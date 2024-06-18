Дачная амнистия: что это такое и как воспользоваться
Дачная амнистия действует в России с 1 сентября 2006 года. За это время закон неоднократно продлевался и претерпевал изменения, в последний раз — в 2024 году.
Рассказываем, как зарегистрировать право собственности на дома и земельные участки по дачной амнистии.
Что такое дачная амнистия
Дачная амнистия как таковая не является отдельным законом. Она представляет собой свод изменений в отдельные законодательные акты для упрощенной регистрации собственности. Основное нормативно-правовое регулирование дачной амнистии осуществляется на базе Градостроительного кодекса и закона о государственной регистрации недвижимости.
Дачная амнистия позволяет гражданам зарегистрировать отдельные виды недвижимости в упрощенном порядке — без направления уведомлений о начале/окончании строительства, получения уведомления о соответствии, разрешения на ввод в эксплуатацию и других процедур.
Необходимость принятия такого закона была обусловлена тем, что раньше юридический статус деревенских домов и земельных участков зачастую не определялся. В советское время частная собственность на землю отсутствовала, а участки предоставлялись на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования. Дома, построенные на них, соответственно, также не регистрировались.
Как результат — такая недвижимость оказалась «подвешена в воздухе», то есть физически она существует, но с правовой точки зрения никому не принадлежит. Это значит, что её нельзя продать, подарить, завещать или использовать в качестве залога.
Программа дачной амнистии не только упрощает жизнь россиянам, но и за счет вовлечения в гражданский оборот новой жилой недвижимости позволяет государству увеличивать собираемость налогов.
На какие объекты распространяется дачная амнистия
- садовые или жилые дома (кроме домов, построенных с использованием ДДУ), построенные на участках для ведения садоводства, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов или на участках крестьянско-фермерских хозяйств;
- земельные участки, предоставленные гражданам для личных нужд (садоводство, дачное или приусадебное хозяйство и т.п.) до 30.01.2001 года;
- хозяйственные постройки, для которых не нужно получать разрешение на строительство (гаражи, погреба, навесы, теплицы, сараи, бани и другие).
Особенности регистрации прав на жилой/садовый дом по дачной амнистии
По общему правилу строительство и регистрация частных домов осуществляется по согласованию с госорганом, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство. Для этого требуется:
- подать в уполномоченный орган уведомление о начале строительства;
- получить уведомление о соответствии постройки установленным параметрам, которое доказывает допустимость размещения объекта на данном конкретном участке;
- после завершения строительства подать уведомление об окончании строительства с предоставлением технического плана построенного дома (требуется для кадастрового учета и регистрации права собственности).
По дачной амнистии кадастровый учет и регистрация права собственности осуществляются только на основании технического плана. Правоустанавливающие документы на землю предоставляются лишь в том случае, если право собственности на участок не зарегистрировано в ЕГРН.
Для регистрации по дачной амнистии объект должен соответствовать определенным критериям: дом не должен быть не выше 20 метров, иметь не более трех надземных этажей, не состоять из квартир или блок-секций. При этом если площадь дома превышает 500 квадратных метров, для него потребуется разработать и согласовать проектную документацию и провести ее экспертизу.
Также Росреестр проверяет соответствие объекта недвижимости другим ограничениям, например, условиям застройки в зонах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). При выявлении нарушений постройка может быть признана самовольной, и ее придется снести.
Дачная амнистия действует ограниченный период времени, и после ее окончания недвижимость, возведенная без уведомления о начале строительства, может быть признана самостроем и снесена по решению суда. Кроме того, без зарегистрированных прав имущество будет невозможно продать, подарить, передать по наследству или застраховать.
Исключения
Не требуется направлять уведомление в отношении жилого или садового дома, созданных на садовом земельном участке, земельном участке, предназначенном для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, кадастровый учет которых осуществлен до 04.08.2018. Регистрация права собственности на такой дом производится на основании правоустанавливающего документа на соответствующий земельный участок.
Сколько действует программа
Дачная амнистия действует в России с 2006 года и не раз продлевалась. В последний раз это было сделано в июле 2022 года — тогда ее продлили до 1 марта 2031 года. В феврале 2024 года на такой же срок была продлена дачная амнистия для СНТ.
Как зарегистрировать имущество в упрощенном порядке
Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать заявление в орган местного самоуправления и приложить документы, подтверждающие факт владения недвижимостью. Их перечень зависит от того, на какой объект регистрируется право собственности. Это может быть:
- договор о предоставлении участка или акт о выделении земли;
- договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения;
- договор или платежки об уплате коммунальных услуг;
- документы технической инвентаризации (техплан можно заказать у кадастрового инженера);
- выписка из похозяйственной книги.
Подать документы в Росреестр можно самостоятельно любым удобным способом: в бумажном виде — по почте, лично обратившись в орган регистрации прав, в МФЦ или направить в электронном виде через личный кабинет на сайте Росреестра (потребуется сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи).
Размер госпошлины за регистрацию права собственности составляет 350 рублей.
Упрощенным механизмом также могут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. Для этого наследник должен предоставить, среди прочих документов, свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.
При этом право собственности на земельный участок зарегистрируют за гражданином независимо от вида права, на котором участок был предоставлен ему ранее (право собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования). Регистрацию произведут и в том случае, если в документе, который подтверждает право гражданина на земельный участок, не указан вид права или нельзя его определить — в таких ситуациях считается, что участок был предоставлен гражданину на праве собственности.
Правило действует независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли, однако касается только участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года, когда вступил в силу Земельный кодекс РФ.
В 2015 году приобрели за потребительский кредит полдома на правах долевой собственности в селе и отдали сыну. Тот не ухаживал за строением и уехал жить в город. В 2024 году прекратили долевое существование и оформили как два частных участка и два строения. Соседка подала иск о сносе нашей части, как угрозе её половине, поскольку осталось две общие стены. Без нас привела эксперта и та написала заключение о сносе. Мы демонтировали половину общей стены, заменили деревянные части дома на блоковые, обнаружились пустоты в стене и у неё. Остальное опасаемся разбирать, вдруг и её часть рухнет. Она написала в суд уже после частичного демонтажа с просьбой решения о сносе. Мы уже вложились в реконструкцию, сделав также деревянный остов крыши (балки и стропила), не накрыв только металлом. Но знакомые спросили, есть ли у нас разрешение на реконструкцию. А мы не взяли. Что нам делать?
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Как получить землю в собственность в 2 кв.доме без согласия соседа?земли 12 соток.дом 1917 года.разделен уже на дом блокированной застройки.межевание сделано на весь участок.границы общие уточнены.могу ли я без согласия соседа приватизировать землю согласно площади(своей)или 50/50
Пользовательздравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в органах местного самоуправления в вашем регионе.
Пользовательздравствуйте. Без согласия с соседями вы не сможете разделить участок. Вам вместе с ними нужно обратиться к кадастровым инженерам,которые должны будут из общего участка сделать два,разных,вам ещё с соседями нужно будет заключить соглашение о разделе ЗУ, и если споров не возникнет, с новым межевым планом ЗУ и соглашением вместе с соседями идёте в МФЦ, или Росреестр,который исключит общий участок и поставит на кадастр два разных. Сами не давно с соседями прошли этот путь, вам удачи.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
мы построили дом в деревне,к нам относится дачная амнистия? как зарегистрировать дом?
Светлана И.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую в Росреестре.
Здравствуйте, председатель не даёт документы,чтобы оформить земельный участок. И что делать, не знаю?
Пользовательздравствуйте! Уточните, пожалуйста, какие именно документы председатель не выдает и для чего?