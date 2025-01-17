Как подать заявку на упрощенный налоговый вычет за покупку квартиры без ипотеки с помощью Домклик
Покупатели квартир на вторичном рынке без ипотеки могут подать заявку на упрощенный налоговый вычет еще до покупки недвижимости с помощью Домклик. Рассказываем, как подать документы и получить налоговый вычет в упрощенном порядке.
Что такое налоговый вычет и сколько денег можно вернуть
Налоговый вычет — это возврат подоходного налога 13%, который государство удерживает из вашей официальной зарплаты.
За приобретение недвижимости вернуть можно до 260 000 рублей.
Преимущества подачи заявки на Домклик
- Не нужно самому собирать пакет документов для подачи на вычет.
- Услуга бесплатная.
- Срок получения вычета — 1,5 месяца вместо стандартных 4 месяцев.
Условия подачи заявки на упрощенный вычет
- Подать на вычет может только покупатель — он должен принять приглашение в кабинет сделки.
- В сделке должен быть заказана услуга «Сервис безопасных расчетов» или «Договор купли-продажи».
- Объект недвижимости — квартира. Если в сделке есть еще один объект, например, земельный участок, оформить вычет с Домклик не получится.
- Сделка пройдет в офисе Сбера или центре ипотечного кредитования Сбера.
- Покупатель может подать на упрощенный налоговый вычет до момента, когда сделка завершена.
Как заказать услугу
Покупателю необходимо на странице сделки в блоке «Упрощенный налоговый вычет» нажать «Воспользоваться услугой». Далее по СМС надо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Как происходит получение вычета за квартиру
После согласия на обработку персональных данных услуга переходит в статус «В работе». В нем она находится до завершения сделки, после этого переходит в статус «Отправлено в ФНС».
Дальнейшие этапы покупатель также может отслеживать на странице сделки.
В случае положительного решения покупателю нужно будет перейти в ФНС и подписать заявление на налоговый вычет. Это займет 3-5 минут. Далее все статусы по заявке можно также отслеживать в Личном кабинете ФНС.
После этого покупателю необходимо дождаться окончания камеральной налоговой проверки (до 30 календарных дней) и получить выплату налогового вычета (15 рабочих дней).
Могут ли партнёры и менеджеры подать заявку за покупателя
Нет. Партнеры и менеджеры банка также видят этот блок, но могут только пригласить покупателя в сделку. Подать на налоговый вычет за покупателя они не могут.
Добрый день. Уже получала налоговый вечер за покупку квартиры.Сейчас покупаю другую, вычет возможен?
Пользовательздравствуйте! Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Добрый день. Подскажите: на момент покупки, 5 месяцев не работаю, то возможно ли подать заявление? Или на момент сделки, нужно быть официально оформленным?
Елена С.здравствуйте! Вы можете получить вычет только за календарный год, в котором возникло право на него, и за последующие годы. Вернуть налог за годы, предшествующие году возникновения права на вычет, нельзя.
Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
А за проценты по ипотеке приходят выплаченые за год в сумме или за месяц?
Андрей Г.здравствуйте! При подаче налоговой декларации вам вернут сумму, которая положена из расчета 13% от стоимости жилья и от суммы выплаченных процентов банку за указанный период, но не более суммы уплаченных налогов в указанном году.
Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Стоимость услуги?
Андрей Г.здравствуйте! Услуга упрощённого вычета предоставляется бесплатно.
Здравствуйте.. подал заявку на упрощеный вычет ..на проценты по ипотеке отдельно надо подавать? А то в том году подал,пришел ток налог а проценты не вернули
Дмитрий Т.здравствуйте! Да, отдельно. Чтобы получить вычет с помощью нашего сервиса, сначала необходимо подать заявку за один налоговый период, а после получения предварительного решения — за другой.
Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.