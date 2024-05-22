Как рефинансировать ипотеку
- Шаг 1. Рассчитать выгоду
- Шаг 2. Собрать документы
- Шаг 3. Оформить заявку на рефинансирование и получить решение банка
- Шаг 4. Подать документы на недвижимость и по рефинансируемым кредитам в банк
- Шаг 5. Получить кредит на рефинансирование
- Шаг 6. Погасить ипотеку в другом банке
- Шаг 7. Снять обременение с жилья в Росреестре и зарегистрировать договор ипотеки (залога) в пользу СберБанка
- Шаг 8. Подтверждение регистрации залога в пользу СберБанка
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- На что ещё обратить внимание
- Можно ли рефинансировать действующую ипотеку в СберБанке
- Какую ипотеку можно рефинансировать и как часто
- Расходы при рефинансировании ипотеки
- Коротко
- Рассчитать рефинансирование
В СберБанке ставка на рефинансирование ипотеки — одна из самых выгодных на рынке. Если вы брали кредит на жильё в другом российском банке по ставке выше хотя бы на 1,5%, и вам осталось платить больше года, возможно, есть смысл перевести свою ипотеку в Сбер.
Рефинансировать ипотечный кредит можно не только по более выгодной ставке, но и на более длительный срок, тем самым снизив платежную нагрузку. В СберБанке при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на личные цели по ипотечной ставке и из этих средств погасить другие кредиты (потребительские или автокредиты). Это позволит не только сэкономить на платежах, но и сделать обслуживание удобнее.
Рассказываем по шагам, как всё оформить.
Шаг 1. Рассчитать выгоду
На Домклик есть ипотечный калькулятор — с ним вы увидите, каким будет ежемесячный платёж. Это поможет решить, выгодно ли вам рефинансировать ипотеку.
В Сбере можно рефинансировать ипотеку другого банка, а также иные кредиты, если вы платите по ним уже не меньше полугода, причём без просрочек.
Шаг 2. Собрать документы
Итак, вам потребуется:
- Паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации
- Документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
- Документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика/поручителя
По каждой рефинансируемой ипотеке должны быть предоставлены следующие сведения:
- Номер и дата кредитного договора
- Срок действия кредитного договора и/или срок возврата кредита
- Сумма и валюта кредита
- Процентная ставка
- Ежемесячный платеж
- Реквизиты счета для погашения рефинансируемого кредита
Для подтверждения этих сведений нужно предоставить в банк любой из указанных документов: кредитный договор, график платежей, уведомление о полной стоимости кредита, документ, подтверждающий изменение реквизитов первичного кредитора.
Дополнительно банк может запросить у клиента информацию:
- Об остатке ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту с начисленными процентами
- О наличии/отсутствии текущей просроченной задолженности и просроченной задолженности в течение последних 12 месяцев
Такие сведения должны быть подтверждены документом от банка-кредитора по рефинансируемому кредиту (справкой, выпиской или иным документом). Сведения должны быть актуальными на дату предоставления в СберБанк.
Рассчитать рефинансирование
Шаг 3. Оформить заявку на рефинансирование и получить решение банка
Для этого проще всего заполнить заявку на Домклик. Банк рассмотрит её в течение дня.
Шаг 4. Подать документы на недвижимость и по рефинансируемым кредитам в банк
Когда банк одобрит заявку, у вас будет 90 дней на получение кредита, в течение которых вам нужно будет предоставить документы на недвижимость и по рефинансируемой ипотеке, а также провести оценку жилья. Такая оценка занимает около 3–5 дней. Если вы закажете оценку на Домклик, будет быстрее — около суток, так как подготовка отчета возможна без выезда и фото.
Банк рассматривает документы по недвижимости и кредиту 1–3 рабочих дня. Если всё в порядке, с вами свяжется менеджер и вы договоритесь, когда сможете подписать кредитный договор, договор ипотеки (залога) и получить деньги.
Шаг 5. Получить кредит на рефинансирование
После подписания нового кредитного договора и договора ипотеки (залога) вы получите сумму, которой хватит на погашение «старой» ипотеки.
Важно: Вы должны подтвердить регистрацию залога в пользу Сбера в течение 6 месяцев с даты выдачи кредита. Если вы этого не сделаете, банк применит неустойку в соответствии с условиями кредитного договора.
Ставка на период до подтверждения регистрации залога в пользу Сбера не будет повышена — вы сразу получаете ипотеку по низкой ставке, без надбавки на период регистрации залога.
Шаг 6. Погасить ипотеку в другом банке
Для этого нужно написать заявление на досрочное погашение ипотеки в другом банке, погасить всю оставшуюся сумму. Справка об отсутствии долга (погашении ипотеки) от другого банка не нужна.
Шаг 7. Снять обременение с жилья в Росреестре и зарегистрировать договор ипотеки (залога) в пользу СберБанка
Когда вы погасите «старую» ипотеку, банк отдаст вам закладную, если она оформлялась. В закладной будет указано, что у вас не осталось здесь финансовых обязательств. Эту закладную нужно отнести в Росреестр и подать заявление на снятие обременения с недвижимости. Если закладная не оформлялась, то достаточно будет заявления о снятии обременения.
Одновременно с подачей заявления на снятие обременения подайте в Росреестр подписанный со СберБанком договор ипотеки (залога) на недвижимость в 3-х экземплярах. Росреестр снимает обременение в пользу «старого» кредитора и регистрирует залог в пользу СберБанка за несколько дней.
