Как проходит онлайн-сделка на Домклик
Онлайн-сделка на Домклик позволяет приобрести недвижимость или взять кредит полностью удалённо. Это безопасно и экономит личное время, потому что вам не нужно подстраиваться под график работы офиса.
Для проведения онлайн-сделки нужно выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) — в соответствии с №63 ФЗ «Об электронной подписи». С её помощью вы сможете подписать пакет документов в приложении из любого места, где есть интернет.
После этого документы автоматически отправятся на регистрацию в Росреестр. Они также будут находиться в вашем личном кабинете на Домклик.
Онлайн-сделка в Сбере доступна при покупке новостройки или при получении нецелевого кредита под залог недвижимости.
Как проходит онлайн-сделка
Шаг 1. Подготовка документов
Подготовьте документы для оформления сделки. В этом вам поможет менеджер банка.
Шаг 2. Выпуск электронной подписи
Усиленная квалифицированная электронная подпись — самый надёжный вид электронной подписи. Это аналог ручной подписи, который имеет ту же законную силу, что и бумажный оригинал.
Если у вас есть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги», вы можете выпустить электронную подпись в приложении «Госключ». Такой способ вам подходит, если у вас есть загранпаспорт нового образца (на 10 лет) и смартфон с NFC модулем. Или же сданная подтверждённая биометрия, которая зарегистрирована в Единой биометрической системе.
Дополнительно нужно дать Согласие на обработку персональных данных.
Также вы можете обратиться за помощью в любой офис СберБанка, где вам помогут выпустить электронную подпись в приложении «Цифровой ключ».
Электронная подпись понадобится всем участникам сделки, которые будут подписывать документы.
Шаг 3. Внесите деньги
Зачислите сумму первоначального взноса на сберегательный счёт, открытый в Сбере (не нужно при получении нецелевого кредита под залог недвижимости).
Также на счёте должна быть сумма для оплаты услуг, которые могут понадобиться при проведении сделки.
Список услуг можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «Расходы и услуги».
Шаг 4. Подпишите документы с помощью УКЭП
Менеджер банка заранее согласует с вами дату и время подписания документов. У вас будет возможность проверить все документы в приложении «Госключ» или «Цифровой ключ», где вы будете их подписывать.
В процессе подписания документов менеджер банка будет на связи со всеми участниками сделки — в чате в личном кабинете Домклик или по телефону.
Шаг 5. Регистрация сделки
Документы будут отправлены на регистрацию в Росреестр сразу после подписания. В среднем процесс регистрации занимает 2-3 дня.
После регистрации документы заёмщика и продавца будут находиться в личном кабинете Домклик.
Скажите, при покупке вторичного жилья, сделка может осуществляться в отделении Сбербанка того города где приобретается недвижимость или обязательно ехать в Санкт Петербург?
Антонина С.здравствуйте! Если ваш вопрос по межрегиональной сделке, то рассказали все подробности в статье.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Как проходит сделка в остальных случаях? Здесь прописана только для новостроек.
Игорь Р.здравствуйте! Онлайн-сделка в Сбере доступна при покупке новостройки или при получении нецелевого кредита под залог недвижимости.
Если заемщик и созаемщик в разных регионах России находятся, то можно ли подписать договор в разных банках?
Сергей М.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день. По вопросу онлайн сделки нужна консультация еще раз
Любовь К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день. Почему нельзя перенести дату сделки?
Диана М.здравствуйте! Для решения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.