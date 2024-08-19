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Ипотека для пенсионеров и людей старшего возраста: условия в СберБанке

Ипотека
Дата публикации: 19 авг 2024
131K
Ипотека для пенсионеров и людей старшего возраста: условия в СберБанке
Содержание

Многие люди берут ипотеку на долгий срок и завершают выплаты по ней уже на пенсии. Какие в этом случае условия по возрасту и доходу заемщика — рассказываем в статье.

До какого возраста можно получить ипотеку

Единственное условие при получении ипотеки — вернуть кредит до того, как вам исполнится 75 лет.

Если у вас есть стабильный доход, но подтвердить его документально нельзя, можно взять ипотечный кредит по двум документам. О том, как получить ипотеку без подтверждения дохода и занятости, читайте в статье: Ипотека по двум документам: как получить кредит без подтверждения дохода.

Какие ипотечные программы доступны пенсионерам

Пенсионеры могут оформить ипотеку на покупку вторичного жилья, новостройки, дома или его строительство. Также пенсионер может оформить льготную ипотеку по программам, «Дальневосточная ипотека» или «Арктическая ипотека».

Условия и требования отличаются в зависимости от программы.

Как подтвердить доход для получения ипотеки

Чтобы подтвердить доход, понадобится справка о доходах физического лица или справка по форме банка.

В качестве дохода могут быть учтены:

Если вы получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, понадобится только паспорт (справка 2-НДФЛ не нужна).

Выбрать программу кредитования и рассчитать ежемесячные платежи по ипотеке можно на калькуляторе.

Желательно, чтобы платежи по ипотеке были не больше половины вашего ежемесячного дохода. Иначе повышается риск отказа в ипотеке со стороны банка.

Дополнительные преимущества ипотеки для людей старшего возраста

В СберБанке действует «пенсионная ступень» — это специальный график платежей для людей, которые достигнут пенсионного возраста до выплаты ипотечного кредита.

Такой график платежей формируется в момент выдачи ипотеки и рассчитывается пропорционально доходам заемщика. До выхода на пенсию платежи выше, так как выше доход заемщика. После выхода на пенсию сумма платежей по ипотеке уменьшается.

«Пенсионная ступень» помогает: 

  • Удобно распределить платежи
  • Увеличить максимальную сумму кредита
  • Уменьшить ежемесячные платежи после выхода на пенсию
  • Снизить общую переплату по процентам по ипотеке 

При поступлении вашей заявки на ипотеку система сама рассчитывает два дохода: до выхода на пенсию и после, а также оптимально распределяет ежемесячные платежи.

Часто задаваемые вопросы

— У каких застройщиков можно купить квартиру?

У застройщиков, которые работают в рамках 214-ФЗ и аккредитованы СберБанком.

— Можно ли в рамках программы снизить ставку или рефинансировать ипотеку другого банка?

Льготная ставка действует только для ипотек, оформленных по программам «Дальневосточная ипотека» или «Арктическая ипотека».

Инструкция
Курс недвижимости
Пенсионерам
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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