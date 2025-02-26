Как получить налоговый вычет пенсионерам
Пенсия не облагается подоходным налогом, но это не значит, что пожилые граждане лишаются права на получение налоговых вычетов. Пенсионеры, как и другие налогоплательщики, имеют право на все виды вычетов при определённых условиях.
В статье расскажем, как пенсионерам оформить вычет, какую сумму можно вернуть и как подать документы.
Что такое налоговый вычет
Налоговый вычет — сумма, которая уменьшает налоговую базу, то есть величину дохода, облагаемого НДФЛ. Основное требование: чтобы получить вычет, нужно официально работать и платить налоги в Российской Федерации.
Условия получения налогового вычета
Согласно ст. 219 НК РФ работающие пенсионеры наравне со всеми имеют право на все виды налоговых вычетов, в том числе на социальный налоговый вычет, который включает в себя оплату:
- медицинских услуг;
- лекарств по рецепту;
- образования в очной форме;
- физкультурно-оздоровительных услуг.
Оксане Васильевне по назначению невролога необходимо было сделать УЗИ, МРТ и пропить курс лекарств. На лечение она потратила 150 тыс. руб. Она сможет вернуть максимально допустимую сумму подоходного налога в размере 19 500 руб.
Неработающий пенсионер может подать на налоговый вычет и вернуть уплаченный НДФЛ в случае, если у него есть иной доход, облагаемый НДФЛ, например:
- если он официально сдает недвижимость и платит в бюджет НДФЛ;
- если пенсионер продал имущество и уплатил налог с полученных доходов по ней;
- если пенсионер получил проценты по банковским вкладам, с которых удержан НДФЛ.
При этом у пенсионеров есть право перенести имущественный вычет на прошлые периоды, но не более чем на три года, предшествующих году, в котором образовался переносимый остаток имущественного вычета.
Игорь Иванович вышел на пенсию в 2025 году, а в 2024 году купил квартиру за 4 млн руб, и по закону получил право на вычет в размере 13 % от суммы покупки. Теперь он может вернуть до 260 тыс. руб. — часть суммы уплаченного налога за 2024 год и предыдущие три года как пенсионер.
Кто имеет право на получение вычета
Налоговый вычет может получить налоговый резидент РФ, если у него есть доход, облагаемый 13 или 15 % НДФЛ (с 01.01.2025 — от 13 до 22 % в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения), и индивидуальный предприниматель на ОСНО.
Получить вычет можно, начиная с года возникновения права на недвижимость (после регистрации объекта в ЕГРН), и за последующие годы, а вот вернуть налог за предшествующие праву годы нельзя.
Пенсия не облагается подоходным налогом (п. 2 ст. 217 НК РФ), таким образом, возврат уплаченного налога оформить с неё нельзя. В этом случае закон позволяет пенсионерам перенести остаток вычета на предыдущие периоды — до возникновения права на недвижимость. Уточним, неважно, назначена пенсия по старости, выслуге лет, инвалидности или на других основаниях.
Таким образом, если налоговая декларация подаётся только за последние три года, то пенсионерам вычет за покупку недвижимости предоставляется за последние четыре года — за год покупки и еще за три предыдущих.
При подаче декларации пенсионеру также вернут сумму, которая положена из расчета 13% от стоимости жилья, но не более суммы уплаченных налогов в указанном году.
Как получить вычет при покупке квартиры
Работающий пенсионер, пенсионер, имеющий работающего супруга, или, уплачивающий НДФЛ с других доходов, может получить вычет за покупку и строительство жилья, за проценты по ипотеке.
Уточним, максимально возможная сумма для расчёта имущественного вычета — 2 млн. руб., то есть до 260 тыс. руб. можно вернуть из своих налогов за покупку квартиры. По процентам по ипотеке — 3 млн. руб. — до 390 тыс. руб. можно вернуть за выплаченные проценты.
Мария Павловна и Георгий Иванович вышли на пенсию в 2024 году, а в 2023 году они купили в ипотеку квартиру за 5 млн. руб. Теперь каждый из супругов может подать на имущественный вычет в 260 тыс. руб. и на вычет по процентам по ипотеке в 390 тыс. руб., если они были уплачены, за 2024 год и предыдущие три года.
Таким образом, супруги на двоих смогут вернуть до 1 млн 300 тыс. руб. уплаченного подоходного налога.
Так как пенсионеры имеют право перенести вычет на три года, предшествующих году возникновения права на него (п. 10 ст. 220 НК РФ), то лучше покупать недвижимость до выхода на пенсию, а не после.
Документы для обращения за вычетом
Для оформления налогового вычета при покупке недвижимости необходимо заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и приложить следующие документы:
- копия паспорта;
- копия пенсионного удостоверения;
- справка 2-НДФЛ за предыдущие годы;
- документ-основание возникновения права собственности;
- выписка из ЕГРН при покупке по ДКП или акт приёма-передачи при покупке квартиры по ДДУ;
- документы, подтверждающие оплату: чеки, платёжные поручения, банковские выписки, а для пенсионеров, купивших жильё за наличный расчёт — расписка продавца;
- кредитный договор при покупке в ипотеку;
- справка банка об уплаченных процентах;
- заявление о распределении имущественной льготы между супругами.
Как оформить налоговый вычет
Через ФНС
Для получения налогового вычета необходимо собрать пакет документов и отправить его в налоговую инспекцию по месту регистрации: лично, заказным письмом через отделение почты России или через личный кабинет в ФНС России. Налоговая проведёт камеральную проверку в течение 3 месяцев. После которой в течение 30 дней вся сумма единовременно поступит на указанный вами счёт.
Через работодателя
Если вы — работающий пенсионер, то можете оформить вычет напрямую через работодателя. Для его оформления необходимо заполнить специальную форму и приложить документы в личном кабинете ФНС. После проверки налоговая служба самостоятельно направит уведомление работодателю, а бухгалтерия предприятия приостановит удержание НДФЛ из зарплаты сотрудника, пока сумма вычета не будет получена полностью.
Главное
- Пожилые люди, как и другие налогоплательщики, имеют право на все виды вычетов.
- Пенсионеры имеют право перенести имущественный вычет на три года, предшествующих году возникновения права на него.
- Лучше покупать недвижимость до выхода на пенсию, а не после. Так общая сумма выплат будет больше.
- Если вы — работающий пенсионер, то можете оформить вычет напрямую через работодателя.
- Пенсионер может получить вычет как за покупку и строительство жилья, так и за проценты по ипотеке.
- Максимально можно получить 650 тыс. руб. за покупку недвижимости: имущественный вычет — до 260 тыс. руб.; за проценты — до 390 тыс. руб.
- Пенсия не облагается подоходным налогом, таким образом, возврат уплаченного налога оформить с неё нельзя.
Здравствуйте. 2024 году купила квартиру в ипотеку. Я сижу по уходу за ребёнком инвалидом с 2018 года. Могу ли я получить вычет? Спасибо
Елена Д.здравствуйте! Этот вопрос мы рекомендуем уточнить напрямую в службе поддержки ФНС России.
Добрый вечер! А может ли пенсионер (инвалид) получить имущественный налоговый вычет в упрощенном порядке через Домклик? Взяли ипотеку в 2024
Елена К.здравствуйте! Как получить налоговый вычет пенсионерам, рассказали в статье.
Уточним, если вы как пенсионер планируете получить вычет за четыре календарных года, то для этого необходимо обратиться напрямую в ИФНС.