Можно ли купить дачу в ипотеку
Дача — это место, где можно провести выходные всей семьёй, отвлечься от городской суеты и работы, попробовать себя в роли цветовода, огородника, ландшафтного дизайнера или строителя. В этом и заключается главная особенность дачной недвижимости — каждый может найти свои смыслы и причины для её покупки.
Рассказываем, какие объекты относятся к этой категории и можно ли купить дачный участок в ипотеку Сбербанка.
Дают ли ипотеку на дачу
Да, ипотечный кредит можно оформить на покупку такой недвижимости. Обязательное условие — приобретаемый объект передаётся в залог банку до момента полного погашения кредита.
Но давайте сначала разберёмся, что мы вообще понимаем под определением «дача».
Что такое дача и чем она отличается от дома
Когда мы говорим «дача», то обычно под этим понимается участок земли, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.
На участке, как правило, располагается садовый домик, который используется для хранения инвентаря или временного пребывания. В большинстве случаев он не подключён к коммуникациям и не подходит для постоянного проживания. От обычного дома он также отличается назначением — по документам такие постройки считаются нежилыми помещениями, то есть в дачном домике нельзя оформить прописку или использовать жилищные льготы для его покупки (например, материнский капитал).
С 1 января 2019 года понятия «дача», «дачный участок», «дачный дом» были исключены из законодательства. Всё, что раньше называлось дачным, стало садовым.
Юридическое определение садового дома дано в 217-ФЗ (п.2 ст. 3): «садовый дом — здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании».
Условия получения ипотеки на дачу в Сбербанке
Если вы хотите купить дачу с целью построить жилой дом на участке для постоянного проживания, то можно оформить ипотеку на ИЖС с одновременным приобретением земли (участок должен подходить под условия дачной амнистии).
Для этих целей доступна базовая программа от Сбера «Строительство жилого дома».
Условия кредитования:
- Первый взнос — от 25,1%
- Срок — до 30 лет
- Сумма — до 100 млн рублей
Также купить участок в ипотеку для строительства жилого дома можно по программам с господдержкой — Семейная, IT-ипотека, Дальневосточная и Арктическая ипотека. По госпрограммам минимальный первоначальный взнос составляет 20,1%, а также действуют более выгодные ставки по сравнению с базовыми условиями. При этом важно, чтобы заёмщик соответствовал требованиям программы и выполнялось условие по количеству ранее оформленных льготных ипотечных кредитов.
Если ваша цель — покупка дачи, а строительство жилого дома пока не планируется, то вам подойдёт программа Сбера «Загородная недвижимость». Основные параметры кредитования совпадают с условиями базовой программы на строительство жилого дома.
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Требования к дачной недвижимости
Земельный участок и все постройки, расположенные на нём, должны находиться на территории РФ.
Кроме того, земля должна быть оформлена в собственность покупателя — если участок не стоит на кадастровом учёте в Росреестре, купить его в ипотеку не получится. То же самое касается всех построек, которые находятся на нём.
К примеру, если на участке есть незарегистрированный садовый дом, то его нельзя указывать в договоре купли-продажи. После совершения сделки на бумаге вы получите в собственность только землю.
По ипотечной программе «Загородная недвижимость» можно купить объект незавершенного строительства с участком (при условии, что он зарегистрирован в Росреестре как недострой).
Ипотека на покупку дачи в Сбере выдается только на приобретение земли, которая относится к следующим категориям:
- земли населённых пунктов;
- сельскохозяйственные земли.
Ещё одно требование — участок не должен использоваться для ведения предпринимательской деятельности.
Допустимые виды разрешённого использования земли:
- ведение дачного хозяйства
- ведение садоводства (на территории СНТ)
- индивидуальное жилищное строительство
- личное подсобное хозяйство
- огородничество (строить жилые и садовые дома нельзя).
Требования к заёмщику
- Прописка на территории РФ
- Возраст — от 18 лет до 75 лет на момент выплаты ипотеки
- Стабильный доход
- Стаж на текущем месте работы от 3 месяцев
Созаёмщиками по ипотеке могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчете кредита. Требования к созаёмщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заёмщику.
