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Детская площадка на даче: идеи и советы экспертов

Дом и уют
Дата публикации: 19 мар 2024
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Детская площадка на даче: идеи и советы экспертов
Содержание

Чем хороши загородные дома и дачи, так это возможностью максимально много времени проводить на свежем воздухе. Когда в семье есть дети или внуки, одним из обязательных сооружений на участке будет детская площадка. 

Для малышей можно установить песочницу и качели с горками, для детей постарше — сделать домик, поставить турник или шведскую стенку. Пространство для творчества ограничено только размерами участка и, разумеется, правилами безопасности.

Разбираемся вместе с экспертами, как правильно обустроить детскую площадку на даче или на участке загородного дома и что учесть при проектировании этой зоны.

Размер и расположение

При выборе места под площадку убедитесь, что она будет расположена на безопасном расстоянии от водоёмов, дорог, электрических проводов и других опасных объектов. Также лучше не размещать детскую зону рядом с грядками или цветником.

Размер детского уголка будет зависеть от площади участка и количества элементов, которые планируется на нём разместить.

Размеры детского комплекса подбираются с таким расчетом, чтобы после горок было место для маневра, качели были окружены свободным пространством от двух метров со всех сторон, как и спортивные снаряды.

Идеально располагать площадку в тени деревьев, если их нет, нужно выбрать место, где часть дня не будет прямого солнца или поставить зонт (натянуть тент). Солнечный удар у ребенка, а следом сердечный у родителей не нужен никому. 

Если у взрослых нет возможности находиться с детьми на улице, игровую стоит располагать перед окнами, чтобы наблюдать из дома.

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

Покрытие

Для обеспечения безопасности детей рекомендуется выбрать качественное покрытие, которое поможет смягчить удары при падении и предотвратить травмы.

Самые распространённые варианты:

  • Песок. Обеспечивает хорошую амортизацию и приятный тактильный опыт для детей. Песчаное покрытие необходимо регулярно чистить от загрязнений и при необходимости обновлять, так как песок из детской зоны неизбежно разнесётся по участку.
  • Газон. Площадку можно установить просто на траве. Главное — разместить все элементы таким образом, чтобы вам было удобно косить и поливать газон. Если полив осуществляется каждый день, от установки деревянных конструкций в детской зоне лучше отказаться. В качестве альтернативы также можно использовать искусственный газон, но такое покрытие обойдётся дороже.
  • Резиновая крошка или плиты. Качественное покрытие из резины прослужит долго — оно устойчиво к внешнему воздействию, не выцветает на солнце и неприхотливо в уходе. Главное — внимательно выбирать производителя и не экономить на материале.

При выборе покрытия для детской площадки необходимо учитывать возраст детей, предпочтения, условия эксплуатации и бюджет. Важно также следить за состоянием покрытия и регулярно его обслуживать, чтобы обеспечить безопасность и комфорт детей во время игр.

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Песчаное покрытие

Элементы детской площадки

Объекты, которые планируется разместить в игровой зоне, подбираются в зависимости от возраста детей.

Специалисты портала FORUMHOUSE приводят следующую градацию:

  • Дети от 2 до 3 лет: песочница, в идеале трансформер, надувной бассейн, простые безопасные качели.
  • 3–6 лет: небольшая горка-домик, пара-тройка качелей разных типов, для мальчиков уже пора ставить перекладины и кольца. 
  • 6–12 лет: добавляется верёвочный мини-парк, турник.
  • 12–16 лет: детская площадка превращается в спортивную со шведской стенкой, разноуровневым турником, баскетбольным кольцом. Если есть место и финансовая возможность, ставят батут, теннисный стол, на участке делают велодорожку.

Требования к безопасности

Не забывайте регулярно проверять состояние детских игровых элементов и конструкций на прочность и целостность. При обнаружении повреждений нужно немедленно устранить их.

Обучите детей правилам безопасного поведения на детской площадке, включая запрет на бег по горкам, качелям и другим элементам, а также на другие опасные занятия.

Всегда следите за детьми, когда они играют на детской площадке, особенно если они маленькие или играют в группе.

Частный сектор не так подвержен влиянию нормативов, но когда дело касается безопасности и здоровья детей, ГОСТов стоит придерживаться. А в них можно найти такие требования к оборудованию детских площадок:

1. Нужно использовать при строительстве только материалы с известными характеристиками, никаких сомнительных, неизученных новшеств.

2. Если площадка строится на несколько лет, нужны долговечные материалы, не подверженные разрушению из-за ультрафиолета и других атмосферных воздействий. Древесина обязательно покрывается безопасными лакокрасочными средствами. 

3. Все детали конструкций на детской площадке делают неразборными, чтобы ничего не снималось без инструментов и усилий.

4. Допускаются только скругленные углы с радиусом не меньше 3 мм.

5. Игровые лазы и тоннели обязательно с двумя и более отдельными выходами, размером не меньше 500×500 мм.

6. На площадках для младшей возрастной группы (до 6 лет) все подъёмы и спуски оборудуют перилами и ограждениями и покрытиями, смягчающими падение. 

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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