Как получить скидку на квартиру от застройщика
Эдуард купил квартиру в новостройке за 5 млн рублей. После переезда в новый дом он познакомился с соседями и узнал, что те купили точно такую же квартиру, но на этаж выше и дешевле на 300 тысяч рублей. Просто потому что попросили скидку.
Да, оказывается, так было можно. Рассказываем, как и когда просить скидку у застройщика.
Как просить скидку
Помните, застройщик не обязан предоставлять скидку, но и вы не должны покупать первую предложенную вам квартиру.
Спросите, есть ли похожие квартиры.
Например, вам нравится район и даже дом. На сайте вы посмотрели квартиру за 5 млн на 15 этаже. Уточните у отдела продаж, есть ли в этом доме похожие квартиры, но дешевле. Например, на другом этаже, угловые или с менее красивым видом.
На какие квартиры часто дают скидки
- На первом и последнем этаже
- Боковые и угловые — считается, что они холоднее
- На 13 этаже или квартиру № 13 — из-за суеверий
- На втором этаже над входной группой — чуть меньше солнечного света и чуть больше шума со двора
- Рядом с лифтом — бывает шумно, и хлопают двери
Если перечисленные недостатки вас не смущают, покупайте такую квартиру и смело просите скидку.
Не раскрывайте все планы сразу
Допустим, вы планируете еще покупать парковочное место. Воспользуйтесь этим аргументом, когда будете спрашивать о скидке. Скажите, что купите парковочное место, если вам предоставят скидку на квартиру.
Посмотрите предложения конкурентов
Если вам нравится район, но вы пока не определились с конкретным жилым комплексом, посмотрите строящиеся дома рядом. Узнайте цены у всех застройщиков и используйте эту информацию, когда будете выбирать квартиру и договариваться с менеджером.
Выбрать квартиру в новостройке
Объясните, что ваш бюджет ограничен. И понимаете, что вам не обязаны давать скидку. Но вы ищете квартиру именно в этом районе, поэтому рассматриваете все варианты.
Если вы будете честны с менеджером и покажете ему более дешёвые варианты от конкурентов, то, скорее всего, вам пойдут навстречу и сделают скидку. Ведь менеджеру важно не потерять горячего клиента.
Откажитесь от отделки
Если квартиры в вашем доме продаются с отделкой от застройщика, узнайте, можно ли от нее отказаться. И на какую скидку вы можете рассчитывать в таком случае. Это отлично подходит тем, кто не собирается жить с ремонтом от застройщика и планирует всё переделать под себя.
Что ещё повлияет на скидку
- План продаж. У менеджеров по продажам всегда есть план. Иногда до его выполнения им остается продать всего одну-две квартиры. Вероятность получить скидку в этом случае очень велика. Удачное время для просьбы о скидке — конец месяца, квартала или года.
- Способ оплаты. Если вы планируете внести 100% оплату или собираетесь взять ипотеку, то вероятность получения индивидуальной скидки довольно велика. Застройщику это выгодно, ведь банк рассчитывается с ним сразу.
- Спад продаж. Если проект не очень популярный, и продажи идут медленно, то застройщик может согласиться на дополнительную скидку.
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