Супруг или супруга основного заемщика является созаёмщиком в обязательном порядке, вне зависимости от платежеспособности и возраста.
Какие документы нужны
Чтобы подать онлайн-заявку на ипотеку через Домклик, достаточно загрузить копии второй и третьей страницы паспорта. При регистрации по Сбер ID или через портал Госуслуг, паспортные данные подтянутся автоматически, и фотографировать документ не понадобится вообще.
Если вы зарплатный клиент другого банка, но работаете официально, также нужны будут:
- для подтверждения дохода — справка о доходах и расходах физического лица за последние 12 месяцев или справка по форме банка
- для подтверждения занятости — номер СНИЛС для заказа онлайн-выписки из СФР
Такой же пакет документов потребуется от созаёмщика (исключение — супруги без официального дохода).
Для одобрения объекта недвижимости нужны документы по дому и участку:
- пacпopт владельца земли
- выписки из ЕГРН на садовый домик и участок
- договор купли-продажи
- отчёты об оценке по каждому объекту
Также есть дополнительные документы, которые необходимы в ряде случаев:
- кадастровый паспорт, если земля продаётся впервые
- нотариально заверенное согласие супруга/супруги на продажу, если таковые есть
- согласие органа опеки, если один из собственников несовершеннолетний
Если вы планируете оформлять ипотеку на строительство дома с одновременным приобретением участка, то также потребуется предоставить договор подряда и/или заявление о стоимости строительства.
Как купить дачу в ипотеку: инструкция
Шаг 1. Рассчитайте условия кредита и подайте заявку в банк. Всё это можно сделать онлайн — через личный кабинет Домклик.
Шаг 2. Подготовьте документы по объекту. Если по заявке вынесено положительное решение, далее нужно получить одобрение банка на покупку данного конкретного участка и/или строительство дома на нём.
Список основных документов перечислен выше, однако он может меняться в зависимости от особенностей сделки. Все вопросы по одобрению объекта недвижимости можно решить в личном кабинете Домклик через чат с менеджером, который откроется после одобрения заявки.
Проверка документов займёт от 2 до 4 дней.
Шаг 3. Подготовьтесь к сделке.
На Домклик есть услуги, которые помогают упростить процесс оформления документов, а также получить скидку на ставку по ипотеке Сбера. Заказать их можно в личном кабинете до или после одобрения недвижимости.
Полезные сервисы для оформления сделки:
- электронная регистрация, которая позволяет зарегистрировать право собственности онлайн, без посещения МФЦ и Росреестра
- сервис безопасных расчётов
- ипотечное страхование
- подготовка договора купли-продажи
- юридическая проверка объекта недвижимости
Шаг 4. Подпишите документы. После одобрения недвижимости в личном кабинете можно выбрать удобную дату для визита в банк. Останется только в назначенный день приехать в отделение и подписать бумаги.
Шаг 5. Зарегистрируйте сделку. После подписания кредитной документации нужно зарегистрировать переход права собственности на недвижимость.
Если вы заказывали услугу «Электронная регистрация», этот этап можно пропустить — всё оформят менеджеры банка при подписании кредитного договора. В противном случае для регистрации сделки потребуется посетить МФЦ.
25,1% от стоимости дачи, указанной в договоре купли-продажи, нужно передать продавцу в качестве первоначального взноса. Точный размер зависит от условий выбранной программы кредитования.
Оплатить первоначальный взнос можно прямо на сделке — наличными или безналичным переводом — в зависимости от ваших договорённостей с собственником дачи.
Если вы используете сервис безопасных расчетов, сумма первоначального взноса будет храниться на защищённом номинальном счёте Сбера. Полный расчёт с продавцом произойдёт после того, как банк получит подтверждение факта регистрации.
При оформлении ипотеки на ИЖС с одновременной покупкой земли процедура будет отличаться. Продавец получит деньги после регистрации права собственности на участок, а средства на строительство будут перечисляться на личный счёт заёмщика частями (траншами). Каждый последующий транш переводится после подтверждения хода строительных работ фотоматериалами.
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