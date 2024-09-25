Как получить налоговый вычет за строительство дома
- Что такое налоговый вычет
- Имеют ли право ИП и самозанятый на налоговый вычет
- Что такое имущественный налоговый вычет
- Условия для вычета при строительстве дома
- Можно ли получить налоговый вычет, если дом не достроен
- Можно ли получить налоговый вычет за строительство дачи
- Можно ли получить налоговый вычет при реконструкции готового дома
- Какие расходы можно включить в состав вычета
- Какие документы нужны для вычета за дом
- Как получить вычет
- Сколько времени ждать налогового вычета
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Хозяин построенного дома может вернуть часть расходов, при этом неважно, были это собственные средства или кредитные. В обоих случаях домовладелец имеет право на имущественный вычет: то есть может рассчитывать на деньги, которые вернет государство.
Рассказываем, как оформить и получить налоговый вычет за строительство дома, какие нужны чеки и документы.
Что такое налоговый вычет
Трудоустроенные граждане РФ платят в соответствии с Налоговым кодексом налог на доход физических лиц (НДФЛ). Раз в месяц их работодатели удерживают из зарплаты и перечисляют в налоговые органы соответствующую сумму. Но при этом государство готово поддержать налогоплательщиков и вернуть им часть налога в виде налогового вычета.
Сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу или которая возвращается плательщику из ранее уплаченного НДФЛ, и называется налоговым вычетом. Это возмещение дает право либо уменьшить сумму налога, либо вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.
Такое право возникает при продаже недвижимости, покупке квартиры или земельного участка, строительстве дома, расходах на образование, свое лечение или членов семьи, покупку лекарств.
Имеют ли право ИП и самозанятый на налоговый вычет
Поскольку налоговый вычет рассчитывается из уплаченного НДФЛ, а у самозанятых — льготная ставка на профессиональный доход (4% — при работе с физическими лицами, 6% — при работе с юридическими лицами), то для них получение налогового вычета недоступно. Такая же ситуация и у индивидуальных предпринимателей, налог на доход которых составляет 6%.
Что такое имущественный налоговый вычет
Имущественный налоговый вычет позволяет вернуть или не платить налог при продаже или покупке недвижимости. Такое право возникает:
- при приобретении комнаты, доли в квартире, квартиры;
- при расходах на ремонт квартиры в новостройке, приобретенной у застройщика без отделки;
- при покупке земельного участка с жилым домом или под его строительство;
- при строительстве жилья, причем дом можно строить как с помощью наемных рабочих, так и своими силами;
- при уплате процентов по ипотеке.
Условия для вычета при строительстве дома
Чтобы получить налоговый вычет при строительстве частного дома, должны быть выполнены следующие условия:
- Домовладелец должен быть резидентом РФ. Таковым считается физическое лицо, которое фактически находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).
- Получатель вычета должен уплачивать НДФЛ.
- Дом построен на территории России. То есть налоговый вычет на строительство коттеджа в дальнем и ближнем зарубежье не положен.
- Дом — жилой. По российскому законодательству в понятиях «жилой дом» и «жилое строение» есть разница. В жилом доме можно прописаться, он зарегистрирован в Росреестре и есть соответствующее свидетельство, а сам дом предназначен для постоянного проживания. В жилом строении прописаться нельзя, оно не введено в эксплуатацию, на строительство нет разрешительных документов, а проживание там круглогодично невозможно. С 01.01.2019 года все «жилые строения» в соответствии с налоговым законодательством признаются «жилыми домами». Поэтому вычет с такого объекта получить можно, главное — наличие статуса «жилой».
- Есть подтверждающие расходы документы (какие именно расходы учитываются при налоговом вычете, рассмотрим ниже).
- Право на имущественный вычет раньше не использовалось или есть остаток.
- Участок земли под домом или сам жилой дом не куплен у близкого родственника и иного взаимозависимого лица (п. 5 ст. 220 НК РФ). Например, таковыми считаются начальник и подчиненный, полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный, супруги, родители и усыновители, родные и усыновленные дети.
