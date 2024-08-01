Как получить упрощенный налоговый вычет с помощью Домклик: инструкция
Ипотечные клиенты СберБанка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощенном порядке. Рассказываем, как это сделать.
Что такое налоговый вычет
Налоговый вычет — это возврат подоходного налога 13%, который государство удерживает из вашей официальной зарплаты.
Вы можете вернуть до 260 000 рублей за приобретение недвижимости, а если покупка совершалась в ипотеку — еще до 390 000 рублей за уплаченные проценты.
Все о получении и оформлении налогового вычета
Преимущества оформления упрощенного налогового вычета
Без документов. Вам не понадобится собирать и сканировать бумажные документы — вся информация будет загружена автоматически. Также не нужно оформлять декларацию 3-НДФЛ — право на вычет подтверждается на основании информации, переданной в налоговые органы.
Бесплатно. Сбер не взимает за услугу никаких дополнительных комиссий.
Быстро. Срок получения налогового вычета сокращается в 2,5 раза и составляет 1,5 месяца вместо 4-х.
Все онлайн. Вам не нужно будет посещать налоговую службу и отделение банка ни для подачи заявки, ни для получения средств.
Условия получения упрощенного налогового вычета
Вы можете подать заявку на получение налогового вычета за покупку недвижимости, либо за уплаченные проценты по ипотеке, или за то и другое одновременно.
Отправить заявку можно за несколько периодов. Сначала вы подаете заявку за один налоговый период, а после получения предварительного решения — за другой.
Для оформления других налоговых вычетов (образование, лечение и т.д.) услуга не работает.
Чтобы оформить налоговый вычет необходимо соблюдение следующих условий:
- Клиент — основной заемщик по ипотеке.
- Ипотека и право собственности на недвижимость оформлены после 2020 года.
- Кредит действующий.
- Клиент зарегистрирован в личном кабинете налогоплательщика.
- Вычет оформляется за:
- покупку квартиры, жилого дома, комнаты или доли
- расходы по выплате процентов по ипотечному кредиту
Заявления на получение налогового вычета за прошлый год, поданные в период с 1 января по 1 марта текущего года, будут рассмотрены не позднее 20 марта. Это связано с тем, что сведения о доходах работодатели должны представить в ФНС не позднее 25 февраля.
Как получить упрощенный налоговый вычет с помощью Домклик
1. Оформите заявку на получение вычета в личном кабинете Домклик. Зайдите в «Обслуживание ипотеки» — «Услуги», выберите «Налоговый вычет».
Далее необходимо пройти короткий опрос — это займет не больше трех минут. Если результаты опроса подтвердят, что вы подходите под условия получения вычета — подайте заявку.
2. Заполните анкету для получения вычета. Для этого вам понадобятся паспорт, кредитный договор и договор-основание.
Договор-основание — это документ, на основании которого у владельца возникло право собственности на недвижимость. Дата и номер договора указаны в шапке документа.
Также необходимо указать банковские реквизиты счета, на который будут переведены средства. Их можно посмотреть в СберБанк Онлайн.
Заполнение анкеты займет не больше 5-10 минут. После этого подтвердите согласие на обработку данных.
3. Дождитесь завершения проверки заявки. ФНС проводит предварительную проверку данных клиента. Это занимает до 20 рабочих дней.
Если вы получили отрицательное решение в получении вычета, в Личном кабинете ФНС будет представлена детальная информация о причинах отказа.
4. Подпишите электронное заявление. При положительном решении по возврату налогового вычета, проверьте и подпишите электронной подписью заявление на получение вычета в Личном кабинете ФНС. Это займет от трех до пяти минут. Далее все статусы по заявке вы сможете также отслеживать в Личном кабинете ФНС.
5. Дождитесь окончания камеральной налоговой проверки ФНС на получение вычета. Занимает до 30 календарных дней.
6. Получите выплату налогового вычета. Возврат средств будет произведен после завершения камеральной проверки, в течение 15 рабочих дней на счет, указанный в заявлении.
Как зарегистрировать личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы
В Личный кабинет ФНС можно войти с помощью учетной записи Госуслуг. Регистрация на портале Госуслуг доступна через СберБанк Онлайн.
Заявление на получение налогового вычета в Личном кабинете ФНС необходимо заверить электронной подписью. Получить электронную подпись можно бесплатно через Личный кабинет в разделе «Профиль» — «Получить ЭП».
ФНС предлагает два варианта хранения подписи: ключ к ней хранится либо на компьютере пользователя, либо в защищенном налоговой службой хранилище. Сертификат ключа проверки электронной подписи действует в течение одного года. По истечении срока действия сертификата ключа налогоплательщику необходимо самостоятельно получить новый сертификат через «Личный кабинет».
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Здравствуйте. Квартиру купила по договору участия в долеаом строительстве в 2018г., одровременно оформила ипотеку. Праао собственности зарегистрировано в 2021 году.
Подскажите процедура оформления ввчета стандартная или в упрощенном порядке?
Оксана П.здравствуйте! Для оформления упрощённого налогового вычета с помощью нашего сервиса ипотека и право собственности на недвижимость должны быть оформлены после 2020 года.
Вы можете оформить вычет напрямую в ФНС России.
Добрый день!
Ипотеку оформили в сентябре 2023 года. В собственность квартиру получили в июне 2024 года.
Подскажите, пожалуйста, когда мы можем подать заявление на вычет (и по сумме, и по процентам)? И за какой период нам придет вычет?
Анастасия Д.здравствуйте! Подавать заявление на получение первой выплаты вы можете в следующем году после получения права собственности/ подписания акта приёма-передачи.
Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Здравствуйте .Когда могу получить вычет по выплаченные проценты ?Квартиру купил 2021 году.
Рысбек Ч.здравствуйте! Подавать заявление на получение первой выплаты вы можете в следующем году после получения права собственности/ подписания акта приёма-передачи.
Уточним, налоговая декларация подаётся только за последние 3 года. Например, если с момента заключения кредитного договора прошло 4 года и больше, вы можете получить налоговый вычет за проценты по ипотеке, но при подаче налоговых деклараций за последние 3 года.
Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Добрый день , подскажите , после проверки ФНС пришло смс от домклика «Заявка на налоговый вычет рассмотрена. Чтобы его получить, подпишите заявление в личном кабинете ФНС. Заявление будет сформировано в течение 3−5 дней.»
Но заявления спустя этот срок так и нет , когда оно будет сформировано и будет ли оповещение?
Дмитрий М.здравствуйте! Дождитесь завершения проверки заявки. ФНС проводит предварительную проверку данных клиента. Это занимает до 20 рабочих дней.
Заявление нужно искать в личном кабинете ФНС в разделе «Доходы и вычеты».
За дополнительной информацией по этому вопросу рекомендуем обратиться в службу поддержки ФНС России.
Добрый день! Я приобрела ипотеку и собственность в 2023 году в июле. Подала на вычет вот на днях. Стоимость недвижимости 6,7млн, первоначальный взнос 4,2млн, ипотека на 2,4млн. Какую сумму указывать в заявлении в сумме расходов на приобретение?
Вероника У.здравствуйте! Необходимо указать стоимость недвижимости. Уточним, заёмщик может получить два отдельных вычета — от стоимости недвижимости и от суммы выплаченных процентов по ипотеке.