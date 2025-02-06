Упрощенный налоговый вычет для созаемщиков по ипотеке Сбера: как подать заявку через Домклик
Теперь созаемщики по ипотеке Сбера могут оформить упрощенный налоговый вычет. Ранее заявку на упрощенный вычет мог подать только основной заемщик. Рассказываем о новых преимуществах и условиях получения упрощенного вычета созаемщиками и о том, где и как подать заявку.
Преимущества упрощенного налогового вычета для созаемщиков
- Без лишних документов — не надо собирать бумажные документы и заполнять налоговую декларацию;
- Онлайн — без посещения офиса банка и ФНС;
- Просто — самостоятельное оформление услуги в личном кабинете сопровождения Домлкик;
- Быстро — сроки получения упрощенного налогового вычета сокращаются в 2,5 раза (1,5 месяца вместо стандартных 4 месяцев).
- Бесплатно — для заемщиков и созаемщиков Сбера.
Заявления на получение налогового вычета за прошлый год, поданные в период с 1 января по 1 марта текущего года, будут рассмотрены не позднее 20 марта. Это связано с тем, что работодатели должны представить сведения о доходах в ФНС не позднее 25 февраля.
Условия упрощенного налогового вычета
- Заявитель — созаемщик по ипотеке и участвует в праве собственности по договору-основанию;
- Кредит и право собственности оформлены не ранее 2020 года;
- Заявитель зарегистрирован в личном кабинете налогоплательщика;
- Цель кредита: покупка квартиры, жилого дома, комнаты или доли;
- При формировании заявки на упрощенный налоговый вычет основной заемщик должен указать:
- На кого будет получать вычет (один заемщик или совместно с созаемщиком);
- Указать тип вычета (за имущество или проценты);
- Выбрать период получения вычета (на каждый период формируется новая заявка).
Подать заявку на упрощенный налоговый вычет за созаемщика можно из личного кабинета Домклик титульного заемщика.
С помощью упрощенного вычета можно получить возврат налогов за приобретение недвижимости и за выплаченные проценты по ипотеке или за что-то одно. Включить другие виды вычетов или заявить о продаже имущества не получится.
Как проходит подача и рассмотрение заявки на упрощенный вычет: этапы услуги
1. Оформление заявки в личном кабинете сопровождения (5-15 минут). Понадобится паспорт, кредитный договор и данные по недвижимости. Основной заемщик внимательно проверяет данные и отправляет заявку.
2. Предварительная проверка ФНС данных заявителя (до 20 рабочих дней).
3. Подписание электронного заявления в личном кабинете ФНС (3-5 минут). Основной заемщик проверяет и подписывает в личном кабинете ФНС заявление на получение вычета.
4. Камеральная налоговая проверка (до 30 календарных дней). Проверка ФНС права на получения вычета.
5. Получение денежных средств (до 15 рабочих дней). При положительном результате проверки возврат средств будет произведен на счет, указанный в заявлении.
Как подать заявление на упрощенный налоговый вычет через Домклик
- Основной заемщик самостоятельно заходит в личный кабинет сопровождения;
- Выбирает услугу «Налоговый вычет»;
- Авторизуется через Сбер ID;
- Заполняет данные по объекту недвижимости;
- Проверяет и вносит недостающие данные в анкете;
- Подтверждает согласие на обработку персональных данных;
- Подтверждает согласие созаемщика (созаемщику будет отправлено СМС с номера 900 и ссылка с кодом ввода);
- Основной заемщик отправляет заявку на рассмотрение в ФНС.
>>Перейти в кабинет Домклик и подать заявку на вычет
Что делать, если ФНС отказала в вычете
Для уточнения причины отказа в получении налогового вычета в упрощенном порядке необходимо зайти в личный кабинет ФНС, где будет отражена детальная информация.
Что делать, если ФНС утвердила получение вычета
Нужно перейти в личный кабинет ФНС и подписать электронное заявление. Затем — ждать зачисления денег. Дальнейшие статусы заявки можно также отслеживать в личном кабинете ФНС. Вычет зачисляется в течение 15 дней.
- Преимущества упрощенного налогового вычета для созаемщиков
- Условия упрощенного налогового вычета
- Как проходит подача и рассмотрение заявки на упрощенный вычет: этапы услуги
- Как подать заявление на упрощенный налоговый вычет через Домклик
- Что делать, если ФНС отказала в вычете
- Что делать, если ФНС утвердила получение вычета
Добрый день. Я супруг и жена созаемщик, доли 50/50.Хотим по отдельности получить налоговый вычет по упрощенной системе. Я подал заявку на вычет в приложении домклик, может ли жена тоже подать заявку на упращенный вычет в приложении домклик ?
Михаил К.здравствуйте! Чтобы подать заявление на упрощённый налоговый вычет через Домклик за созаёмщика, основному заёмщику необходимо подать заявку через свой личный кабинет. Подтверждение согласия созаёмщика происходит с помощью СМС с номера 900: необходимо перейти по ссылке и ввести код. После этого основной заёмщик отправляет заявку на рассмотрение в ФНС.
