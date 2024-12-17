Как получить налоговый вычет за лечение: инструкция
Налоговый вычет за лечение является частью социального вычета. Вернуть деньги можно не только за само лечение, но и за лекарства, купленные по рецепту врача.
В статье расскажем, кто может оформить вычет, какую сумму можно вернуть и как подать документы.
Что такое социальный вычет за лечение
Согласно ст. 219 НК РФ вычет за лечение относится к социальному налоговому вычету. Его можно получить за покупку лекарств, любые медицинские услуги и дорогостоящие виды лечения. Если вы самостоятельно (не через работодателя) оформляли полис ДМС, то тоже имеете право на социальный вычет.
За какие медицинские услуги можно вернуть деньги:
- приёмы терапевта и узких специалистов;
- операции и хирургическое лечение, в том числе пластическая хирургия;
- стоматологические услуги — лечение, протезирование, ортодонтия;
- ведение беременности и платные роды;
- диагностика (анализы, УЗИ, МРТ и др.);
- лечение хронических заболеваний, требующих постоянной медикаментозной терапии;
- стационарное и амбулаторное лечение;
- санаторное лечение;
- реабилитация после травм и болезней.
Самое главное, чтобы у клиники, в которой вы проходили лечение, и страховой организации, с которой был заключён договор, была российская лицензия на осуществление медицинской деятельности, иначе, получить вычет невозможно. Проверить наличие лицензии у медицинской организации можно на сайте Росздравнадзора по ИНН учреждения. Уточним, социальный вычет на лечение получить невозможно, если лечение было за границей.
Кроме того, можно вернуть часть денежных средств за лекарства, купленные по рецепту врача: для этого необходимо подтвердить расходы чеками из аптеки, рецептурными бланками (бумажными или электронными) и данными из медкарты пациента.
Кто может получить
Налоговый вычет может получить налоговый резидент РФ, если у него есть доход, облагаемый 13 или 15% НДФЛ (с 01.01.2025 — от 13 до 22% в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения) и индивидуальный предприниматель на ОСНО.
Налоговый вычет вы вправе оформить не только за себя, но и за супруга или супругу, родителей и детей до 18 лет (и до 24 лет, если они учатся очно). Также выплата полагается на усыновлённых и подопечных детей до 18 лет.
Вычет за родственника можно получить на себя, если в договоре с медучреждением, платёжных документах и чеках на лекарственные препараты будут указаны ваши данные.
Какие лимиты вычета за медицинские услуги
Максимальный размер суммы, с которой можно получить вычет, не может превышать 120 тыс. руб. Таким образом, можно вернуть 15 600 руб. в год (13% от 120 000).
В 2025 году максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить вычет, будет увеличена до 150 тыс. руб. для расходов с 01.01.2024. И вернуть уже можно будет до 19 500 руб. в год (13% от 150 000).
Марине в 2023 году была проведена операция по коррекции зрения на сумму 95 000 руб., а в 2024 году она проходила санаторное лечение на общую сумму в 190 000 руб. В 2024 году она подала документы на социальный вычет за операцию, и согласно справке 3-НДФЛ ей было возвращено 12 350 руб. (13% от 95 000).
Вычет за санаторное лечение Марина будет оформлять в упрощённом виде. Так как сумма вычета с 2025 года будет увеличена до 150 тыс. руб., то Марина сможет вернуть максимально допустимую сумму в размере 19 500 руб. Несмотря на то, что сумма на лечение в 2025 году составила 190 тыс. руб., вычет будет произведён только со 150 тыс. руб.
Вычет можно оформить в течение трёх лет, если он получен не полностью, остаток на следующий год не переносится.
При дорогостоящем лечении лимит суммы вычета не ограничен. Можно вернуть 13% от всех потраченных денег, но услуги обязательно должны входить в перечень дорогостоящих видов лечения.
Что относится к дорогостоящему лечению для налогового вычета
По закону, в перечень дорогостоящих медицинских услуг входят:
1. Медицинские услуги по ортопедическому лечению населения с врождёнными и приобретёнными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей с опорой на зубные имплантаты при отсутствии условий для традиционного зубного протезирования (значительная атрофия или дефекты косной ткани челюстей).
2. Медицинские услуги, оказанные в рамках высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, предусмотренным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
3. Медицинские услуги по лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона, включая криоконсервацию эмбрионов, гамет (ооцитов, сперматозоидов), использование донорских ооцитов, донорской спермы, донорских эмбрионов, суррогатного материнства в части проведения программы экстракорпорального оплодотворения, а также преимплантационной генетической диагностики.
4. Медицинские услуги, оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи, предусматривающие использование на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека.
