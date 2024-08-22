Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
4 мин
127K

Как получить скидку на квартиру от застройщика

Дата публикации: 22 авг 2024
Как получить скидку на квартиру от застройщика
Содержание

Эдуард купил квартиру в новостройке за 5 млн рублей. После переезда в новый дом он познакомился с соседями и узнал, что те купили точно такую же квартиру, но на этаж выше и дешевле на 300 тысяч рублей. Просто потому что попросили скидку.

Да, оказывается, так было можно. Рассказываем, как и когда просить скидку у застройщика.

Как просить скидку

Помните, застройщик не обязан предоставлять скидку, но и вы не должны покупать первую предложенную вам квартиру.

Спросите, есть ли похожие квартиры.

Например, вам нравится район и даже дом. На сайте вы посмотрели квартиру за 5 млн на 15 этаже. Уточните у отдела продаж, есть ли в этом доме похожие квартиры, но дешевле. Например, на другом этаже, угловые или с менее красивым видом.

На какие квартиры часто дают скидки

  • На первом и последнем этаже
  • Боковые и угловые — считается, что они холоднее
  • На 13 этаже или квартиру № 13 — из-за суеверий
  • На втором этаже над входной группой — чуть меньше солнечного света и чуть больше шума со двора
  • Рядом с лифтом — бывает шумно, и хлопают двери

Если перечисленные недостатки вас не смущают, покупайте такую квартиру и смело просите скидку. 

Не раскрывайте все планы сразу

Допустим, вы планируете еще покупать парковочное место. Воспользуйтесь этим аргументом, когда будете спрашивать о скидке. Скажите, что купите парковочное место, если вам предоставят скидку на квартиру. 

Посмотрите предложения конкурентов

Если вам нравится район, но вы пока не определились с конкретным жилым комплексом, посмотрите строящиеся дома рядом. Узнайте цены у всех застройщиков и используйте эту информацию, когда будете выбирать квартиру и договариваться с менеджером.

Выбрать квартиру в новостройке

Объясните, что ваш бюджет ограничен. И понимаете, что вам не обязаны давать скидку. Но вы ищете квартиру именно в этом районе, поэтому рассматриваете все варианты.

Если вы будете честны с менеджером и покажете ему более дешёвые варианты от конкурентов, то, скорее всего, вам пойдут навстречу и сделают скидку. Ведь менеджеру важно не потерять горячего клиента. 

Откажитесь от отделки

Если квартиры в вашем доме продаются с отделкой от застройщика, узнайте, можно ли от нее отказаться. И на какую скидку вы можете рассчитывать в таком случае. Это отлично подходит тем, кто не собирается жить с ремонтом от застройщика и планирует всё переделать под себя. 

Что ещё повлияет на скидку

  • План продаж. У менеджеров по продажам всегда есть план. Иногда до его выполнения им остается продать всего одну-две квартиры. Вероятность получить скидку в этом случае очень велика. Удачное время для просьбы о скидке — конец месяца, квартала или года.
  • Способ оплаты. Если вы планируете внести 100% оплату или собираетесь взять ипотеку, то вероятность получения индивидуальной скидки довольно велика. Застройщику это выгодно, ведь банк рассчитывается с ним сразу.
  • Спад продаж. Если проект не очень популярный, и продажи идут медленно, то застройщик может согласиться на дополнительную скидку.

Где еще искать выгоду

Получите налоговый вычет — 13% от стоимости квартиры и процентов по ипотеке.

Узнайте про льготную ипотеку и скидки на ставку. Например, по программе «Семейная ипотека» можно купить квартиру в новостройке под сниженный процент.

Ставки
Новостройки
Как получить скидку при покупке недвижимости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Полезна вам была эта статья?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Из чего формируется цена на новостройки
6K
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
502K
5 ошибок при покупке квартиры в новостройке
422K
Инструкция: как подготовиться к сделке с электронной регистрацией недвижимости
3M
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал