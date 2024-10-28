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Журнал Домклик

Налоги

Как правильно рассчитывается налог на недвижимость
28 окт 2024
130K
3-НДФЛ: что это такое и как платить
07 окт 2024
2K
Можно ли продать единственное жильё без уплаты налога
09 сен 2024
5K
Налог с продажи недвижимости: когда платить и как рассчитать
03 июл 2024
430K
Как заплатить налог на имущество за детей
27 мар 2024
10K
Важные налоговые даты и сроки для владельцев недвижимости
19 фев 2024
72K
Как налоговая узнает о том, что собственник не платит налог на доход от сдачи квартиры в аренду
16 янв 2024
145K
Уплата налогов от сдачи квартиры в аренду: плюсы и минусы
14 июл 2023
20K
1
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