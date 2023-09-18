Гид по сбору документов для одобрения вторичной недвижимости по ипотеке Сбера
Итак, вы получили предварительное одобрение по ипотеке СберБанка. Отлично, первый этап позади.
Если объект недвижимости уже найден, то следующий шаг — это сбор документов для его одобрения в банке. Рассказываем, какие документы потребуются для получения ипотеки на покупку вторички, зачем они банку и где их можно взять.
Какие документы потребуются обязательно
Выписка из ЕГРН
Из выписки банк может узнать, кто владеет недвижимостью, есть ли обременения по объекту, на каком основании было получено право собственности. Ранее банк мог самостоятельно получить эти сведения, но с марта 2023 года заказать выписку из ЕГРН может только сам владелец недвижимости.
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Как ещё продавец может заказать выписку из ЕГРН:
- на портале «Госуслуги»
- в многофункциональном центре (МФЦ) «Мои документы»
Паспорт заёмщика и созаёмщиков
В обязательном порядке предоставляются копии паспортов заёмщика и всех созаёмщиков.
Паспорт продавца
Обязательно нужно предоставить копии паспортов всех собственников приобретаемой недвижимости.
Договор купли-продажи
Это документ, на основании которого будет проходить сделка. Он составляется совместно покупателем и продавцом и отражает все нормы жилищного законодательства.
Для одобрения недвижимости в банк нужно предоставить проект договора купли-продажи (не подписывается сторонами) или подписанный предварительный договор купли-продажи.
Заказать договор купли-продажи жилья, соответствующий требованиям Росреестра, можно онлайн на Домклик. Также вы можете составить текст договора самостоятельно.
Отчёт об оценке недвижимости
Это документ, составленный независимой оценочной компанией в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». Отчёт действителен для предоставления в банк в течение 6 месяцев с даты его составления. Заказать отчёт об оценке можно онлайн на Домклик.
Обратите внимание, что при подготовке отчёта оценщик может запросить поэтажный план и экспликацию из БТИ. Эти документы можно взять у продавца или его риелтора.
Дополнительные документы по объекту недвижимости
Документ–основание возникновения права собственности
Это документ, на основании которого продавец получил в собственность объект недвижимости. В подавляющем большинстве случаев таким документом является договор-купли продажи.
Какие ещё бывают документы-основания:
- свидетельство о вступлении в наследство
- договор о приватизации и отказ от приватизации (если были отказы других собственников)
- договор дарения
- договор долевого участия/инвестирования или договор уступки прав требования плюс передаточный акт или иной документ о передаче объекта недвижимости инвестору
- разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
- свидетельство о праве на наследство по завещанию
- решение суда — если недвижимость была передана собственнику по решению суда, в том числе при разделе имущества с бывшим супругом
- технический план — если собственность оформлена на основании технического плана
- договор мены
- уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта
Если собственность оформлена на основании договора приватизации или договора дарения, также может потребоваться расширенная выписка из домой книги. Это нужно, чтобы убедиться, что по адресу никто не прописан.
Если недвижимость была куплена до 1998 года, то ещё потребуется документ, подтверждающий право собственности от организации, которая эту сделку регистрировала.
При покупке комнаты или доли в квартире также потребуется нотариально удостоверенный отказ соседей по коммунальной квартире от преимущественного права покупки
Дополнительные документы по продавцу
Документы, перечисленные ниже, не входят в обязательный пакет и предоставляются в зависимости от особенностей сделки.
Если недвижимость приобреталась в браке
Продавец должен предоставить свидетельство о заключении брака один из следующих документов:
- нотариально удостоверенное согласие супруги (или супруга) продавца объекта недвижимости на продажу
- свидетельство о разводе
- брачный договор
Если в объекте есть доли несовершеннолетних
Если при покупке объекта (или погашении ипотеки на него) использовался маткапитал или несовершеннолетний стал собственник доли по какой-то другой причине, продавец должен предоставить разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение объекта недвижимости.
При использовании маткапитала также потребуется соглашение о распределении/выделении долей.
Если продавец — юридическое лицо
В этом случае банк может запросить выписку ЕГРЮЛ, если продавец не аккредитован в Сбере, или документ, подтверждающий, что сделка не будет считаться крупной для компании.
Если в сделке будет участвовать доверенное лицо продавца
Тогда потребуется нотариально удостоверенная доверенность, выданная продавцом объекта недвижимости третьему лицу на совершение сделок с данным объектом.
Дополнительные документы по заёмщику
Если планируется использование маткапитала
В этом случае нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и выписку из Социального фонда об остатке материнского (семейного) капитала.
Как получить выписку:
- заказать через СберБанк Онлайн
- оформить заявку на сайте Социального фонда
- заказать справку на сайте Госуслуги
- обратиться в СФР лично
Срок действия выписки — 30 дней.
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Если заёмщик находится в браке
Если у покупателя есть супруг, не являющийся созаёмщиком, потребуется оформить его письменное согласие на заключение кредитного договора. Брачный договор предоставляется при наличии.
Если в сделке будет участвовать доверенное лицо покупателя
Потребуется нотариальная доверенность на покупку объекта недвижимости и подписание кредитной документации плюс паспорт доверенного лица со стороны покупателя.
Какие документы потребуются на сделке при посещении офиса
Документ, подтверждающий наличие первоначального взноса
Если первоначальный взнос передаётся до сделки, достаточно будет расписки от продавца о получении средств. В ней важно отразить персональные данные сторон, сумму и назначение платежа, информацию о недвижимости.
Если вы используете сервис безопасных расчетов, сумма первоначального взноса будет храниться на защищенном номинальном счете Сбера до момента регистрации перехода права собственности. Как только оно будет зарегистрировано, продавец получит всю сумму по сделке.
Полис страхования залога
Это обязательный документ для получения ипотеки. Ваша недвижимость, которая до выплаты ипотечного кредита находится в залоге у банка, должна быть застрахована от потери или повреждения после пожара, залива, взрыва бытового газа, стихийных бедствий и других форс-мажорных ситуаций.
Оформить полис можно онлайн на Домклик в разделе «Ипотечное страхование», после чего она автоматически появится в разделе «Документы» в вашем личном кабинете.
Если полис приобретен в другой компании, его необходимо передать в банк. Сделать это можно также на странице страхования или в личном кабинете Домклик — просто загрузите в чат с менеджером полис страхования залога и квитанцию о его оплате.
СНИЛС
Может потребоваться для подключения сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов.
Полис страхования жизни и здоровья
Страхование жизни и здоровья — добровольный вид страхования при ипотеке.
В случае смерти или потери трудоспособности заемщика все финансовые обязательства по ипотеке переходят на его семью, и в критической жизненной ситуации родственники рискуют остаться без денег и крыши над головой. При страховании жизни и здоровья страховая компания выплатит банку ваш кредит при наступлении несчастного случая.
Оформить полис можно онлайн на Домклик или в сторонней страховой компании.
Как узнать, какие документы нужны, а какие — нет
Перечень необходимых документов зависит от типа недвижимости и других факторов. Для того, чтобы узнать обо всех необходимых документах, пройдите опрос о недвижимости в личном кабинете Домклик.
Список документов для покупателя будет отличаться от списка документов продавца, поэтому и опросы для них будут разные.
Опрос будет доступен, если вы уже нашли объект и сделка находится в статусе «Сбор документов».
Все документы, которые нужны для проведения сделки, передаются в банк удалённо — для этого их нужно загрузить в личный кабинет на Домклик. Подробная инструкция здесь.
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