- Дом строится или покупается не на деньги материнского (семейного) капитала (п. 5 ст. 220 НК РФ), поскольку эти средства уже сами по себе —помощь государства.
- Покупка или оплата строительства дома совершены не за счет средств работодателей или иных лиц.
Можно ли получить налоговый вычет, если дом не достроен
Если дом не достроен и не введен в эксплуатацию, если его нет в базе Росреестра, вычет не положен.
Когда приобретается земельный участок с недостроенным домом, важно в договоре купли-продажи указать, что на земле есть объект незавершенного строительства. В этом случае покупатель земли и «недостроя» при завершении работ и регистрации дома в Росреестре сможет получить не только возмещение за покупку, но и за расходы на строительство.
Можно ли получить налоговый вычет за строительство дачи
В российском Налоговом кодексе не прописано возмещение расходов именно на дачу. Упоминается приобретение земельного участка с жилым домом. Жилой дом предназначен для постоянного проживания, а дачный дом, хоть и может считаться капитальным строением, относится к категории дома для временного проживания. Впрочем, если есть возможность зарегистрировать дачу как жилой дом, вычет будет распространяться и на нее.
Для получения статуса жилого дома дача должна соответствовать определенным строительным нормам и быть пригодной для круглогодичного жилья. Если земельный участок расположен на территории садового некоммерческого товарищества, присвоение статуса жилого дома и, соответственно, налоговый вычет невозможны.
Перевести дачный дом в жилой теперь можно не через суд, как раньше, а по упрощенной системе, которая была введена с января 2019 года. Даже если строение возведено в личном подсобном хозяйстве и вычет в этом случае не положен, то при переводе этого дома в статус жилого вычет уже полагается.
Можно ли получить налоговый вычет при реконструкции готового дома
Оформить имущественный налоговый вычет на расширение, улучшение, ремонт и реконструкцию дома, а также на сопутствующие строительные затраты не удастся, поскольку такой дом не считается объектом незавершенного строительства.
Но бывают случаи, когда уже после регистрации дома в Росреестре продолжается отделка дома и на момент регистрации она не была завершена. Это возможно при самостоятельном строительстве (с нуля) жилого дома, поясняет ФНС.
Допустим, если гражданин после внесения построенного им дома в ЕГРН продолжает заниматься его отделкой и достройкой, то такие расходы можно учесть в налоговом возмещении и подать на налоговый вычет на строительство дома с включением этих затрат. В этом случае возможен налоговый вычет, если лимит вычета к тому времени не исчерпан полностью (о размерах вычетов расскажем ниже).
Вычет при оплате земельного участка
Участок сам по себе для налогового вычета в законодательстве не рассматривается. Для вычета важно, чтобы на участке был жилой дом.
Если приобретается земля с домом или незавершенным объектом, который потенциально может принять статус жилого дома, то тогда можно включить расходы на покупку участка в имущественный вычет. Но и тут получить деньги за землю удастся только после того, как будут зарегистрированы права собственности на дом. Однако под вычет подходит не каждый клочок земли.
Если земля приобретена до 1 января 2010 года, когда появилась соответствующая возможность, то она не подпадает под имущественный вычет. Если право собственности зарегистрировано позднее, расходы на землю можно учесть при вычете.
Допустим, участок был куплен в 2008 году, в том же году на нем построили дом, который был зарегистрирован в 2009-м. Под налоговый вычет подпадают только расходы на строительство дома, а на покупку земли — нет. А вот если участок был куплен в 2008 году, а дом зарегистрирован в собственность в 2015 году, то внести в налоговый вычет можно и участок, и дом.
Сколько денег можно вернуть из бюджета
Имущественный налоговый вычет рассчитывается исходя из стоимости недвижимости, строительства и отделки. По закону сумма, из которой складывается вычет за жилье, ограничена лимитом в 2 млн руб. Даже если купленный или построенный дом обошелся хозяину в 5 млн руб. или 15 млн руб., вычет будет рассчитываться из суммы в 2 млн руб. В этот лимит входит также и стоимость земельного участка.
