Сделка с гарантией: как безопасно купить недвижимость и получить скидку на ипотеку
Покупая жильё на вторичном рынке в ипотеку Сбербанка, вы можете получить 0,3% скидки на ставку, сертификат гарантии на 3 года и защиту права собственности на весь срок владения.
Покупка недвижимости на вторичном рынке сопряжена с определёнными рисками, которые могут привести к серьёзным последствиям для покупателя, вплоть до полной или частичной утраты права собственности. Поэтому до приобретения жилья важно убедиться в чистоте сделки.
В этом поможет услуга «Сделка с гарантией» от Домклик. Вы получите экспертное заключение и рекомендации юриста по объекту недвижимости. Качество проверки подтверждается сертификатом гарантии, а в случае суда юрист Домклик будет с вами.
Какие риски мы проверим
- Обременения, ограничения, запреты, аресты и особые отметки на недвижимость
- Наследственные риски
- Сведения о банкротстве, задолженности по налогам, исполнительные производства
- Судебные разбирательства с третьими лицами, чьи права на недвижимость были нарушены
- Нарушения жилищного законодательства и землепользования
- Риски сноса, признание дома аварийным, ограничения по объектам культурного наследия
В общей сложности недвижимость и её собственник проверяются более чем по 20 критериям.
Преимущества услуги
-0,3% на ставку по ипотеке
При заказе услуги вы получаете скидку на ставку по ипотечному кредиту*. Дисконт предоставляется при покупке вторичного жилья (квартира, комната, доля в квартире, апартаменты) и загородной недвижимости (земельный участок или дом с землёй).
Уверенность в юридической чистоте сделки
После проведения детального анализа приобретаемой недвижимости выносится экспертное мнение по объекту.
Их может быть два:
- Объект недвижимости рекомендован к приобретению. Мы направим необходимые рекомендации и пункты для включения в договор купли-продажи.
- Объект не рекомендован к приобретению — эксперты обнаружили риски, которые могут привести к проблемам и даже к признанию сделки недействительной с дальнейшей утратой права собственности.
Если недвижимость не рекомендована к приобретению, клиент может заказать повторную проверку другого объекта бесплатно (в рамках одной ипотечной сделки).
Также юристы в чате ответят на все вопросы по результатам анализа рисков.
Гарантия безопасной сделки
Вы получите сертификат на возмещение стоимости объекта недвижимости на 3 года.
Домклик гарантирует возмещение рыночной стоимости недвижимости при утрате покупателем права собственности на рекомендованный к покупке объект. Максимальная сумма выплаты — до 25 млн рублей.
Если вы премиум-клиент, максимальная сумма выплаты составит 50 млн рублей.
Правовое сопровождение в случае суда
При возникновении споров с предыдущими собственниками юрист Домклик будет консультировать и защищать интересы клиента в суде.
В каких случаях сервис будет полезен
- При самостоятельной покупке недвижимости
- Даже если у вас нет сомнений в чистоте сделки — есть агент, покупаете у знакомого или у застройщика — сервис позволит получить дополнительную защиту от рисков
- При нотариальной сделке гарантия существенно усилит факт удостоверения
Как воспользоваться
Услуга действует на всей территории РФ.
Чтобы воспользоваться сервисом, при подаче заявки в калькуляторе ипотеки выберите опцию «Сделка с гарантией» или закажите услугу у своего ипотечного менеджера. Его контакты можно найти в личном кабинете Домклик.
Сколько стоит услуга
Стоимость услуги зависит от типа приобретаемой недвижимости и региона, в котором находится объект. Диапазон цен — от 34 500 до 84 500 рублей.
Если вы премиум-клиент, и приобретаете недвижимость стоимостью более 25 млн рублей, диапазон цен составит от 105 000 рублей до 158 500 рублей.
*Скидка не распространяется на ипотечные программы: Ипотека без первоначального взноса (строящееся жильё); Дальневосточная ипотека; Арктическая ипотека; Семейная ипотека; IT-ипотека (вторичное жильё); Исламская ипотека «Мурабаха»; Ипотека по государственному сертификату.
Также скидка не распространяется на объекты недвижимости со следующими характеристиками:
- имущественные права — строящиеся объекты (право собственности не оформлено);
- объекты недвижимости на новых территориях (адрес);
- нежилые помещения (коммерческая недвижимость);
- доля дома, земельного участка, комнаты, апартаментов;
- право аренды;
- право постоянного (бессрочного) пользования;
- право пожизненного наследуемого владения;
- право хозяйственного ведения и оперативного управления;
- право оперативного управления;
- объект незавершенного строительства;
- правообладатели — нерезиденты РФ.
Добрый день! Пытаюсь понять, на сколько лет даётся сертификат гарантии - на 1 год или на 3 года? В разных статьях Домклика указан разный срок. Можно официальную информацию озвучить?
Пользовательздравствуйте! Сертификат гарантии можно получить на 3 года.