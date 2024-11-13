Как снять обременение с недвижимости
- Что такое обременение
- Как снять обременение
- Что делать после погашения ипотеки
- Какие документы нужны для снятия обременения
- Как узнать статус обременения недвижимости
- Сроки снятия обременения
- Как узнать, снято ли обременение
- Как получить подтверждение о снятии обременения
- Как забрать закладную и подать документы самостоятельно
Итак, вы внесли последний платеж по ипотеке. Поздравляем! Самый сложный этап остался позади. Теперь с недвижимости необходимо снять обременение. Рассказываем, что это такое, как происходит процесс и почему вам не стоит ни о чем беспокоиться.
Что такое обременение
При оформлении ипотеки право собственности вы оформляете на себя. А вашу недвижимость банк берет в залог — это и называется обременение, если говорить совсем просто.
И пока оно не будет снято, просто так совершать сделки с этой недвижимостью нельзя. Например, продать квартиру с обременением без разрешения банка вы не сможете — Росреестр просто откажет в регистрации такой сделки.
Поэтому для того, чтобы вы могли свободно распоряжаться своей собственностью, обременение необходимо снять.
Как снять обременение
Этот процесс происходит в несколько простых шагов.
- Вы погашаете кредит.
- Банк подает документы на снятие обременения в Росреестр.
- Росреестр снимает обременение.
При этом вам нужно позаботиться только о погашении кредита, всё остальное сделают банк и Росреестр.
Что делать после погашения ипотеки
В течение двух дней после погашения ипотеки вы получите уведомление о начале процесса снятия обременения. При этом не важно, погасили вы кредит досрочно или по графику.
После этого вам не нужно ничего делать или куда-то идти. Банк сам подготовит все необходимые документы и передаст их в Росреестр.
Вы можете проверить статус снятия обременения в личном кабинете на Домклик в разделе «Мои заказы».
Если прошло больше 2 дней, а активной услуги «Снятие обременения» нет, подайте заявление онлайн на Домклик или позвоните по телефону 900.
Какие документы нужны для снятия обременения
В большинстве случаев никаких документов от клиента не требуется. Однако если такая необходимость возникнет, менеджер свяжется с вами.
Если при получении ипотеки была оформлена бумажная закладная, банк сам закажет ее в архиве. Как только она будет получена, сотрудник банка сдаст ее и другие необходимые для снятия обременения документы в МФЦ.
Если закладная не оформлялась или была оформлена электронная закладная, банк подаст заявление на снятие обременения в электронном виде напрямую в Росреестр. Это позволит сократить срок подготовки документов, а значит, обременение будет снято быстрее.
Как узнать статус обременения недвижимости
Следить за процессом снятия обременения можно в личном кабинете Домклик, а еще там можно задать вопрос менеджеру — в чате или по телефону.
Кроме того, в любой момент при снятии обременения вы можете воспользоваться услугой «Приоритетное обслуживание» и получать расширенные статусы по процессу. Услуга платная, подключить ее можно на Домклик в разделе «Снятие обременения» или в личном кабинете обслуживания ипотеки на Домклик.
Сроки снятия обременения
Банк подает заявление на снятие обременения в среднем за 15 дней, но срок может быть увеличен согласно общим условиям кредитования.
Как только банк подал документы — в электронном или бумажном виде — Росреестр приступает к процессу снятия обременения. Он занимает в среднем от 3 до 5 календарных дней после получения информации.
Пожалуйста, учитывайте это при планировании сделок с такой недвижимостью.
Как узнать, снято ли обременение
Когда банк подаст документы в Росреестр, в личном кабинете Домклик появится номер поданного заявления, и вы сможете отслеживать статус снятия обременения самостоятельно, на сайте Росреестра или по телефону: 8 (800) 100-34-34.
Как только обременение будет снято, вы получите уведомление.
Как получить подтверждение о снятии обременения
Если вам требуется подтверждение, что обременение снято — например, для сделки, — вы можете заказать выписку из ЕГРН в МФЦ или на портале «Госуслуги», в разделе «Получить выписку из ЕГРН». Услуга платная, а стоимость зависит от типа выписки, которая вам необходима ( за исключением онлайн-выписки на Госуслугах — её можно заказать бесплатно).
Бесплатно проверить наличие обременения по вашей недвижимости можно на сайте Росреестра. Укажите кадастровый номер или адрес. Если обременения нет, в блоке «Права и ограничения» будет пусто. Обратите внимание: информация на сайте Росреестра обновляется не сразу, поэтому смотрите на дату обновления.
Как забрать закладную и подать документы самостоятельно
Банк может всё сделать за вас, но иногда бывают ситуации, когда клиент хочет подать документы сам.
Для того, чтобы получить закладную, после погашения кредита свяжитесь с менеджером банка в личном кабинете Домклик. Выберите отделение, в котором вам будет удобно ее получить, и дождитесь, пока она поступит.
Обратите внимание: если вы получили закладную на руки, подать заявление на снятие обременения нужно будет самостоятельно. Отметим, что закладные могут выдаваться только по закрытым кредитам.
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