Таким образом, налоговый вычет за дом и землю не может превышать 260 тыс. руб.
Если недвижимость дешевле 2 млн руб., то рассчитать сумму вычета просто: берется стоимость жилья или его строительства и умножается на коэффициент 0, 13. Это и будут деньги, которые вернутся от государства. Стоимость жилья суммируется из расходов на строительство и отделку жилого дома, без закупки мебели.
Если покупатель участка и дома с момента приобретения недвижимости заплатил подоходных налогов меньше, чем 260 тыс. руб., то налоговый вычет составит уплаченную налоговую сумму, а не более.
Дом куплен и построен в ипотеку
Если земля куплена в ипотеку или дом приобретался и строился на ипотечные деньги, владелец может рассчитывать также на возмещение процентов по оплате кредита. Лимит здесь больше — 3 млн руб. В этом случае владелец дополнительно получит 390 тыс. руб. Таким образом, собственник «ипотечного дома» может получить из бюджета в общей сложности 650 тыс. руб.
Если кредитный договор был оформлен до 1 января 2014 года, то налоговый вычет не ограничен лимитом в 3 млн руб. и рассчитывается исходя из всей суммы набежавших процентов. Например, ипотечный договор заключен 2 декабря 2013 года. Сумма процентов по договору составила за весь период его действия (до 2 декабря 2023 года) 5 млн руб. Получается, размер налогового вычета будет равен 650 тыс. руб. (5 млн руб. умножить на 0,13).
Оформлять вычет можно ежегодно на фактически выплаченные в течение прошедшего года проценты до тех пор, пока не будут выплачен весь кредит. По договору, оформленному после 1 января 2014 года, уже действует лимит по сумме процентов в 3 млн руб.
Дом построен или куплен супругами
Если владельцы дома состоят в официальном браке, то каждый из супругов может претендовать на имущественный вычет. То есть максимальная сумма, которая вернется из бюджета, удваивается (260 тыс. руб. умножаем на два, получаем 520 тыс. руб.).
Сумма вычета удваивается и при возмещении процентов по ипотеке при официальном браке. Каждый из супругов может получить до 390 тыс. руб., то есть до 780 тыс. рублей на семью.
Итого: если дом построен или куплен в ипотеку, семья может получить до 1 млн 300 тыс. руб. налогового вычета.
Какие расходы можно включить в состав вычета
В статье 220 НК РФ дается перечень расходов, которые включены в налоговый вычет.
Учитываются расходы:
- на покупку земли для строительства;
- на приобретение незавершенного дома, который был внесен в договор при покупке земельного участка и оформляется позднее как жилой;
- на составление проектно-сметной документации;
- на подключение к общим инженерным сетям и коммуникациям: канализации, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения;
- на строительство автономных сетей и коммуникаций;
- на закупку строительных и отделочных материалов;
- на работы или услуги по строительству и отделке.
Не учитываются расходы на:
- аренду техники;
- покупку строительных инструментов;
- благоустройство;
- услуги риелтора;
- установку сантехники, душевой кабины, газового оборудования, счетчиков;
- строительство на земельном участке других построек: к примеру, бани, сарая, курятника, забора, колодца, беседки.
Какие документы нужны для вычета за дом
Для оформления налогового вычета при строительстве дома нужны:
- Декларация 3-НДФЛ.
- Копии документов, подтверждающих расходы на строительство дома (например, договор подряда, платежные поручения или чеки об оплате договора подряда, товарные и кассовые чеки на покупку строительных материалов, акты выполненных работ, расписки о получении денег, если работы выполняло физическое лицо).
- Договор на разработку проекта с индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом или самозанятым, а также платежные документы, подтверждающие оплату договора.
- Ипотечный договор и справка об удержанных процентах по кредиту, если дом строился за счет кредитных средств, заявление на получение вычета.
- Документы, подтверждающие уплаченный налогоплательщиком налог (справка 2-НДФЛ), копия документа, удостоверяющего личность.
- Заявление о распределении вычета между супругами, если объект строится в браке и оба супруга хотят получить вычет.
