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Недвижимость
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Как подать заявку на упрощенный налоговый вычет за покупку квартиры без ипотеки с помощью Домклик

Дата публикации: 17 янв 2025
Как подать заявку на упрощенный налоговый вычет за покупку квартиры без ипотеки с помощью Домклик
Содержание

Покупатели квартир на вторичном рынке без ипотеки могут подать заявку на упрощенный налоговый вычет еще до покупки недвижимости с помощью Домклик. Рассказываем, как подать документы и получить налоговый вычет в упрощенном порядке.

Что такое налоговый вычет и сколько денег можно вернуть

Налоговый вычет — это возврат подоходного налога 13%, который государство удерживает из вашей официальной зарплаты.

За приобретение недвижимости вернуть можно до 260 000 рублей.

Преимущества подачи заявки на Домклик

  • Не нужно самому собирать пакет документов для подачи на вычет.
  • Услуга бесплатная.
  • Срок получения вычета — 1,5 месяца вместо стандартных 4 месяцев.

Условия подачи заявки на упрощенный вычет

  • Подать на вычет может только покупатель — он должен принять приглашение в кабинет сделки.
  • В сделке должен быть заказана услуга «Сервис безопасных расчетов» или «Договор купли-продажи».
  • Объект недвижимости — квартира. Если в сделке есть еще один объект, например, земельный участок, оформить вычет с Домклик не получится.
  • Сделка пройдет в офисе Сбера или центре ипотечного кредитования Сбера.
  • Покупатель может подать на упрощенный налоговый вычет до момента, когда сделка завершена.

Как заказать услугу

Покупателю необходимо на странице сделки в блоке «Упрощенный налоговый вычет» нажать «Воспользоваться услугой». Далее по СМС надо подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Как происходит получение вычета за квартиру

После согласия на обработку персональных данных услуга переходит в статус «В работе». В нем она находится до завершения сделки, после этого переходит в статус «Отправлено в ФНС».

Дальнейшие этапы покупатель также может отслеживать на странице сделки.

В случае положительного решения покупателю нужно будет перейти в ФНС и подписать заявление на налоговый вычет. Это займет 3-5 минут. Далее все статусы по заявке можно также отслеживать в Личном кабинете ФНС.

После этого покупателю необходимо дождаться окончания камеральной налоговой проверки (до 30 календарных дней) и получить выплату налогового вычета (15 рабочих дней).

Могут ли партнёры и менеджеры подать заявку за покупателя

Нет. Партнеры и менеджеры банка также видят этот блок, но могут только пригласить покупателя в сделку. Подать на налоговый вычет за покупателя они не могут.

Налоговый вычет — как получить до 650 000 рублей
Кабинет участника сделки
Оформление документов
Бюджет и накопления
Вторичное жилье
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
А вы получали налоговый вычет?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии10
П
Пользователь
16 часов назад

Добрый день. Уже получала налоговый вечер за покупку квартиры.Сейчас покупаю другую, вычет возможен?

Домклик
14 часов назад

Пользовательздравствуйте! Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.

Е
Елена С.
18 часов назад

Добрый день. Подскажите: на момент покупки, 5 месяцев не работаю, то возможно ли подать заявление? Или на момент сделки, нужно быть официально оформленным?

Домклик
14 часов назад

Елена С.здравствуйте! Вы можете получить вычет только за календарный год, в котором возникло право на него, и за последующие годы. Вернуть налог за годы, предшествующие году возникновения права на вычет, нельзя.

Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.

А
Андрей Г.
3 дня назад

А за проценты по ипотеке приходят выплаченые за год в сумме или за месяц?

Домклик
3 дня назад

Андрей Г.здравствуйте! При подаче налоговой декларации вам вернут сумму, которая положена из расчета 13% от стоимости жилья и от суммы выплаченных процентов банку за указанный период, но не более суммы уплаченных налогов в указанном году.

Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.

А
Андрей Г.
6 дней назад

Стоимость услуги?

Домклик
6 дней назад

Андрей Г.здравствуйте! Услуга упрощённого вычета предоставляется бесплатно.

Д
Дмитрий Т.
18 янв 2025

Здравствуйте.. подал заявку на упрощеный вычет ..на проценты по ипотеке отдельно надо подавать? А то в том году подал,пришел ток налог а проценты не вернули

Домклик
21 янв 2025

Дмитрий Т.здравствуйте! Да, отдельно. Чтобы получить вычет с помощью нашего сервиса, сначала необходимо подать заявку за один налоговый период, а после получения предварительного решения — за другой.

Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.

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