Шаг 8. Подтверждение регистрации залога в пользу СберБанка
После того как Росреестр снимет обременение в пользу «старого» кредитора и зарегистрирует залог в пользу СберБанка, подтвердите такую регистрацию, предоставив в офис банка или онлайн через личный кабинет клиента на Домклик выписку из ЕГРН или договор залога с отметкой Росреестра.
Сделайте это в течение 6 месяцев с даты выдачи кредита. Если вы не уложитесь в срок — банк применит неустойку в соответствии с условиями кредитного договора.
Оформление ипотеки — шаги с 1 по 5 — надо пройти в течение 90 дней с даты одобрения. Если не успеете, нужно будет подать новую заявку на ипотеку. Шаги с 5 по 7 надо пройти в течение 6 месяцев с даты выдачи.
Нужно уложиться в отведённое время, иначе банк решит, что кредит брался совсем не на жильё, и начнёт процедуру взыскания, а по кредиту будут начисляться неустойки. Как правило, срока в 6 месяцев на всё хватает. Чем раньше вы переоформите ипотеку, тем быстрее снизите ставку по кредиту.
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На что ещё обратить внимание
Если вместе с ипотекой вы получаете сумму на личные цели, то деньги выдаются в 2 этапа: сначала на погашение «старой» ипотеки, а затем, после полного переоформления ипотеки в пользу СберБанка, на всё остальное. При этом вторая часть выдаётся не позднее 6 месяцев с даты выдачи первой.
Если вы страховались по ипотечному кредиту, когда брали его в другом банке, можете переоформить полис. Для этого нужно будет договориться со своей страховой компанией.
Можно ли рефинансировать действующую ипотеку в СберБанке
Снизить ставку по действующей ипотеке СберБанка могут семьи с детьми. Снижение ставки доступно при переводе кредита на условия программы «Ипотека для семей с детьми».
Какую ипотеку можно рефинансировать и как часто
С помощью программы рефинансирования ипотеки от СберБанка можно переоформить ипотечный кредит, предоставленный банком на цели:
- приобретения или строительства недвижимости, а также для оплаты капитального ремонта
- рефинансирования (перекредитования) ипотечного кредита или займа, ранее предоставленного иной кредитной организацией или юрлицом на цели приобретения или строительства недвижимости, включая оплату капитального ремонта
СберБанк не ограничивает количество предыдущих рефинансирований (перекредитований) по ипотечному кредиту. Главное, чтобы первичный кредит/заем в рамках рефинансируемой ипотеки был предоставлен на цели приобретения или строительства недвижимости, то есть был целевым.
Расходы при рефинансировании ипотеки
Помните о дополнительных расходах, связанных с процедурой рефинансирования:
- Необходимо повторно оформить отчет об оценке недвижимости
- Понадобится снять обременение по старому кредиту и оформить залог в пользу СберБанка
Коротко
В первую очередь рассчитайте, выгодно ли вам рефинансировать ипотеку — сопоставьте свои расходы с возможной экономией.
Если рефинансирование выгодно, вам нужно будет пройти следующие шаги:
- Одобрение банком онлайн-заявки — 90% ответов от банка приходит в течение 5 минут
- Сбор документов на недвижимость и по рефинансируемой ипотеке — 2–3 дня
- Рассмотрение банком документов на недвижимость и по рефинансируемой ипотеке — 1–3 дня
- Получение кредита на рефинансирование, погашение «старой» ипотеки — 1-3 дня
- Снятие Росреестром обременения с жилья от «старого» банка — от 2 до 10 дней
- Регистрация Росреестром ипотеки в пользу СберБанка — от 2 до 10 дней (последние 2 этапа можно совместить)
После подтверждения залога вы сможете получить вторую часть кредита — на личные цели, если такая потребность была заявлена при рассмотрении заявки. Банк может выдать эти деньги в любой момент после залога, но не позднее 6 месяцев с даты выдачи первой части на погашение ипотеки.
При рефинансировании ипотеки в СберБанке вы посещаете офис банка только один раз для подписания кредитной документации.
Мы брали ипотеку в Сбербанке в октябре 2022 на 4 года. Осталось платить 2 года ,остаток около 550 тыс. Ипотека на пенсионере 1952 г.р. Есть ли возможность рефинансирования ипотеки с дополнительной суммой в 300 тыс? Заранее благодарю за ответ
Кира К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
900
Марина С.здравствуйте! Уточните ваш вопрос.
Здравствуйте я приобрела квартиру вторичку под 19℅ августе можно сейчас рефинансировать и какой будет процент
Татьяна Е.здравствуйте. Снижение ставки по действующей ипотеке возможно только при переходе на «Семейную ипотеку» (пока эта услуга недоступна).
Если вы еще не гасили ипотеку материнским капиталом или, например, субсидией для многодетных, то в этой статье можете почитать, как это правильно сделать. Надеемся, что это поможет вам.
Также можно получить налоговый вычет и направить эти деньги в счет погашения ипотеки.
Здравствуйте если дома есть ребёнок инвалид можно рефинансировать квартиру,и на какие проценты ?
Сона Г.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день
Есть ипотека в другом банке с двумя договорами на одну квартиру: 6% и 12%. Можно ли выгоднее рефинансировать ипотеку, если есть работа в IT аккредитированной компании?
Пользовательздравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру. Вы можете заказать звонок по номеру 900.