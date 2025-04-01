Как снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке СберБанка на вторичное жилье
Вы можете снизить первоначальный взнос по ипотеке СберБанка до 20,1% при уплате комиссии. Такая возможность доступна при оформлении льготных ипотечных программ — Семейной ипотеки, Дальневосточной и Арктической ипотеки — в случае покупки жилья у физического лица.
Рассказываем подробнее о новой услуге.
Опция «Гибкий первоначальный взнос»: как это работает
Услуга «Гибкий первоначальный взнос» предполагает снижение размера первого взноса по ипотеке в обмен на единоразовый платеж. Данная опция применяется по продуктам:
- Семейная ипотека
- Дальневосточная и Арктическая ипотека
Опцией можно воспользоваться при покупке жилья у физического лица (требование не применяется, если объект приобретается по программе реновации).
Комиссия оплачивается один раз на этапе выдачи кредита. Стоимость услуги рассчитывается в процентах от суммы ипотеки и зависит от диапазона снижения первоначального взноса.
- размер первого взноса от 20,1 до 30% — комиссия 6,1%
- размер первого взноса от 30,1 до 50% — комиссия 5,4%
Платеж за опцию списывается с банковского счета выдачи ипотеки в день подписания кредитного договора. Поэтому нужно, чтобы сумма платежа была размещена на этом счете до момента сделки.
С даты подписания кредитного договора опция «Гибкий первоначальный взнос» считается активированной. Отказ от услуги не предусмотрен в связи с тем, что договор подписывается на условиях применения данной опции, а сумма первоначального взноса меньше установленной по продукту.
Для применения опции «Гибкий первоначальный взнос» необходимо обратиться к менеджеру.
Возможно использование ДВИ на покупку вторичного жилья у физлица в моногородах?
Татьяна З.здравствуйте! Покупка вторички у физлица доступна при подключении опции «Гибкий первоначальный взнос».
Для применения опции «Гибкий первоначальный взнос» необходимо обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуй, дом с участком по Арктической ипотеке в сельской местности на вторичном рынке можно купить у физического лица?
Максим Р.здравствуйте! Да, такая возможность есть, при соблюдении условий программы.
Интересует когда эти комиссии уберут, на сколько это законно. По семейным ипотеке лимиты выдают нормально, почему комиссии. Что за грабеж
Марина К.здравствуйте! Если ваш вопрос по "Семейной ипотеке" на вторичное жильё, то первоначальный взнос по программе от 20,1% при соблюдении условий. Актуальные условия представлены на странице программы.
Если условия изменятся, обязательно сообщим. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Здравствуйте, это не обязательно же платить 6% комиссии, если оформляешь семейную ипотеку на вторичное жильё?
Анатолий Ф.здравствуйте! Если ваш вопрос по опции «Гибкий первоначальный взнос», то, подробнее рассказали в статье.
Если первоначальный взнос 60% будет, то также нужно комиссию оплатить?
Денис П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте! Я правильно понимаю, что вернули возможность покупки по Дальневосточной ипотеке у физического лица?
Екатерина Н.здравствуйте! Да, такая возможность есть.
А не нарушает ли это наше законодательство? Какие еще поборы, если государство четко сказала что первоначальный взнос 20%?
Евгений У.здравствуйте! Если ваш вопрос по "Семейной ипотеке" на вторичное жильё, то первоначальный взнос по программе от 20,1% при соблюдении условий. Актуальные условия представлены на странице программы.
Здравствуйте, эта услуга распространяется на дом с участком в сельской местности по дви?
Варвара С.здравствуйте! Да, распространяется. Для расчёта условий мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Домкликуточню - покупка дома с участком у физлица в сельской местности по дви
Варвара С.здравствуйте! Да, опция действует в рамках программы.
Ответ дан.
Алексей К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
А если я не хочу снижать первоначальный взнос , а наоборот побольше внести все равно придётся платить да?
Александр Г.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Домкликномер 900 блокирует вызов и пишет смс что мошенники
Арина А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.