7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь на даче
Если у вас есть дача, не торопитесь выбрасывать ненужную ванну, неисправный велосипед или старый чайник. И нет, мы не призываем оставить их на вечное хранение в сарае — при правильном использовании, причём не всегда по назначению, таким вещам можно дать вторую жизнь.
Мы собрали лучшие идеи для декора сада и дачи, которые можно воплотить с помощью старых вещей.
Велосипед
Ненужный сломанный велосипед можно использовать в качестве подставки для цветов на даче. Достаточно перекрасить раму в яркий цвет и расставить ёмкости с цветами.
К велосипеду можно прикрепить пластиковые, плетёные или деревянные контейнеры, подвесные кашпо. Также нужно позаботиться об устойчивости подставки — спустите шины и прикрепите колёса к земле металлическими скобами или используйте подножку, если она есть.
Если у вас несколько старых велосипедов, можно создавать целые велосипедно-цветочные композиции. Главное — придерживаться одного стиля и соблюдать цветовую гамму.
Ванна
Ванну или старый большой таз можно использовать в качестве основы для клумбы. Для этого нужно засыпать на дно дренаж и закрепить ёмкость под наклоном в ту сторону, где находится отверстие для слива, чтобы вода не застаивалась после полива (если отверстия нет, его надо сделать самостоятельно).
Ещё один вариант использования — сделать из ванной небольшой дачный водоём. Закопайте ёмкость в землю, вокруг посадите цветы и разложите камни и не забудьте украсить композицию галькой, ракушками и водными растениями (стрелолист, водяной лютик или камыш). Чтобы избежать лишнего цветения воды, место для дачного пруда рекомендуем выбирать в тени.
Металлические бочки
Высший класс — сделать из металлической бочки садовую мебель или эффектный мангал-барбекю с откидной крышкой. Для этого, конечно, сначала придётся вооружиться болгаркой и дрелью, но результат может превзойти все ожидания.
Менее трудоёмкий, но беспроигрышный вариант — это использование бочки как основы для клумбы. Можно выкрасить ёмкость в яркий цвет и на треть закопать в землю. В сочетании с другими растениями в саду может получиться вот такая милая композиция.
И, наконец, из простой металлической бочки можно сделать модный стол-стойку в стиле лофт. Дополните его высокими стульями и получите уютную локацию для посиделок с друзьями на свежем воздухе.
Деревянные поддоны
Транспортные палеты могут стать основой для оригинальной дизайнерской идеи. На даче их можно использовать вместо садовой мебели — из поддонов нетрудно самостоятельно изготовить столик или диван. Главное — покрыть древесину защитной пропиткой и не забыть украсить симпатичным текстилем.
Также грузовые поддоны могут получить вторую жизнь в качестве настенной декорации или подставки для цветов и кашпо.
Автомобильные покрышки
С помощью старых покрышек можно устроить креативную цветочную клумбу или использовать их в качестве подвесного кашпо.
Менее очевидный способ использования — смастерить из покрышек садовую мебель. Вам потребуется шуруповёрт, резак, стойкая краска и чуть-чуть вдохновения. Также из шин можно сделать стильные кофейные столики со стеклянными или деревянными столешницами или модные рустикальные пуфы, обтянув их плетёным покрытием или обмотав бечёвкой.
Тачка
Старая телега или тачка — это отличный вариант для оригинальной клумбы. Заполните кузов землёй, высадите яркие цветы, и результат не заставит себя долго ждать. Дополнить композицию можно глиняной посудой или садовыми статуэтками.
Старая посуда
Не спешите выкидывать старые кастрюли и чайники — пересадите в них цветы и используйте такие кашпо для украшения сада, забора или веранды.