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Важные налоговые даты и сроки для владельцев недвижимости

Недвижимость
20 нояб 2024
76K
Важные налоговые даты и сроки для владельцев недвижимости
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Владение недвижимостью, продажа, приобретение жилья или его сдача в аренду — все эти события и процессы так или иначе связаны с налогообложением.

Подача декларации, уплата налогов и возврат НДФЛ всегда осуществляются в установленные сроки, которые важно знать и соблюдать всем собственникам недвижимого имущества. Это позволит избежать начисления штрафов и пеней со стороны налоговых органов, а также своевременно получить вычет.

Собрали в статье основные налоговые даты и сроки, которые должны знать собственники жилья.

25 февраля

До наступления этой даты ежегодно работодатели подают в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения о доходах сотрудников за прошлый год.

То есть данные за 2024 год компании должны передать до 25 февраля 2025 года, после этого справка о доходах и суммах налога физического лица (раньше она называлась 2-НДФЛ) станет доступна в личном кабинете налогоплательщика. Эти сведения понадобятся для оформления налогового вычета.

Читайте также: Как скачать справку 2-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика

30 апреля

До конца апреля нужно отчитаться перед налоговой о полученных доходах за прошлый год. Такое обязательство возникает при продаже имущества, которое было в собственности меньше минимального срока владения (3 или 5 лет), или при сдаче недвижимости в аренду.

Налог уплачивается за предыдущий год, то есть до 30 апреля 2025 года нужно будет подать декларацию о доходах за 2024-й. Это можно сделать на сайте ФНС.

Читайте также: Налог с продажи недвижимости: когда платить и как рассчитать

15 июля

До этой даты нужно заплатить НДФЛ, начисленный за предыдущий год по итогам рассмотрения декларации.

Если вы не подавали декларацию, и налоговая это обнаружила, за такое нарушение будет начислен штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.

За неуплату налога с аренды квартиры обычно грозит штраф по статье 122 НК РФ в размере 20% от неуплаченной суммы налога, если это произошло по неосторожности. За умышленную неуплату штраф будет уже 40%.

Если декларация подана вовремя, но до 15 июля вы не заплатили налог, ФНС начислит пеню на сумму задолженности в размере 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый просроченный день.

1 декабря

До этой даты необходимо оплатить имущественные налоги — на объекты недвижимости и транспортные средства, находящиеся в собственности гражданина. Сумма к оплате указывается в уведомлении, которое приходит в личный кабинет на сайте ФНС или по почте не позднее 1 ноября каждого года.

Если уведомление не пришло, рекомендуется связаться с налоговым органом для получения информации и уточнения сроков оплаты.

На расчет суммы налога на недвижимость влияют несколько параметров — кадастровая стоимость объекта, налоговый вычет (если есть), ставка налога и налоговый период.

Читайте также: Как правильно рассчитывается налог на недвижимость

3 года

Оформить налоговый вычет можно только за последние 3 года до подачи декларации. При этом покупка жилья могла произойти и раньше.

Рассмотрим подробнее на примере.

Вы купили квартиру в 2018 году и не обращались за вычетом. Если подать декларацию в 2025 году, вы сможете вернуть налоги за 2022, 2023 и 2024 годы. Все суммы НДФЛ, которые были уплачены ранее, возврату из бюджета не подлежат.

3 месяца

Это срок камеральной проверки документов при оформлении налогового вычета по стандартной схеме. После одобрения ФНС переводит деньги на указанный расчетный счет в течение одного месяца. То есть, всего на рассмотрение документов и зачисление средств уходит около 4-х месяцев.

При оформлении упрощенного налогового вычета срок его получения сокращается в 2,5 раза и составляет 1,5 месяца вместо 4-х.

Читайте также: Как получить упрощенный налоговый вычет с помощью Домклик: инструкция

Налоговый вычет — как получить до 650 000 рублей
Инструкция
Налоги
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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