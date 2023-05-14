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Дом и уют
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7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь на даче

Дата публикации: 14 мая 2023
7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь на даче
Содержание

Если у вас есть дача, не торопитесь выбрасывать ненужную ванну, неисправный велосипед или старый чайник. И нет, мы не призываем оставить их на вечное хранение в сарае — при правильном использовании, причём не всегда по назначению, таким вещам можно дать вторую жизнь.

Мы собрали лучшие идеи для декора сада и дачи, которые можно воплотить с помощью старых вещей.

Велосипед

Ненужный сломанный велосипед можно использовать в качестве подставки для цветов на даче. Достаточно перекрасить раму в яркий цвет и расставить ёмкости с цветами.

К велосипеду можно прикрепить пластиковые, плетёные или деревянные контейнеры, подвесные кашпо. Также нужно позаботиться об устойчивости подставки — спустите шины и прикрепите колёса к земле металлическими скобами или используйте подножку, если она есть.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №1

Если у вас несколько старых велосипедов, можно создавать целые велосипедно-цветочные композиции. Главное — придерживаться одного стиля и соблюдать цветовую гамму.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №2

Ванна

Ванну или старый большой таз можно использовать в качестве основы для клумбы. Для этого нужно засыпать на дно дренаж и закрепить ёмкость под наклоном в ту сторону, где находится отверстие для слива, чтобы вода не застаивалась после полива (если отверстия нет, его надо сделать самостоятельно).

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №1

Ещё один вариант использования — сделать из ванной небольшой дачный водоём. Закопайте ёмкость в землю, вокруг посадите цветы и разложите камни и не забудьте украсить композицию галькой, ракушками и водными растениями (стрелолист, водяной лютик или камыш). Чтобы избежать лишнего цветения воды, место для дачного пруда рекомендуем выбирать в тени.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №2

Металлические бочки

Высший класс — сделать из металлической бочки садовую мебель или эффектный мангал-барбекю с откидной крышкой. Для этого, конечно, сначала придётся вооружиться болгаркой и дрелью, но результат может превзойти все ожидания.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №3

Менее трудоёмкий, но беспроигрышный вариант — это использование бочки как основы для клумбы. Можно выкрасить ёмкость в яркий цвет и на треть закопать в землю. В сочетании с другими растениями в саду может получиться вот такая милая композиция.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №1

И, наконец, из простой металлической бочки можно сделать модный стол-стойку в стиле лофт. Дополните его высокими стульями и получите уютную локацию для посиделок с друзьями на свежем воздухе.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №2

Деревянные поддоны

Транспортные палеты могут стать основой для оригинальной дизайнерской идеи. На даче их можно использовать вместо садовой мебели — из поддонов нетрудно самостоятельно изготовить столик или диван. Главное — покрыть древесину защитной пропиткой и не забыть украсить симпатичным текстилем.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №1

Также грузовые поддоны могут получить вторую жизнь в качестве настенной декорации или подставки для цветов и кашпо.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №2

Автомобильные покрышки

С помощью старых покрышек можно устроить креативную цветочную клумбу или использовать их в качестве подвесного кашпо.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №1

Менее очевидный способ использования — смастерить из покрышек садовую мебель. Вам потребуется шуруповёрт, резак, стойкая краска и чуть-чуть вдохновения. Также из шин можно сделать стильные кофейные столики со стеклянными или деревянными столешницами или модные рустикальные пуфы, обтянув их плетёным покрытием или обмотав бечёвкой.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №2

Тачка

Старая телега или тачка — это отличный вариант для оригинальной клумбы. Заполните кузов землёй, высадите яркие цветы, и результат не заставит себя долго ждать. Дополнить композицию можно глиняной посудой или садовыми статуэтками. 

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №1

Старая посуда

Не спешите выкидывать старые кастрюли и чайники — пересадите в них цветы и используйте такие кашпо для украшения сада, забора или веранды.

7 вещей, которым можно подарить вторую жизнь жизнь на даче №1

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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