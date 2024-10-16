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Пенсионерам
Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ
16 окт 2024
194K
Как выбрать и обустроить квартиру для пожилого человека
01 окт 2024
2K
Ипотека для пенсионеров и людей старшего возраста: условия в СберБанке
19 авг 2024
130K
Как пенсионерам защитить жилье от мошенников
13 авг 2024
6K
Договор ренты: что это такое и как оформить
30 июл 2024
44K
Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
24 мая 2024
246K
Налог на недвижимость: как воспользоваться льготами
10 мая 2024
14K
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