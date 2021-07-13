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Как подать заявку на ипотеку

Ипотека
13 июл 2021
207K
Как подать заявку на ипотеку
Содержание

Если вы решили взять недвижимость в ипотеку, вы можете легко рассчитать условия, на которых банк может одобрить вам кредит, и подать заявку. Поездки в отделение банка, ожидание в очереди и сбор огромного числа документов уже в прошлом. Оформить ипотеку намного проще, чем кажется.

Рассказываем, как оформить ипотеку в Домклик онлайн.

Подать заявку без забот

На Домклик подать заявку на ипотеку можно онлайн за 5 минут, а получить решение по кредиту — в течение 24 часов.

А теперь подробнее. С чего начать? 

Для начала нужно выбрать подходящие условия ипотеки СберБанка — программу, ставку, ежемесячный платеж и срок. Это можно сделать онлайн без посещения банка.

На Домклик можно подать всего одну заявку и получить одобрение сразу по всем ипотечным программам, которые вам доступны, с указанием максимальной суммы кредита по каждой. Получив решение банка, вы можете сравнить предложенные условия и выбрать те, которые вам подходят.

Также вы можете воспользоваться ипотечным калькулятором, чтобы выбрать подходящую ипотечную программу, рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, узнать ставку по ипотеке и скачать примерный график платежей. В ипотечном калькуляторе укажите:

  • Цель кредита — покупка квартиры в новостройке, на вторичном рынке, строительство дома и другие программы. Нужно выбрать то, что подходит вам. 
  • Ипотечную программу, которая актуальна для вас.
  • Стоимость недвижимости, которую вы хотите купить.
  • Сумму, которые вы готовы внести в качестве первоначального взноса.
  • Срок, на который вы планируете брать кредит.

На основе указанных данных калькулятор покажет вам ипотечную ставку, сумму кредита, необходимый доход и ежемесячный платеж. Желательно, чтобы платёж не превышал 50% от вашего ежемесячного дохода. Посчитайте разные варианты на калькуляторе, пока не подберете подходящий.   

Обратите внимание на услуги, снижающие ставку, например:

  • скидка до 0,5% для зарплатных клиентов СберБанка
  • скидки 0,3% и 0,6% при покупке квартиры на Домклик 
  • скидка 0,3% при оформлении услуги «Сделка с гарантией» на Домклик и другие

Условия подходят. Что теперь?

Если предварительный расчет ипотеки на калькуляторе вас устраивает, нужно получить одобрение этих условий от банка. Для этого нажмите «Подать заявку». Подача заявки вас ни к чему вас не обязывает. По сути вы просто спрашиваете у банка, готов ли он дать кредит и на каких условиях. А если появятся вопросы, задать их можно в чате с ипотечным консультантом. Он появится в вашем личном кабинете.

После того, как нажмете на кнопку, создайте личный кабинет — укажите личные данные, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты. Используйте Сбер ID — это сократит время на заполнение информации.

Заполните анкету, следуя подсказкам программы. Сфотографируйте свои документы, загрузите их в личный кабинет или чат с менеджером и отправьте заявку на ипотеку в банк.

Рассмотрение заявки проходит в течение 5 дней, но большинство клиентов получают одобрение в день подачи заявки.

После одобрения ипотеки менеджер банка поможет собрать документы на квартиру. Подробно о том, как проходит одобрение недвижимости, узнайте в этой статье. У вас будет 90 дней на поиск квартиры и оформление сделки. В банк нужно будет приехать только один раз — для подписания кредитного договора и получения ипотеки. 

Как оформить ипотеку по низкой ставке
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