Детская площадка на даче: идеи и советы экспертов
Чем хороши загородные дома и дачи, так это возможностью максимально много времени проводить на свежем воздухе. Когда в семье есть дети или внуки, одним из обязательных сооружений на участке будет детская площадка.
Для малышей можно установить песочницу и качели с горками, для детей постарше — сделать домик, поставить турник или шведскую стенку. Пространство для творчества ограничено только размерами участка и, разумеется, правилами безопасности.
Разбираемся вместе с экспертами, как правильно обустроить детскую площадку на даче или на участке загородного дома и что учесть при проектировании этой зоны.
Размер и расположение
При выборе места под площадку убедитесь, что она будет расположена на безопасном расстоянии от водоёмов, дорог, электрических проводов и других опасных объектов. Также лучше не размещать детскую зону рядом с грядками или цветником.
Размер детского уголка будет зависеть от площади участка и количества элементов, которые планируется на нём разместить.
Размеры детского комплекса подбираются с таким расчетом, чтобы после горок было место для маневра, качели были окружены свободным пространством от двух метров со всех сторон, как и спортивные снаряды.
Идеально располагать площадку в тени деревьев, если их нет, нужно выбрать место, где часть дня не будет прямого солнца или поставить зонт (натянуть тент). Солнечный удар у ребенка, а следом сердечный у родителей не нужен никому.
Если у взрослых нет возможности находиться с детьми на улице, игровую стоит располагать перед окнами, чтобы наблюдать из дома.
Покрытие
Для обеспечения безопасности детей рекомендуется выбрать качественное покрытие, которое поможет смягчить удары при падении и предотвратить травмы.
Самые распространённые варианты:
- Песок. Обеспечивает хорошую амортизацию и приятный тактильный опыт для детей. Песчаное покрытие необходимо регулярно чистить от загрязнений и при необходимости обновлять, так как песок из детской зоны неизбежно разнесётся по участку.
- Газон. Площадку можно установить просто на траве. Главное — разместить все элементы таким образом, чтобы вам было удобно косить и поливать газон. Если полив осуществляется каждый день, от установки деревянных конструкций в детской зоне лучше отказаться. В качестве альтернативы также можно использовать искусственный газон, но такое покрытие обойдётся дороже.
- Резиновая крошка или плиты. Качественное покрытие из резины прослужит долго — оно устойчиво к внешнему воздействию, не выцветает на солнце и неприхотливо в уходе. Главное — внимательно выбирать производителя и не экономить на материале.
При выборе покрытия для детской площадки необходимо учитывать возраст детей, предпочтения, условия эксплуатации и бюджет. Важно также следить за состоянием покрытия и регулярно его обслуживать, чтобы обеспечить безопасность и комфорт детей во время игр.
Элементы детской площадки
Объекты, которые планируется разместить в игровой зоне, подбираются в зависимости от возраста детей.
Специалисты портала FORUMHOUSE приводят следующую градацию:
- Дети от 2 до 3 лет: песочница, в идеале трансформер, надувной бассейн, простые безопасные качели.
- 3–6 лет: небольшая горка-домик, пара-тройка качелей разных типов, для мальчиков уже пора ставить перекладины и кольца.
- 6–12 лет: добавляется верёвочный мини-парк, турник.
- 12–16 лет: детская площадка превращается в спортивную со шведской стенкой, разноуровневым турником, баскетбольным кольцом. Если есть место и финансовая возможность, ставят батут, теннисный стол, на участке делают велодорожку.
Требования к безопасности
Не забывайте регулярно проверять состояние детских игровых элементов и конструкций на прочность и целостность. При обнаружении повреждений нужно немедленно устранить их.
Обучите детей правилам безопасного поведения на детской площадке, включая запрет на бег по горкам, качелям и другим элементам, а также на другие опасные занятия.
Всегда следите за детьми, когда они играют на детской площадке, особенно если они маленькие или играют в группе.
Частный сектор не так подвержен влиянию нормативов, но когда дело касается безопасности и здоровья детей, ГОСТов стоит придерживаться. А в них можно найти такие требования к оборудованию детских площадок:
1. Нужно использовать при строительстве только материалы с известными характеристиками, никаких сомнительных, неизученных новшеств.
2. Если площадка строится на несколько лет, нужны долговечные материалы, не подверженные разрушению из-за ультрафиолета и других атмосферных воздействий. Древесина обязательно покрывается безопасными лакокрасочными средствами.
3. Все детали конструкций на детской площадке делают неразборными, чтобы ничего не снималось без инструментов и усилий.
4. Допускаются только скругленные углы с радиусом не меньше 3 мм.
5. Игровые лазы и тоннели обязательно с двумя и более отдельными выходами, размером не меньше 500×500 мм.
6. На площадках для младшей возрастной группы (до 6 лет) все подъёмы и спуски оборудуют перилами и ограждениями и покрытиями, смягчающими падение.
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