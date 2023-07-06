Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
3K

Купить квартиру в новостройке за свои средства в Сбере теперь можно полностью онлайн

Дата публикации: 06 июл 2023
Купить квартиру в новостройке за свои средства в Сбере теперь можно полностью онлайн

Сбер интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения сделок с недвижимостью на Домклик. Теперь купить недвижимость у застройщика за собственные средства можно полностью онлайн, без посещения офиса банка, быстро, удобно и безопасно. Об этом сообщил журналистам первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Финансового конгресса Банка России.

Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение Сбера, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной подписи. С приложением «Госключ» договор участия в долевом строительстве подписывается дистанционно.

Что такое «Госключ»

«Госключ» разработан при участии Минцифры. Это приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи (УКЭП или УНЭП) и подписывать юридически значимые документы в электронном виде.

Процедура выглядит следующим образом. После того, как покупатель и продавец договорились, что сделка пройдёт дистанционно, клиент получает СМС со ссылкой на сайт с более подробной информацией о дальнейших шагах. Следуя инструкции, клиент устанавливает приложение, выпускает в нём сертификат электронной подписи и подписывает все необходимые документы.

Чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ», понадобится подтверждённая учётная запись на «Госуслугах», а также загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем или сданная в офисе банка биометрия.

Ключ электронной подписи создаётся, хранится и применяется в приложении — USB-токены и СМС-пароли не нужны, все функции доступны удалённо.

В ближайшее время россияне смогут использовать «Госключ» при покупках СИМ-карт от Сбермобайл и подписывать им договоры дистанционного банковского обслуживания в СберБанк Онлайн, а также трудовые договоры на HR-платформе Сбера «Пульс».

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Межрегиональные сделки: как купить и продать квартиру в другом городе в ипотеку и без
26K
Ипотека для зарплатных клиентов СберБанка: ответы на популярные вопросы
112K
Как быстро накопить на первый взнос по ипотеке: 10 советов от экспертов
246K
Что такое электронная регистрация права собственности
696K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
845
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
120
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал