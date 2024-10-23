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Как проходит онлайн-сделка на Домклик

Ипотека
23 окт 2024
110K
Как проходит онлайн-сделка на Домклик

Онлайн-сделка на Домклик позволяет приобрести недвижимость или взять кредит полностью удалённо. Это безопасно и экономит личное время, потому что вам не нужно подстраиваться под график работы офиса. 

Для проведения онлайн-сделки нужно выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) — в соответствии с №63 ФЗ «Об электронной подписи». С её помощью вы сможете подписать пакет документов в приложении из любого места, где есть интернет.

После этого документы автоматически отправятся на регистрацию в Росреестр. Они также будут находиться в вашем личном кабинете на Домклик.

Онлайн-сделка в Сбере доступна при покупке новостройки или при получении нецелевого кредита под залог недвижимости

Как проходит онлайн-сделка

Шаг 1. Подготовка документов  

Подготовьте документы для оформления сделки. В этом вам поможет менеджер банка.

Шаг 2. Выпуск электронной подписи

Усиленная квалифицированная электронная подпись — самый надёжный вид электронной подписи. Это аналог ручной подписи, который имеет ту же законную силу, что и бумажный оригинал.

Если у вас есть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги», вы можете выпустить электронную подпись в приложении «Госключ». Такой способ вам подходит, если у вас есть загранпаспорт нового образца (на 10 лет) и смартфон с NFC модулем. Или же сданная подтверждённая биометрия, которая зарегистрирована в Единой биометрической системе.

Дополнительно нужно дать Согласие на обработку персональных данных.

Также вы можете обратиться за помощью в любой офис СберБанка, где вам помогут выпустить электронную подпись в приложении «Цифровой ключ».

Электронная подпись понадобится всем участникам сделки, которые будут подписывать документы. 

Шаг 3. Внесите деньги

Зачислите сумму первоначального взноса на сберегательный счёт, открытый в Сбере (не нужно при получении нецелевого кредита под залог недвижимости).

Также на счёте должна быть сумма для оплаты услуг, которые могут понадобиться при проведении сделки.

Список услуг можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «Расходы и услуги».

Шаг 4. Подпишите документы с помощью УКЭП

Менеджер банка заранее согласует с вами дату и время подписания документов. У вас будет возможность проверить все документы в приложении «Госключ» или «Цифровой ключ», где вы будете их подписывать.

В процессе подписания документов менеджер банка будет на связи со всеми участниками сделки — в чате в личном кабинете Домклик или по телефону.

Шаг 5. Регистрация сделки 

Документы будут отправлены на регистрацию в Росреестр сразу после подписания. В среднем процесс регистрации занимает 2-3 дня.

После регистрации документы заёмщика и продавца будут находиться в личном кабинете Домклик.

Инструкция
Ипотека
Комментарии12
А
Антонина С.
2 дня назад

Скажите, при покупке вторичного жилья, сделка может осуществляться в отделении Сбербанка того города где приобретается недвижимость или обязательно ехать в Санкт Петербург?

Домклик
2 дня назад

Антонина С.здравствуйте! Если ваш вопрос по межрегиональной сделке, то рассказали все подробности в статье.

Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

И
Игорь Р.
3 дня назад

Как проходит сделка в остальных случаях? Здесь прописана только для новостроек.

Домклик
2 дня назад

Игорь Р.здравствуйте! Онлайн-сделка в Сбере доступна при покупке новостройки или при получении нецелевого кредита под залог недвижимости

С
Сергей М.
3 дня назад

Если заемщик и созаемщик в разных регионах России находятся, то можно ли подписать договор в разных банках?

Домклик
2 дня назад

Сергей М.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Л
Любовь К.
4 дня назад

Добрый день. По вопросу онлайн сделки нужна консультация еще раз

Домклик
2 дня назад

Любовь К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Д
Диана М.
4 дня назад

Добрый день. Почему нельзя перенести дату сделки?

Домклик
2 дня назад

Диана М.здравствуйте! Для решения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

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