Какие документы нужны для оформления
От покупателя:
- Паспорт
- ИНН
- Договор, на основании которого приобретается недвижимость — например, договор купли-продажи или договор долевого участия
От продавца:
- Паспорт
- Банковские реквизиты
- ИНН
Для каких сделок подходит
Для сделок с ипотекой или без ипотеки:
- Квартир в новостройках;
- Квартир, комнат и долей на вторичном рынке;
- Земельных участков;
- Дома с земельным участком на вторичном рынке;
- Машино-мест, кладовых помещений и коммерческой недвижимости — только для сделок без ипотеки на первичном рынке.
Дополнительные условия:
- Участники сделки — совершеннолетние граждане РФ;
- Продавец — физическое или юридическое лицо;
- Сервис может использоваться как в прямых, так и в альтернативных сделках;
- Не более пяти получателей денежных средств в договоре на оказание услуги;
- В сервисе можно указать дополнительные условия для перевода средств продавцу: среди них, например, отсутствие долгов по коммунальным платежам — в этом случае они поступят после документального подтверждения отсутствия задолженностей.
Как сделать регистрацию еще проще
Для того, чтобы сделать регистрацию еще более комфортной, быстрой и прозрачной, рекомендуем использовать одновременно сервис безопасных расчетов от СберБанка и сервис электронной регистрации.
В этом случае вам достаточно будет прийти в банк только один раз — на сделку, а дальше обо всем мы позаботимся сами: отправим документы на регистрацию в Росреестр в электронном виде, а после регистрации зачислим деньги на счет продавца и пришлем полный комплект документов на электронную почту.
Кроме того, клиенты СберБанка могут получить скидку на ставку 0,3%* по ипотечному кредиту при использовании сервиса электронной регистрации.
*Пользователи сервиса Домклик с 1.02.2023 могут получить скидку 0,3 п.п. к процентной ставке при условии одобрения выдачи ипотечного кредита ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015) и использования сервиса «Электронная регистрация», за исключением заявок на ипотечное кредитование, поданных с 1.03.2024 в отношении объектов недвижимости, находящихся в следующих регионах: Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Новосибирская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай, Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Омская область.