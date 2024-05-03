Как получить налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку
- Что такое налоговый вычет
- В каких случаях можно получить налоговый вычет за недвижимость
- Когда налоговый вычет за квартиру получить не получится
- Какую сумму можно получить
- За какое время можно получить вычет
- Когда можно подать документы на налоговый вычет
- За какой срок можно получить налоговый вычет за квартиру
- Как получить налоговый вычет за квартиру: документы для вычета
В общей сложности за квартиру и проценты по ипотеке можно вернуть до 650 000 рублей в течение нескольких лет. В статье расскажем, как получить налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку.
Что такое налоговый вычет
Если вы работаете официально и получаете «белую» зарплату, то платите подоходный налог — 13%. Перечисляет его бухгалтерия, а вы получаете зарплату уже без НДФЛ — налога на доходы физических лиц. Каждый год вы отдаете государству внушительную сумму. Именно это и есть налоговый вычет, который можно вернуть, если вы купили квартиру в ипотеку.
Например, получая официальную зарплату 60 000 рублей, каждый месяц вы выплачиваете налоги на сумму 7 800 рублей. В год это 93 600 рублей. После покупки квартиры эту сумму можно и нужно вернуть.
В каких случаях можно получить налоговый вычет за недвижимость
- Строительство или покупка жилья: квартиры, частного дома, комнаты или доли
- Покупка земельного участка с жилым домом или под строительство дома
- Расходы по выплате процентов по ипотечному кредиту
- Расходы на отделку и ремонт жилья — только в случае с новостройкой (если приобреталась у застройщика без отделки)
Когда налоговый вычет за квартиру получить не получится
При покупке недвижимости у взаимосвязанных лиц
Налоговый вычет не получится оформить, если вы купили квартиру или дом у родственников: супруга, детей, родителей, братьев или сестер, а также у работодателя. Потому что все эти люди считаются «взаимосвязанными лицами», то есть заинтересованными.
Если человек уже исчерпал свое право имущественного вычета
Да, имущественный вычет можно получить только один раз, если приобретали жилье до 2014 года.
А вот с 1 января 2014 года в Налоговый кодекс внесли изменения: если налоговый вычет при покупке недвижимости получен не в максимальном размере (с суммы меньше 2 млн рублей), то его остаток можно дополучить при покупке другого объекта недвижимости.
Ограничение для одного человека составляет 260 000 рублей за недвижимость и 390 000 рублей по процентам за ипотечный кредит.
В отличие от вычета по расходам на покупку жилья, вычет по процентам за ипотеку можно получить только один раз в жизни по одному объекту жилья.
Какую сумму можно получить
Сумма налога, которую вы можете вернуть, определяется двумя основными параметрами: вашими расходами при покупке жилья и уплаченным вами подоходным налогом.
Максимально возможная сумма для расчета налогового вычета — 2 млн рублей, а для процентов по ипотеке — 3 млн рублей.
В общей сложности вы можете вернуть до 13% от стоимости недвижимости, но максимальная сумма на вычет не должна превышать 2 млн рублей.
Таким образом, до 260 000 рублей можно вернуть из своих налогов за покупку квартиры, а также до 390 000 рублей за выплаченные проценты по ипотеке.
То есть купить жилье можно и за 5, и за 10 млн, но государство выплатит 13% только с 2 млн рублей.
Для жилья, приобретенного ранее 2008 года, максимальная сумма на вычет составляет 1 млн рублей.
Ежегодно вы можете получить не больше, чем перечислили в бюджет подоходного налога (13% от официальной зарплаты). При этом возвращать налог вы можете в течение нескольких лет до тех пор, пока не вернете всю сумму целиком.
Если недвижимость была приобретена в ипотеку
В случае приобретения жилья в ипотеку до 1 января 2014 года, подоходный налог с расходов по уплате ипотечных процентов возвращается в полной мере, без ограничений.
