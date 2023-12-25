Межрегиональные сделки: как купить и продать квартиру в другом городе в ипотеку и без
Для покупки или продажи недвижимости в другом городе необязательно планировать поездку, отпрашиваться с работы или учёбы и тратить средства на дорогу, чтобы провести сделку. На Домклик есть услуга «Межрегиональная сделка».
Рассказываем о ней подробнее в статье.
Как проходит межрегиональная сделка
Услуга позволяет продавцу и покупателю из разных городов провести безопасную сделку с недвижимостью удалённо, не встречаясь друг с другом. Не нужно тратить время на билеты, подстраивать планы: достаточно выделить 1-2 часа времени, чтобы прийти в отделение Сбера в своём городе для составления кредитного договора и договора купли-продажи.
Общаться, обсуждать нюансы сделки, корректировать и загружать нужные документы продавец и покупатель, менеджеры банка могут онлайн в личном кабинете Домклик.
Важно: При межрегиональных сделках обязательно использование сервиса электронной регистрации права собственности. При ипотеке использование сервиса дает скидку на ставку в размере 0,3%*.
Какую недвижимость можно купить
Приобрести можно недвижимость как во вторичке, так и в новостройке. Если рассматривается ипотека, то межрегиональные сделки проводят по всем ипотечным программам Сбера, кроме «Военная ипотека», «Рефинансирование ипотеки», «Залоговые объекты других банков».
Список нужных документов зависит от типа сделки и выбранной программы ипотеки.
Как купить квартиру в ипотеку и без в другом городе
Для покупки недвижимости за наличные средства на Домклик нужно:
Перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Сделку за свои средства» Выбрать роль — покупатель или продавец — и услугу для быстрой сделки: «Только регистрация» или «Регистрация и расчеты». Электронная регистрация для межрегиональных сделок обязательная.
Дальше понадобится ответить на несколько вопросов банка. На вопрос «Покупатель и продавец находятся в одном городе» ответьте «Нет». Потом нужно указать сведения о недвижимости: адрес и кадастровый номер. Вам перезвонит менеджер и запишет на сделку в удобное время.
В случае с ипотекой сообщить о желании провести сделку дистанционно можно менеджеру банка, который позвонит после подачи заявки для уточнения деталей о недвижимости и кредите или позже — при подготовке к сделке. Дальше процесс в обоих случаях одинаков.
После одобрения недвижимости и ипотеки, когда запустится процесс оформления сделки, менеджеры банка согласуют и с продавцом, и с покупателем место — удобные отделения Сбера в регионах — и время, в которое обоим удобно прийти, учитывая разницу в часовых поясах.
Для удобства участников сделки в личном кабинете Домклик создается чат, в котором все могут общаться, задавать вопросы, корректировать и загружать документы.
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В сделке без ипотеки покупатель и продавец приходят в отделение банка каждый в своём городе — одномоментно.
Специалисты банка, каждый в своём офисе, проверяют, что перед ними реальные участники сделки. Если квартира приобретается у застройщика, то прийти в отделение банка нужно только покупателю.
После сделки специалисты банка подают документы на регистрацию в Росреестр. После того, как Росреестр подтвердит регистрацию, покупатель получает по электронной почте и онлайн в личном кабинете Домклик зарегистрированные документы, а продавец или застройщик — оплату за недвижимость на свой счёт.
Что еще важно знать о межрегиональных сделках
Межрегиональная сделка имеет свои ограничения и особенности:
- Право собственности на недвижимость должно быть оформлено после 1998 года
- Возможны только прямые сделки, без «альтернатив»
- В качестве участников могут выступать только физические лица — граждане РФ
- В сделках не могут участвовать несовершеннолетние люди или находящиеся под опекой или попечительством
- Сделку нельзя провести по доверенности, если приобретается/продаётся квартира в новостройке
- Недвижимость должна продаваться целиком из долевой собственности или приобретаться в долевую собственность
- В сделке не могут участвовать поручители
- Недвижимость не должна быть в залоге
- Сделку нельзя провести по предварительному договору купли-продажи
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