Какие документы нужны для оформления вычета за медицину
Для оформления налогового вычета необходимо заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и приложить следующие документы:
- заявление на получение налогового вычета;
- справка 2-НДФЛ об удержанном подоходном налоге. Нужны данные за тот год, в котором получалось лечение;
- копия договора с клиникой;
- лицензия учреждения на оказание медицинских услуг;
- реквизиты счёта налогоплательщика для перечисления денежных средств;
- оригинал справки об оплате от медицинской организации. При ее наличии чеки на лечение не нужны. Её можно получить по заявлению в медорганизации, где вы проходили лечение. Форма справки зависит от типа лечения: код 1 — для обычного лечения, код 2 — для дорогостоящего.
Если вы получаете социальных вычет за родственника, то дополнительно потребуются копии документов, подтверждающих родство. За детей — свидетельство о рождении или постановление об опеке, за супруга или супругу — свидетельство о заключении брака.
При возврате денежных средств за купленные лекарства понадобятся:
- рецепт в бумажном или в электронном виде (при наличии);
- сведения из медкарты пациента, подтверждающие назначение медикаментов;
- бумажные или электронные чеки об оплате лекарств, а при безналичном расчёте — информация об оплате из мобильного приложения банка.
Уточним, если вы получаете вычет на страховые взносы по договору ДМС, то для его оформления необходимо предоставить договор ДМС или страховой медицинский полис добровольного страхования, а также платёжные документы, подтверждающие фактические расходы (чеки, банковские выписки о безналичной оплате).
Как оформить социальный вычет на лечение
Через ФНС
Для получения налогового вычета необходимо собрать пакет документов и отправить его в налоговую инспекцию по месту регистрации: лично, заказным письмом через отделение почты России или через личный кабинет в ФНС России. Налоговая проведёт камеральную проверку в течение 3 месяцев. После которой в течение 30 дней вся сумма единовременно поступит на указанный вами счёт.
Через работодателя
Также социальный вычет можно оформить напрямую через работодателя. Для его оформления необходимо заполнить специальную форму и приложить документы в личном кабинете ФНС. После проверки налоговая служба самостоятельно направит уведомление работодателю, а бухгалтерия предприятия приостановит удержание НДФЛ из зарплаты сотрудника, пока сумма вычета не будет получена полностью.
Также с 2025 года можно оформить социальный вычет на лечение в упрощённом порядке напрямую в личном кабинете ФНС России на расходы с 01.01.2024 года.
Личный опыт
Полина, Санкт-Петербург
В 2022 году получила социальный налоговый вычет за медицинские услуги и рассказала, как это было
В 2021 году я решила, что не буду вести беременность в государственной поликлинике по прописке, а обращусь в частный медицинский центр к своему лечащему врачу. К тому моменту я уже знала, что существует социальный вычет за медицинские услуги и заранее уточнила, смогу ли я оформить его, наблюдаясь в этом медучреждении.
Все 9 месяцев беременности, включая обязательные анализы, скрининги, ежемесячные осмотры и наблюдения я проводила в выбранном медицинском центре.
В 2022 году, спустя год после родов, я решила оформить вычет за ведение беременности. Обратившись к менеджеру медицинского центра, я сообщила об этом, и в течение трёх дней мне подготовили необходимый пакет документов для налоговой: копию договора возмездного оказания медицинских услуг, лицензии учреждения (мне были выданы пять копий лицензий на оказание различных типов услуг и помощи) и справку об оплате.
Рекомендую заранее уточнить, предоставляет ли ваша медицинская организация такую справку: во-первых, это удобно. В справке собрана вся платёжная информация за необходимый период времени, во-вторых, это избавляет вас от бумажной волокиты с сохранением чеков и подготовкой выписок об оплате из банка. В справке указываются реквизиты вашей клиники, а также вся платёжная информация: полная стоимость всех услуг, тип лечения (код услуги), на чьё имя они оказаны и соответствующие даты оплаты.
Затем я загрузила выданный в медорганизации пакет документов на сайте ФНС России. Справка 2-НДФЛ подгружается автоматически, налоговая декларация 3-НДФЛ и заявление на получение налогового вычета заполняются онлайн через ЛК ФНС.
Полная сумма за ведение беременности составила 82 тыс. 350 руб. В справке 3-НДФЛ было указано, что общая сумма налога, подлежащая возврату, — 10 тыс. 705 руб.
Документы подала в апреле 2022 года, и уже через два месяца я получила вычет в полном объеме.
А что делать пенсионерам, у которых нищенская пенсия , а лекарства минимальная цена от 1 тыс , а лечить суставы на курс стоят очень дорого
Пользовательздравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.
Уточним, какие меры соцподдержки положены лично вам, можно узнать в службе поддержки Госуслуг.