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Сделка с гарантией: как безопасно купить недвижимость и получить скидку на ипотеку

Недвижимость
19 сен 2024
11K
Сделка с гарантией: как безопасно купить недвижимость и получить скидку на ипотеку
Содержание

Покупая жильё на вторичном рынке в ипотеку Сбербанка, вы можете получить 0,3% скидки на ставку, сертификат гарантии на 3 года и защиту права собственности на весь срок владения.

Покупка недвижимости на вторичном рынке сопряжена с определёнными рисками, которые могут привести к серьёзным последствиям для покупателя, вплоть до полной или частичной утраты права собственности. Поэтому до приобретения жилья важно убедиться в чистоте сделки.  

В этом поможет услуга «Сделка с гарантией» от Домклик. Вы получите экспертное заключение и рекомендации юриста по объекту недвижимости. Качество проверки подтверждается сертификатом гарантии, а в случае суда юрист Домклик будет с вами.

Какие риски мы проверим

  • Обременения, ограничения, запреты, аресты и особые отметки на недвижимость
  • Наследственные риски
  • Сведения о банкротстве, задолженности по налогам, исполнительные производства
  • Судебные разбирательства с третьими лицами, чьи права на недвижимость были нарушены
  • Нарушения жилищного законодательства и землепользования
  • Риски сноса, признание дома аварийным, ограничения по объектам культурного наследия

В общей сложности недвижимость и её собственник проверяются более чем по 20 критериям.

Преимущества услуги

-0,3% на ставку по ипотеке

При заказе услуги вы получаете скидку на ставку по ипотечному кредиту*. Дисконт предоставляется при покупке вторичного жилья (квартира, комната, доля в квартире, апартаменты) и загородной недвижимости (земельный участок или дом с землёй).

Уверенность в юридической чистоте сделки

После проведения детального анализа приобретаемой недвижимости выносится экспертное мнение по объекту.

Их может быть два:

  • Объект недвижимости рекомендован к приобретению. Мы направим необходимые рекомендации и пункты для включения в договор купли-продажи. 
  • Объект не рекомендован к приобретению — эксперты обнаружили риски, которые могут привести к проблемам и даже к признанию сделки недействительной с дальнейшей утратой права собственности.

Если недвижимость не рекомендована к приобретению, клиент может заказать повторную проверку другого объекта бесплатно (в рамках одной ипотечной сделки).

Также юристы в чате ответят на все вопросы по результатам анализа рисков.

Гарантия безопасной сделки

Вы получите сертификат на возмещение стоимости объекта недвижимости на 3 года.

Домклик гарантирует возмещение рыночной стоимости недвижимости при утрате покупателем права собственности на рекомендованный к покупке объект. Максимальная сумма выплаты — до 25 млн рублей. 

Если вы премиум-клиент, максимальная сумма выплаты составит 50 млн рублей.

Правовое сопровождение в случае суда

При возникновении споров с предыдущими собственниками юрист Домклик будет консультировать и защищать интересы клиента в суде.

В каких случаях сервис будет полезен

  • При самостоятельной покупке недвижимости
  • Даже если у вас нет сомнений в чистоте сделки — есть агент, покупаете у знакомого или у застройщика — сервис позволит получить дополнительную защиту от рисков
  • При нотариальной сделке гарантия  существенно усилит факт удостоверения

Как воспользоваться

Услуга действует на всей территории РФ.

Чтобы воспользоваться сервисом, при подаче заявки в калькуляторе ипотеки выберите опцию «Сделка с гарантией» или закажите услугу у своего ипотечного менеджера. Его контакты можно найти в личном кабинете Домклик.

Сколько стоит услуга

Стоимость услуги зависит от типа приобретаемой недвижимости и региона, в котором находится объект. Диапазон цен — от 34 500 до 84 500 рублей. 

Если вы премиум-клиент, и приобретаете недвижимость стоимостью более 25 млн рублей, диапазон цен составит от 105 000 рублей до 158 500 рублей.

*Скидка не распространяется на ипотечные программы: Ипотека без первоначального взноса (строящееся жильё); Дальневосточная ипотека; Арктическая ипотека; Семейная ипотека; IT-ипотека (вторичное жильё); Исламская ипотека «Мурабаха»; Ипотека по государственному сертификату.

Также скидка не распространяется на объекты недвижимости со следующими характеристиками:

- имущественные права — строящиеся объекты (право собственности не оформлено);

- объекты недвижимости на новых территориях (адрес);

- нежилые помещения (коммерческая недвижимость);

- доля дома, земельного участка, комнаты, апартаментов;

- право аренды;

- право постоянного (бессрочного) пользования;

- право пожизненного наследуемого владения;

- право хозяйственного ведения и оперативного управления;

- право оперативного управления;

- объект незавершенного строительства;

- правообладатели — нерезиденты РФ.

Заявка на ипотеку
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А вы пользовались услугой «Сделка с гарантией»?
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Комментарии2
П
Пользователь
3 дня назад

Добрый день! Пытаюсь понять, на сколько лет даётся сертификат гарантии - на 1 год или на 3 года? В разных статьях Домклика указан разный срок. Можно официальную информацию озвучить?

Домклик
21 час назад

Пользовательздравствуйте! Сертификат гарантии можно получить на 3 года.

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