- Договор купли-продажи земли, если ее стоимость будет учитываться при расчете налогового вычета.
- Выписка из ЕГРН на дом, если включаются только затраты на строительство дома, при включении затрат на покупку земли, необходимо также приложить выписку из ЕГРН на землю.
Практически тот же список документов необходим, если налогоплательщик намерен оформить налоговый вычет на строительство дома своими силами. В этом случае просто не нужен договор с подрядчиком, расписки о получении денег строителями, а вот чеки и квитанции сохранить необходимо.
Как получить вычет
За налоговым вычетом можно обращаются в ФНС после окончания года, в котором частный дом достроили, ввели в эксплуатацию, а данные о нем появились в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Каким годом датируются договоры с проектировщиками и строителями, чеки за покупку строительных материалов, неважно.
Есть два варианта получения налогового вычета при строительстве жилого дома.
Первый способ — через работодателя, тогда НДФЛ не возвращается напрямую налогоплательщику, а просто не удерживается с заработной платы.
Второй способ — оформление через налоговую службу. Тогда налоговый вычет можно вернуть сразу за целый год или за несколько лет. В этом случае нужно направить налоговую декларацию по НДФЛ лично в отделении ФНС или через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», куда можно зайти под учетной записью на портале «Госуслуги».
Сколько времени ждать налогового вычета
Проверка 3-НДФЛ занимает три месяца, зачисление денег — еще один месяц. Срок может быть и меньше — все зависит от скорости обработки деклараций налоговой инспекцией.
Добрый день. Могу ли я получить налоговый вычет за строительство дома, если уже получал налоговый вычет за покупку квартиры?
Дмитрий К.здравствуйте! Вы можете вернуть только один раз до 260 000 рублей от суммы, отданной за недвижимость, и единожды 390 000 рублей — за проценты, выплаченные по ипотеке.
Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Добрый день. Я работающий пенсионер. В 2020 году купили участок, дом построили и поставили на кадастровый учет в 2024 году. Могу я получить налоговый вычет в 2025 году за строительство дома и покупку участка за несколько лет предыдущих? ( 2022, 2023, 2024)
Игорь М.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.
Мы с мужем в браке построили дом и купили участок..все оформлено на мужа,могу ли я как созаемщик получить тоже налоговые вычеты?
Иван К.здравствуйте! При покупке жилья в совместную собственность каждый из супругов имеет право на вычет и на имущественный вычет на погашение процентов по кредиту независимо от того, на имя кого из супругов оформлено право собственности и платежные документы, если иное не предусмотрено брачным договором.
Рассказали в статье, как получить налоговый вычет супругам.
Приветствую!
В 2019 году был куплен участок под ИЖС.
В 2020 году был заключён договор на проектирование дома
В 2023 году был заключен договор на устройство фундамента (работы выполнены).
В 2023 году заключён договор ипотеки на окончании строительства дома
В 2024 году дом достроен и поставлен на кадастр.
В 2025 году я могу только подать на возврат 13% с договоров за 2023 год?
Илья П.здравствуйте! Подавать заявление на получение первой выплаты вы можете в следующем году после получения права собственности/ подписания акта приёма-передачи.
Уточим, налоговая декларация подаётся только за последние 3 года. Например, если с момента заключения кредитного договора прошло 4 года и больше, вы можете получить налоговый вычет, но при подаче налоговых деклараций за последние 3 года.
Как получить упрощенный налоговый вычет с помощью Домклик, рассказали в статье.
Здравствуйте, дом достроен и поставлен на учёт в Росреестр в 2024 г. Так понимаю подать на налоговый вычет могу только в 2025 г. Получается затраты за 2021 не смогу включить в декларацию и воспользоваться вычетом за 2021 г.
Луиза У.здравствуйте! Подавать заявление на получение первой выплаты вы можете в следующем году после получения права собственности/ подписания акта приёма-передачи.
Уточним, налоговая декларация подаётся только за последние 3 года. Например, если с момента заключения кредитного договора прошло 4 года и больше, вы можете получить налоговый вычет, но при подаче налоговых деклараций за последние 3 года.