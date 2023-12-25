Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
5 мин
26K

Межрегиональные сделки: как купить и продать квартиру в другом городе в ипотеку и без

Дата публикации: 25 дек 2023
Межрегиональные сделки: как купить и продать квартиру в другом городе в ипотеку и без
Содержание

Для покупки или продажи недвижимости в другом городе необязательно планировать поездку, отпрашиваться с работы или учёбы и тратить средства на дорогу, чтобы провести сделку. На Домклик есть услуга «Межрегиональная сделка». 

Рассказываем о ней подробнее в статье.

Как проходит межрегиональная сделка

Услуга позволяет продавцу и покупателю из разных городов провести безопасную сделку с недвижимостью удалённо, не встречаясь друг с другом. Не нужно тратить время на билеты, подстраивать планы: достаточно выделить 1-2 часа времени, чтобы прийти в отделение Сбера в своём городе для составления кредитного договора и договора купли-продажи.

Общаться, обсуждать нюансы сделки, корректировать и загружать нужные документы продавец и покупатель, менеджеры банка могут онлайн в личном кабинете Домклик.

Важно: При межрегиональных сделках обязательно использование сервиса электронной регистрации права собственности. При ипотеке использование сервиса дает скидку на ставку в размере 0,3%*.

Какую недвижимость можно купить

Приобрести можно недвижимость как во вторичке, так и в новостройке. Если рассматривается ипотека, то межрегиональные сделки проводят по всем ипотечным программам Сбера, кроме «Военная ипотека», «Рефинансирование ипотеки», «Залоговые объекты других банков».

Список нужных документов зависит от типа сделки и выбранной программы ипотеки.

Как купить квартиру в ипотеку и без в другом городе

Для покупки недвижимости за наличные средства на Домклик нужно:

Перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Сделку за свои средства» Выбрать роль — покупатель или продавец — и услугу для быстрой сделки: «Только регистрация» или «Регистрация и расчеты». Электронная регистрация для межрегиональных сделок обязательная.

Дальше понадобится ответить на несколько вопросов банка. На вопрос «Покупатель и продавец находятся в одном городе» ответьте «Нет». Потом нужно указать сведения о недвижимости: адрес и кадастровый номер. Вам перезвонит менеджер и запишет на сделку в удобное время. 

В случае с ипотекой сообщить о желании провести сделку дистанционно можно менеджеру банка, который позвонит после подачи заявки для уточнения деталей о недвижимости и кредите или позже — при подготовке к сделке. Дальше процесс в обоих случаях одинаков.

После одобрения недвижимости и ипотеки, когда запустится процесс оформления сделки, менеджеры банка согласуют и с продавцом, и с покупателем место — удобные отделения Сбера в регионах — и время, в которое обоим удобно прийти, учитывая разницу в часовых поясах.

Для удобства участников сделки в личном кабинете Домклик создается чат, в котором все могут общаться, задавать вопросы, корректировать и загружать документы.

Читайте также: Как покупателю и продавцу недвижимости загрузить документы в личном кабинете на Домклик

В сделке без ипотеки покупатель и продавец приходят в отделение банка каждый в своём городе — одномоментно.

Специалисты банка, каждый в своём офисе, проверяют, что перед ними реальные участники сделки. Если квартира приобретается у застройщика, то прийти в отделение банка нужно только покупателю.

После сделки специалисты банка подают документы на регистрацию в Росреестр. После того, как Росреестр подтвердит регистрацию, покупатель получает по электронной почте и онлайн в личном кабинете Домклик зарегистрированные документы, а продавец или застройщик — оплату за недвижимость на свой счёт.

Что еще важно знать о межрегиональных сделках

Межрегиональная сделка имеет свои ограничения и особенности:

  • Право собственности на недвижимость должно быть оформлено после 1998 года
  • Возможны только прямые сделки, без «альтернатив»
  • В качестве участников могут выступать только физические лица — граждане РФ
  • В сделках не могут участвовать несовершеннолетние люди или находящиеся под опекой или попечительством
  • Сделку нельзя провести по доверенности, если приобретается/продаётся квартира в новостройке
  • Недвижимость должна продаваться целиком из долевой собственности или приобретаться в долевую собственность
  • В сделке не могут участвовать поручители
  • Недвижимость не должна быть в залоге
  • Сделку нельзя провести по предварительному договору купли-продажи

*Пользователи сервиса Домклик с 1.02.2023 могут получить скидку 0,3 п.п. к процентной ставке при условии одобрения выдачи ипотечного кредита ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015) и использования сервиса «Электронная регистрация», за исключением заявок на ипотечное кредитование, поданных с 1.03.2024 в отношении объектов недвижимости, находящихся в следующих регионах: Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Новосибирская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай, Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Омская область.

Читайте также: Возможность продать квартиру в ипотеке с сохранением ставки для покупателя появилась на Домклик

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Сбер начал принимать заявки по семейной ипотеке на вторичку
33K
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
502K
Как платить по ипотеке: ответы на популярные вопросы
1M
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
801
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал