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Недвижимость
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Как легко узнать рыночную стоимость квартиры для продажи и аренды в сервисе «Моя недвижимость»

Дата публикации: 01 окт 2024
Как легко узнать рыночную стоимость квартиры для продажи и аренды в сервисе «Моя недвижимость»
Содержание

Адекватная стоимость недвижимости прямо влияет на результат сделки. Неважно, решили вы продавать или сдавать в аренду свое жилье. Часто без помощи экспертов в этом вопросе не обойтись: нужно знать, что происходит на рынке, чтобы не прогадать с ценой.

В сервисе «Моя недвижимость» на Домклик можно бесплатно узнать рыночную стоимость квартиры. При расчете анализируется огромная база объявлений и информация о реальных сделках в Сбербанке.

«Моя недвижимость» — единый сервис для вашей квартиры или дома. Здесь можно удаленно решить вопросы по ипотеке, оплатить жилищно-коммунальные услуги, заказать переезд, дизайн-проект и ремонт квартиры, помощь юриста, вызвать мастера на час, оформить налоговый вычет и воспользоваться сервисом аренды.

Здесь же можно собрать важные данные о недвижимости, в которой вы живёте, сдаёте или арендуете. Это могут быть фотографии, пароли от домофона, Wi-Fi, счета за коммунальные услуги, показания счётчиков, дизайн-проект и строительные сметы.

Зачем узнавать рыночную стоимость квартиры

Стоимость недвижимости зависит от множества факторов, среди них:

  • площадь квартиры
  • этаж и общее количество этажей в доме
  • количество комнат
  • ремонт в квартире, состояние кухни и сантехники
  • год строительства дома
  • материал, из которого построен дом
  • данные о капитальном ремонте дома
  • наличие или отсутствие в квартире балкона и лоджии
  • наличие или отсутствие газа в доме
  • общее количество квартир в доме
  • наличие инфраструктуры: транспортной доступности, школ, детских садов, поликлиник, магазинов, парковок рядом с домом

Это лишь краткий список того, из чего формируется цена. А потому без профессиональной помощи, знаний о ситуации на рынке и опыта в сделках с недвижимостью сложно определить адекватную стоимость квартиры, не потеряв при этом выгоду от сделки.

Четкое понимание того, сколько стоит квартира, полезно и продавцам, и покупателям недвижимости.

Если вы продаете квартиру, знание рыночной стоимости поможет выставить объективную цену, быстро и выгодно продать жилье.

Если вы хотите купить недвижимость, знание рыночных цен на конкретные квартиры позволит вам определиться с бюджетом, подобрать нужный вариант и, самое главное, грамотно торговаться с продавцом.

Как бесплатно узнать рыночную стоимость квартиры

Бесплатно оценить рыночную стоимость квартиры можно на Домклик, в сервисе «Моя недвижимость».

Для этого достаточно добавить недвижимость в сервисе и нажать «Получить оценку».

Готово! Отчёт формируется сразу же.

Преимущества сервиса

  • Алгоритм Домклик рассчитает стоимость квартиры, опираясь на реальные сделки купли-продажи в Сбербанке, базу объявлений на Домклик и с учетом более 40 характеристик: года строительства и ремонта дома, особенностей района, наличия инфраструктуры и других.
  • Сервис учитывает актуальную ситуацию на рынке недвижимости в конкретном городе.
  • Если стоимость квартиры изменится, вы об этом быстро узнаете — благодаря подписке на изменение цены. Уведомление о том, как изменилась стоимость, придет вам в личном кабинете Домклик.
  • Помимо цены для продажи, вы получите статистику о том, как она менялась в течение последнего времени.
  • Заказывать отчет об оценке снова не нужно: актуальная информация о стоимости вашей квартиры всегда будет на главной странице «Моей недвижимости». Равно как и динамика цены на текущий день.
  • Это бесплатно и быстро.

А ещё — сервис рассчитает стоимость аренды

Возможно, вы подумываете в будущем сдавать свою квартиру в аренду.

Помимо рыночной стоимости для продажи, сервис оценки сразу посчитает цену, за которую вы можете её сдавать.

Цена будет рассчитана и для долгосрочной, и для краткосрочной аренды. Пользоваться дополнительными услугами не придётся.

И если вы решите сдать жильё, сделать это можно тоже на Домклик, в Домклик Аренда.

Аренда недвижимости
Владельцам квартир
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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