Если же жилье было приобретено с помощью ипотечных средств после 1 января 2014 года, то вычет по процентам ограничен суммой 3 млн рублей.
Вернуть с ипотечных процентов вы можете максимум 3 млн рублей x 13% = 390 тысяч рублей.
Если в 2018 году за проценты по кредиту выплачено 10 000 рублей, возместить можно 1 300 рублей. И так не более 390 тысяч рублей за весь срок кредитования.
В отличие от основного вычета, воспользоваться вычетом от уплаты процентов по ипотеке можно только один раз — в рамках одного ипотечного договора и относительно одного объекта. Если договор займа подписан на 30 лет, то можно ежегодно оформлять вычет по мере уплаты процентов.
В общей сложности за квартиру и проценты по ипотеке можно вернуть до 650 000 рублей в течение нескольких лет.
А если квартира была приобретена в браке
Ограничение налогового вычета для одного человека составляет 260 000 рублей, вычета по кредитным процентам — 390 000 рублей.
При этом, если квартира приобретена после 1 января 2014 года супругами в браке, каждый супруг может получить имущественный вычет в размере данных лимитов — то есть каждый супруг может получить до 650 000 рублей, а вдвоем можно получить 1,3 млн рублей.
Супруги имеют равные права на возврат, даже если имя супруга не указано в договоре купли-продажи.
За какое время можно получить вычет
Получить вычет можно только за календарный год, в котором возникло право на него, и за последующие годы. Вернуть налог за годы, предшествующие году возникновения права на вычет — нельзя.
Единственным исключением из этого правила является перенос вычета пенсионером. Пенсионеры имеют право перенести вычет на три года, предшествующих году возникновения права на него.
Если вы купили квартиру в прошлом и не оформили вычет сразу, то вы можете сделать это сейчас (никаких ограничений по срокам получения вычета нет). Заявить вычет можно и через 10 лет, и через 20 лет после покупки жилья.
Единственное, вернуть подоходный налог вы можете не более чем за три последних года. Например, если вы купили квартиру в 2016 году, а оформить вычет решили в 2023 году, то вы сможете вернуть себе налог за 2022, 2021 и 2020 годы.
Когда можно подать документы на налоговый вычет
Вы можете вернуть деньги по имущественному вычету, начиная с того года, когда у вас имеются на руках:
- платежные документы, подтверждающие произведенные расходы на приобретение квартиры, дома или участка;
- документы, подтверждающие право собственности на жилье: выписка из ЕГРН (свидетельство о регистрации права собственности) при покупке квартиры по договору купли-продажи или акт приема-передачи при покупке жилья по договору долевого участия.
Есть мнение, что подать декларацию для получения вычета можно только до 30 апреля. Это не так. Подать декларацию вы можете в любое время года.
Единственное ваше ограничение заключается в том, что подать декларацию и вернуть налог можно только за 3 предыдущих года. Например, в 2023 году уже нельзя подать декларацию и получить вычет за 2019 год.
За какой срок можно получить налоговый вычет за квартиру
Декларация на возврат налога всегда подается за целый календарный год (вне зависимости от того, в каком месяце куплено жилье и в какие месяцы были уплачены налоги).
При этом подать декларацию за календарный год можно только по его окончании. Подать декларацию на возврат налога за календарный год до его окончания нельзя.
При этом стоит отметить, что вы можете воспользоваться возможностью получить вычет через работодателя, не дожидаясь окончания календарного года.
Как получить налоговый вычет за квартиру: документы для вычета
Процесс получения вычета состоит из: сбора и подачи документов в налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег.
Какие документы нужны
- Паспорт
- Декларация 3-НДФЛ
- Заявление на возврат налога
- Документы, подтверждающие ваши расходы
- Документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ)
В каждой конкретной ситуации есть свою нюансы, поэтому рекомендуем уточнить подробные требования для оформления вычета в налоговой.