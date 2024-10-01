Как легко узнать рыночную стоимость квартиры для продажи и аренды в сервисе «Моя недвижимость»
Адекватная стоимость недвижимости прямо влияет на результат сделки. Неважно, решили вы продавать или сдавать в аренду свое жилье. Часто без помощи экспертов в этом вопросе не обойтись: нужно знать, что происходит на рынке, чтобы не прогадать с ценой.
В сервисе «Моя недвижимость» на Домклик можно бесплатно узнать рыночную стоимость квартиры. При расчете анализируется огромная база объявлений и информация о реальных сделках в Сбербанке.
«Моя недвижимость» — единый сервис для вашей квартиры или дома. Здесь можно удаленно решить вопросы по ипотеке, оплатить жилищно-коммунальные услуги, заказать переезд, дизайн-проект и ремонт квартиры, помощь юриста, вызвать мастера на час, оформить налоговый вычет и воспользоваться сервисом аренды.
Здесь же можно собрать важные данные о недвижимости, в которой вы живёте, сдаёте или арендуете. Это могут быть фотографии, пароли от домофона, Wi-Fi, счета за коммунальные услуги, показания счётчиков, дизайн-проект и строительные сметы.
Зачем узнавать рыночную стоимость квартиры
Стоимость недвижимости зависит от множества факторов, среди них:
- площадь квартиры
- этаж и общее количество этажей в доме
- количество комнат
- ремонт в квартире, состояние кухни и сантехники
- год строительства дома
- материал, из которого построен дом
- данные о капитальном ремонте дома
- наличие или отсутствие в квартире балкона и лоджии
- наличие или отсутствие газа в доме
- общее количество квартир в доме
- наличие инфраструктуры: транспортной доступности, школ, детских садов, поликлиник, магазинов, парковок рядом с домом
Это лишь краткий список того, из чего формируется цена. А потому без профессиональной помощи, знаний о ситуации на рынке и опыта в сделках с недвижимостью сложно определить адекватную стоимость квартиры, не потеряв при этом выгоду от сделки.
Четкое понимание того, сколько стоит квартира, полезно и продавцам, и покупателям недвижимости.
Если вы продаете квартиру, знание рыночной стоимости поможет выставить объективную цену, быстро и выгодно продать жилье.
Если вы хотите купить недвижимость, знание рыночных цен на конкретные квартиры позволит вам определиться с бюджетом, подобрать нужный вариант и, самое главное, грамотно торговаться с продавцом.
Как бесплатно узнать рыночную стоимость квартиры
Бесплатно оценить рыночную стоимость квартиры можно на Домклик, в сервисе «Моя недвижимость».
Для этого достаточно добавить недвижимость в сервисе и нажать «Получить оценку».
Готово! Отчёт формируется сразу же.
Преимущества сервиса
- Алгоритм Домклик рассчитает стоимость квартиры, опираясь на реальные сделки купли-продажи в Сбербанке, базу объявлений на Домклик и с учетом более 40 характеристик: года строительства и ремонта дома, особенностей района, наличия инфраструктуры и других.
- Сервис учитывает актуальную ситуацию на рынке недвижимости в конкретном городе.
- Если стоимость квартиры изменится, вы об этом быстро узнаете — благодаря подписке на изменение цены. Уведомление о том, как изменилась стоимость, придет вам в личном кабинете Домклик.
- Помимо цены для продажи, вы получите статистику о том, как она менялась в течение последнего времени.
- Заказывать отчет об оценке снова не нужно: актуальная информация о стоимости вашей квартиры всегда будет на главной странице «Моей недвижимости». Равно как и динамика цены на текущий день.
- Это бесплатно и быстро.
А ещё — сервис рассчитает стоимость аренды
Возможно, вы подумываете в будущем сдавать свою квартиру в аренду.
Помимо рыночной стоимости для продажи, сервис оценки сразу посчитает цену, за которую вы можете её сдавать.
Цена будет рассчитана и для долгосрочной, и для краткосрочной аренды. Пользоваться дополнительными услугами не придётся.
И если вы решите сдать жильё, сделать это можно тоже на Домклик, в Домклик Аренда.
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