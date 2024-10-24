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Как скачать справку 2-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика

Ипотека
24 окт 2024
56K
Как скачать справку 2-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика

Справка о доходах и суммах налога физлица, или 2-НДФЛ — подтверждает платёжеспособность и в ряде случаев является одним из оснований для оформления кредита и ипотеки в банке, а также для получения налогового вычета.

В этой инструкции объясняем, как легко получить справку онлайн — через личный кабинет налогоплательщика.

Важно!

Работодатель обязан передавать данные о доходах сотрудников в Федеральную налоговую службу (ФНС) за прошлый год не позднее 25 февраля нового года. То есть данные за 2024 год компании должны передать до 25 февраля 2025 года, после этого справка о доходах и суммах налога физлица станет доступна в личном кабинете.

Инструкция

1. Войдите в свой личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы с помощью логина (это ваш ИНН) и пароля. Можно использовать опцию «Войти через госуслуги (ЕСИА)», если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

Как скачать справку 2-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика №1

2. После входа в личный кабинет в верхней панели экрана нажмите на «Доходы» и во всплывающем окне выберите вкладку «Сведения о доходах».

Как скачать справку 2-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика №2

3. В разделе «Справки о доходах» выберите год, за который нужна справка. Готово — ваша справка 2-НДФЛ отображается на экране.

Далее нажмите «Развернуть» и «Скачать». Если за нужный вам год отображается несколько справок, то скачивайте все.

Как скачать справку 2-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика №1

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Комментарии6
Р
Рузана П.
24 окт 2024

Как заказать справку ндфл

Домклик
4 дня назад

Рузана П.здравствуйте! Рассказали в статье.

Е
Елена Ж.
24 окт 2024

А если нужна за текущий год, а не предыдущий? Банк обычно запрашивает не за предыдущий год, а за последние 12 месяцев.

Домклик
4 дня назад

Елена Ж.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.

Д
Дарима Б.
24 окт 2024

А если мне нужна сейчас справка2ндфл?

Домклик
4 дня назад

Дарима Б.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.

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