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Ипотека
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Как снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке СберБанка на вторичное жилье

Дата публикации: 01 апр 2025
Как снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке СберБанка на вторичное жилье

Вы можете снизить первоначальный взнос по ипотеке СберБанка до 20,1% при уплате комиссии. Такая возможность доступна при оформлении льготных ипотечных программ — Семейной ипотеки, Дальневосточной и Арктической ипотеки — в случае покупки жилья у физического лица.

Рассказываем подробнее о новой услуге.

Опция «Гибкий первоначальный взнос»: как это работает

Услуга «Гибкий первоначальный взнос» предполагает снижение размера первого взноса по ипотеке в обмен на единоразовый платеж. Данная опция применяется по продуктам: 

  • Семейная ипотека
  • Дальневосточная и Арктическая ипотека

Опцией можно воспользоваться при покупке жилья у физического лица (требование не применяется, если объект приобретается по программе реновации).

Комиссия оплачивается один раз на этапе выдачи кредита. Стоимость услуги рассчитывается в процентах от суммы ипотеки и зависит от диапазона снижения первоначального взноса.

Пример
  • размер первого взноса от 20,1 до 30% — комиссия 6,1%
  • размер первого взноса от 30,1 до 50% — комиссия 5,4%

Платеж за опцию списывается с банковского счета выдачи ипотеки в день подписания кредитного договора. Поэтому нужно, чтобы сумма платежа была размещена на этом счете до момента сделки.

С даты подписания кредитного договора опция «Гибкий первоначальный взнос» считается активированной. Отказ от услуги не предусмотрен в связи с тем, что договор подписывается на условиях применения данной опции, а сумма первоначального взноса меньше установленной по продукту.

Для применения опции «Гибкий первоначальный взнос» необходимо обратиться к менеджеру.

Вторичное жилье
Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
Будете пользоваться новой опцией?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии26
Т
Татьяна З.
2 дня назад

Возможно использование ДВИ на покупку вторичного жилья у физлица в моногородах?

Домклик
2 дня назад

Татьяна З.здравствуйте! Покупка вторички у физлица доступна при подключении опции «Гибкий первоначальный взнос».

Для применения опции «Гибкий первоначальный взнос» необходимо обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

М
Максим Р.
2 дня назад

Здравствуй, дом с участком по Арктической ипотеке в сельской местности на вторичном рынке можно купить у физического лица?

Домклик
2 дня назад

Максим Р.здравствуйте! Да, такая возможность есть, при соблюдении условий программы.

М
Марина К.
2 дня назад

Интересует когда эти комиссии уберут, на сколько это законно. По семейным ипотеке лимиты выдают нормально, почему комиссии. Что за грабеж

Домклик
2 дня назад

Марина К.здравствуйте! Если ваш вопрос по "Семейной ипотеке" на вторичное жильё, то первоначальный взнос по программе от 20,1% при соблюдении условий. Актуальные условия представлены на странице программы.

Если условия изменятся, обязательно сообщим. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

А
Анатолий Ф.
3 дня назад

Здравствуйте, это не обязательно же платить 6% комиссии, если оформляешь семейную ипотеку на вторичное жильё?

Домклик
2 дня назад

Анатолий Ф.здравствуйте! Если ваш вопрос по опции «Гибкий первоначальный взнос», то, подробнее рассказали в статье.

Д
Денис П.
3 дня назад

Если первоначальный взнос 60% будет, то также нужно комиссию оплатить?

Домклик
3 дня назад

Денис П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Е
Екатерина Н.
3 дня назад

Здравствуйте! Я правильно понимаю, что вернули возможность покупки по Дальневосточной ипотеке у физического лица?

Домклик
3 дня назад

Екатерина Н.здравствуйте! Да, такая возможность есть.

Е
Евгений У.
4 дня назад

А не нарушает ли это наше законодательство? Какие еще поборы, если государство четко сказала что первоначальный взнос 20%?

Домклик
2 дня назад

Евгений У.здравствуйте! Если ваш вопрос по "Семейной ипотеке" на вторичное жильё, то первоначальный взнос по программе от 20,1% при соблюдении условий. Актуальные условия представлены на странице программы.

В
Варвара С.
4 дня назад

Здравствуйте, эта услуга распространяется на дом с участком в сельской местности по дви?

Домклик
3 дня назад

Варвара С.здравствуйте! Да, распространяется. Для расчёта условий мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

В
Варвара С.
3 дня назад

Домкликуточню - покупка дома с участком у физлица в сельской местности по дви

Домклик
2 дня назад

Варвара С.здравствуйте! Да, опция действует в рамках программы.

А
Алексей К.
4 дня назад

Ответ дан.

Домклик
3 дня назад

Алексей К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Александр Г.
4 дня назад

А если я не хочу снижать первоначальный взнос , а наоборот побольше внести все равно придётся платить да?

Домклик
4 дня назад

Александр Г.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

А
Арина А.
3 дня назад

Домкликномер 900 блокирует вызов и пишет смс что мошенники

Домклик
3 дня назад

Арина А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

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