Важные налоговые даты и сроки для владельцев недвижимости
Владение недвижимостью, продажа, приобретение жилья или его сдача в аренду — все эти события и процессы так или иначе связаны с налогообложением.
Подача декларации, уплата налогов и возврат НДФЛ всегда осуществляются в установленные сроки, которые важно знать и соблюдать всем собственникам недвижимого имущества. Это позволит избежать начисления штрафов и пеней со стороны налоговых органов, а также своевременно получить вычет.
Собрали в статье основные налоговые даты и сроки, которые должны знать собственники жилья.
25 февраля
До наступления этой даты ежегодно работодатели подают в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения о доходах сотрудников за прошлый год.
То есть данные за 2024 год компании должны передать до 25 февраля 2025 года, после этого справка о доходах и суммах налога физического лица (раньше она называлась 2-НДФЛ) станет доступна в личном кабинете налогоплательщика. Эти сведения понадобятся для оформления налогового вычета.
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30 апреля
До конца апреля нужно отчитаться перед налоговой о полученных доходах за прошлый год. Такое обязательство возникает при продаже имущества, которое было в собственности меньше минимального срока владения (3 или 5 лет), или при сдаче недвижимости в аренду.
Налог уплачивается за предыдущий год, то есть до 30 апреля 2025 года нужно будет подать декларацию о доходах за 2024-й. Это можно сделать на сайте ФНС.
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15 июля
До этой даты нужно заплатить НДФЛ, начисленный за предыдущий год по итогам рассмотрения декларации.
Если вы не подавали декларацию, и налоговая это обнаружила, за такое нарушение будет начислен штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.
За неуплату налога с аренды квартиры обычно грозит штраф по статье 122 НК РФ в размере 20% от неуплаченной суммы налога, если это произошло по неосторожности. За умышленную неуплату штраф будет уже 40%.
Если декларация подана вовремя, но до 15 июля вы не заплатили налог, ФНС начислит пеню на сумму задолженности в размере 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый просроченный день.
1 декабря
До этой даты необходимо оплатить имущественные налоги — на объекты недвижимости и транспортные средства, находящиеся в собственности гражданина. Сумма к оплате указывается в уведомлении, которое приходит в личный кабинет на сайте ФНС или по почте не позднее 1 ноября каждого года.
Если уведомление не пришло, рекомендуется связаться с налоговым органом для получения информации и уточнения сроков оплаты.
На расчет суммы налога на недвижимость влияют несколько параметров — кадастровая стоимость объекта, налоговый вычет (если есть), ставка налога и налоговый период.
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3 года
Оформить налоговый вычет можно только за последние 3 года до подачи декларации. При этом покупка жилья могла произойти и раньше.
Рассмотрим подробнее на примере.
Вы купили квартиру в 2018 году и не обращались за вычетом. Если подать декларацию в 2025 году, вы сможете вернуть налоги за 2022, 2023 и 2024 годы. Все суммы НДФЛ, которые были уплачены ранее, возврату из бюджета не подлежат.
3 месяца
Это срок камеральной проверки документов при оформлении налогового вычета по стандартной схеме. После одобрения ФНС переводит деньги на указанный расчетный счет в течение одного месяца. То есть, всего на рассмотрение документов и зачисление средств уходит около 4-х месяцев.
При оформлении упрощенного налогового вычета срок его получения сокращается в 2,5 раза и составляет 1,5 месяца вместо 4-х.
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