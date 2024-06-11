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Ипотека
5 мин
79K

Хочу свой дом. Какая ипотека доступнее?

Дата публикации: 11 июн 2024
Хочу свой дом. Какая ипотека доступнее?

Интерес к частному домостроению в России продолжает расти — это подтверждают и соцопросы, и официальная статистика.

Разбираемся, какие условия сейчас доступны заемщикам, которые хотят купить или построить дом*.

Стабильный рост спроса объясняется не только высокой востребованностью рынка ИЖС, но и введенными ограничениями на первичном и вторичном рынках. Кроме того, приобретение строящегося жилого дома обходится значительно дешевле, чем покупка квартиры.

Фото эксперта
Кирилл Царев
зампредседателя правления Сбербанка

Условия покупки или строительства частного дома в ипотеку в Сбере

Ипотека для IT-специалистов

  • Лимит — до 18 млн рублей на покупку дома в городах с населением от 1 млн человек; до 9 млн рублей  — для остальных городов
  • Первый взнос — от 20,1%
  • Срок — до 30 лет
  • Ставка — 5% годовых

Если цель кредита — строительство жилого дома, то условия по сумме будут такими:

  • до 18 млн рублей — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
  • до 9 млн рублей  — в других регионах

В рамках программы можно купить готовый жилой дом с участком у юрлица или ИП (они должны являться первыми собственниками такого дома) или взять кредит на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли для ИЖС. При этом строительство обязательно должно осуществляться по договору подряда с юрлицом или ИП.

Хочу свой дом. Какая ипотека доступнее? №1

Для участия в программе заёмщик должен работать в компании, которая аккредитована Минцифры РФ для целей ИТ-ипотеки, а также соответствовать требованиям по уровню дохода (зависит от города по месту работы).

Семейная ипотека

  • Лимит — 12 млн руб. в столичных регионах (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть) и 6 млн руб. в остальных субъектах
  • Первый взнос — от 20,1%
  • Срок — до 30 лет
  • Ставка — от 6% годовых

Ипотеку можно взять на покупку участка с дальнейшим строительством дома с помощью подрядчика или на строительство дома по договору подряда на уже имеющейся земле*. Или купить готовый жилой дом с землей у юрлица, построившего данный дом.

*Строительство обязательно вести с подрядчиком с расчетами через эскроу-счет.

Программа доступна:

  • Cемьям с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно)
  • Семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно).

Дальневосточная ипотека и Арктическая ипотека

  • Лимит — 9 млн руб. при выполнении условий: площадь недвижимости должна быть свыше 60 кв. метров; объект приобретается на первичном рынке или планируется строительство жилого дома, в том числе по программам «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар»; территория приобретения или строительства жилья — Дальневосточный федеральный округ или Арктическая зона России
  • Первый взнос — от 20,1%
  • Срок — до 20 лет
  • Ставка — от 2%

По программам можно купить готовый дом с участком или построить жилой дом, в том числе с одновременным приобретением земельного участка.

При этом при покупке недвижимости на первичном или вторичном рынках в Арктической зоне стоимость 1 кв. метра не должна превышать среднюю стоимость кв. метра, установленную правительством России на дату заключения кредитного договора.

Строительство дома (базовая программа)

  • Лимит — до 100 млн руб.
  • Первый взнос — от 25,1%
  • Срок — до 30 лет

Ипотека выдается на строительство жилого дома на своем или арендованном участке или на покупку земли с дальнейшим строительством дома на ней. Строить дом можно самостоятельно или с любым подрядчиком — без аккредитации и других ограничений. Кредит выдается частями, что позволяет планировать этапы строительства и не переплачивать проценты.

Россияне хотят жить в частных домах. Какая ипотека доступнее? №1

Ипотека на загородную недвижимость и землю

  • Лимит — до 100 млн руб., до 75% от стоимости залога
  • Первый взнос — от 25,1%
  • Срок — до 30 лет

В рамках программы можно купить дачу (садовый дом) с земельным участком или только участок, а также построить садовый дом как на своей земле, так и с ее приобретением. Строительство можно вести как самостоятельно, так и с привлечением любого подрядчика. Кредит на строительство выдается частями.

Кредит под залог недвижимости

  • Лимит — до 20 млн руб., до 60% от стоимости залога
  • Без первого взноса и без подтверждения дохода
  • Срок — до 20 лет

По этой программе можно купить жилой дом с землей на первичном и вторичном рынках без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры. Также кредит выдаётся на цели строительства садового или жилого дома самостоятельно или с подрядчиком.

Рассчитать ипотеку на загородную недвижимость

*условия актуальны на дату публикации статьи

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Инструкция
Ипотека на ИЖС
ИЖС
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А по какой ипотечной программе вы строили/покупали свой дом?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии96
Т
Татьяна Н.
21 нояб 2024

здравствуйте, подскажите пожалуйста, взяли донорскую семейную ипотеку, можно ли по ней построить дом на купленном уже участке?

Домклик
21 нояб 2024

Татьяна Н.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

К
Казбек П.
21 нояб 2024

Здравствуйте, Подскажите можно взять семейную ипотеку на строительство дома, на земельном участке арендованном по договору с администрацией на 20 лет, с последующим выкупом участка после строительство дома.

Домклик
21 нояб 2024

Казбек П.здравствуйте! Нет. Если строительство дома — ИЖС, только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счета эскроу. Если покупка участка и строительство на нем индивидуального жилого дома — ИЖС, только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счета эскроу.

З
Захар А.
15 нояб 2024

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, строю своими силами, степень готовности дома 90%, нужна небольшая сумма для завершения строительства, каким кредитным пакетом могу воспользоваться? Якутия

Домклик
15 нояб 2024

Захар А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

А
Айлан О.
24 окт 2024

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сейчас доступно ли по программе ДВИ построить дом в своем участке своими силами т.е без подрядчика

Домклик
29 окт 2024

Айлан О.здравствуйте! Актуальные условия программы можно посмотреть здесь.

А
Александра М.
20 окт 2024

Здравствуйте, будет ли сельская ипотека в 2025 году?

Домклик
21 окт 2024

Александра М.здравствуйте! Пока неизвестно, будет ли выделен лимит. Если появятся новости о запуске программы, мы обязательно об этом расскажем в журнале Домклик и социальных сетях.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

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