как подать заявку через Домклик на упрощенный налоговый вычет для созаёмщиков по ипотеке Сбера, рассказали в статье.
В остальных случаях вы можете оформить вычет напрямую в ФНС России.
При подаче заявления за титульного заемщика и за созаемщика, доходы обоих заемщиков учитываются или только основного? И кому прийдут деньги тогда? Или обоим заемщикам по отдельности?
Юлия Л.здравствуйте! При подаче заявлений на налоговый вычет учитываются доходы того, на чьё имя подается заявление (заёмщик/ созаёмщик).
Уточним, при положительном результате проверки возврат средств будет произведён на счёт, указанный в заявлении.
Здравствуйте! Основной заемщик и созаемщик купили недвижимость по 1/2 доли в ипотеку (не в браке). Ипотеку оплачивает основной заемщик. Может ли созаемщик возместить проценты по ипотеке и какие документы приложить?
Лариса Б.здравствуйте! По этому вопросу мы рекомендуем обратиться в ФНС вашего региона.
Основной заёмщик подавал заявку на налоговый вычет ранее и получил его, возможно ли подать заявку за созаемщика из личного кабинета титульного заёмщика отдельно?
Светлана А.здравствуйте! В такой ситуации, созаемщику необходимо подавать заявку самостоятельно через личный кабинет ФНС.
Здравствуйте!
Являюсь созаемщиком по ипотеке, вложила в первоначальный взнос 3 400 000 имею ли право на возврат налогового вычета с этой суммы?
По первой ипотеке уже возвращала частично
Маргарита П.здравствуйте! Созаёмщик имеет право на вычет, если выделена доля в ипотечной недвижимости.
Уточним, Право на получение до 260 000 рублей у гражданина есть один раз — до того момента, пока данная сумма не будет получена в полном объеме, в том числе суммарно от разных сделок, совершенных после 01.01.2014 года.
Вычет по процентам за ипотеку можно получить только один раз в жизни по одному объекту жилья до 390 000 рублей. Если при получении вычета по процентам получена не вся сумма в размере 390 000 рублей, вы не можете добирать денежные средства до этой суммы по другому ипотечному объекту.
Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Здравствуйте! Если основной заемщик ранее получил имущественный вычет в полном объеме, а созаемщик нет. Могут ли они подать одну заявку на разные типы вычетов через Домклик? Основной заемщик на вычет за проценты, созаемщик на имущественный вычет? Или нужно подать сначала одну заявку на один тип вычета, дождаться решения и подавать заявку на другой тип вычета?
Елена С.здравствуйте! Чтобы получить вычет с помощью нашего сервиса, сначала необходимо подать заявку на один вид вычета и за один налоговый период, а после получения предварительного решения — за другой.
Уточним, вам вернут сумму, которая положена из расчета 13% от стоимости жилья и от суммы выплаченных процентов банку за указанный период, но не более суммы уплаченных налогов в указанном году.
Чтобы подать заявление на упрощённый налоговый вычет через Домклик за созаёмщика, основному заёмщику необходимо подать заявку через свой личный кабинет. Подтверждение согласия созаёмщика происходит с помощью СМС с номера 900: необходимо перейти по ссылке и ввести код. После этого основной заёмщик отправляет заявку на рассмотрение в ФНС.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мы оформили ипотеку 11.09.2023 г. Мой муж созаемщик и он уволился в апреле 2024 года и стал самозанятым. Вопрос он может получить налоговый вычет за покупку недвижимости в ипотеку?
Анастасия М.здравствуйте! Налоговый вычет рассчитывается из уплаченного НДФЛ, а у самозанятых — льготная ставка на профессиональных доход (4% — при работе с физлицами, 6% — при работе с юрлицами), то для них получение налогового вычета недоступно. В расчет возьмется только тот период, где с дохода было уплачено 13% НДФЛ.
Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Откуда у меня появляется и в
в какой момент электронная подпись не понятно, потому что ничего про электронную подпись не написали.
Елена К.здравствуйте! Уточните, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте! В ноябре 2023 года приобрели квартиру с мужем, на тот момент в официальном браке не состояли, в долевую собственность, и он являетсямоим созаемщиком. В марте 2024г мы официально зарегистрировались. Я свой налоговый вычет получила в том году и остаток в этом. В этом году подала на получение налогового вычета за мужа. ФНС мне отказало, мотивируя, что на момент покупки жилья мы не были официально зарегистрированы. И просят или письменные пояснения или откорректировать заявление. Возможно ли мне получить налоговый вычет за мужа и как?
Валентина К.здравствуйте! Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Здравствуйте!А если созаёмщик не является собственником квартиры, при оформлении договора не был супругом.А потом заёмщик и созаёмщик вступили в брак.Имеет право созаёмщик оформить упрощённый имущественный вычет?
Наталья Г.здравствуйте! Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.