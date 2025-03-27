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Недвижимость
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Как получить налоговый вычет за покупку земельного участка

Дата публикации: вчера 12:00
Как получить налоговый вычет за покупку земельного участка

До 2019 года имущественный вычет за земельный участок можно было получить при условии, что на нём построен дом, а земля предназначена именно для жилищного строительства. Теперь и за покупку садового участка появилась возможность вернуть НДФЛ, если на нём расположен жилой дом.

Рассказываем в статье о нюансах оформления вычета за покупку земельного участка, кто и как его может получить.

Когда можно получить налоговый вычет при покупке участка

Согласно ст. 220 и 221.1 НК РФ гражданин имеет право вернуть налоговый вычет при приобретении участка земли под ИЖС либо с имеющимся на нём жилым домом. Возврат уплаченного НДФЛ (с 1 января 2025 года доходы облагаются по пятиступенчатой системе) возможен как при приобретении за собственные средства, так и за заёмные — за погашение процентов. В этом случае в кредитном договоре должно быть указано целевое назначение займа.

Важно!
Важно!

Вычет за земельный участок могут получить только граждане, работающие по трудовым договорам или получающие иной доход, облагаемый НДФЛ; на самозанятых и пенсионеров без дохода, облагаемого НДФЛ, это правило не распространяется.

Итоговая сумма вычета будет зависеть не только от стоимости земли и дома, но и от следующих особенностей:

  • Если земельный участок приобретался в кредит, оформленный до 01.01.2014, то имущественный вычет получить можно, если он не был использован частично или полностью при приобретении другой недвижимости.
  • Если участок приобретён после 01.01.2014, то имущественный вычет получить можно даже если его часть уже использована (абз. 2 пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Он не должен превышать допустимый лимит в 2 млн руб., так, при 13 % НДФЛ предельный размер вычета составит 260 000 рублей.

Если участок приобретался в кредит, то налог с процентов возможно вернуть только по одному объекту недвижимости. И здесь тоже есть исключения:

  • Если земельный участок приобретался до 01.01.2014, то налог за проценты по ипотеке возмещается полностью, без ограничений по сумме.
  • Если участок приобретён после 01.01.2014, то вычет положен от суммы до 3 млн руб., при 13 % НДФЛ — 390 000 руб.
  • Налоговый вычет за покупку участка не может быть оформлен, если продавец — физлицо является взаимозависимым лицом по отношению к покупателю (например, супругом, родителем, братом или сестрой).
Пример
Пример

Григорий в 2023 году купил участок в СНТ с жилым домом в ипотеку за 4 млн руб. Ранее он не получал налоговые вычеты при приобретении земельного участка и по уплате процентов. С 2024 года он может подать декларацию и получить имущественный вычет в размере 260 тыс. рублей, а также вычет за проценты по ипотеке — 390 тыс. руб.

За какой земельный участок можно получить вычет

Начиная с 01.01.2019, после внесения поправок в закон о садоводстве, при строительстве жилого дома на приобретённом в собственность садовом земельном участке гражданин может учесть расходы по его приобретению в составе имущественного налогового вычета после регистрации построенного жилого дома в Росреестре.

Таким образом, вычет полагается не только собственникам участков ИЖС, но и распространяется на участки других категорий: СНТ и ДНП, если на таких участках есть жилые дома. В выписке из ЕГРН категория земельного участка и вид разрешённого использования обычно указываются: садовый или дачный, для ведения хозяйства или строительства, исключение — категория земель «садоводство».

Но стоит учесть, что имущественный вычет, а также вычет за проценты, можно будет получить только после строительства жилого дома на земле и регистрации права собственности на него.

При этом, если ВРИ земельного участка указан как «садоводство»: он подходит для ведения сельскохозяйственной деятельности, но не для строительства, то и вычет за покупку такого участка не предусмотрен.

Важно!
Важно!

В правоустанавливающих документах к строению должно быть указано, что дом жилой, на садовый дом вычет не положен. А также, если изначально дом имел статус «нежилой», и владелец сменил статус объекта, то вычет за него получить тоже не удастся, так как перевод строений из одной категории в другую не даёт права на возврат подоходного налога, учитывается статус дома на момент его приобретения.

А если дача куплена до 2019 года?

В таком случае уже стоящие на садовых участках дома классифицировали следующим образом:

  • здания с назначениями «жилое» и «жилое строение», зарегистрированные в Росреестре, признали жилыми. Согласно ст. 54 закона о садоводстве, собственникам даже не нужно менять документы;
  • здания с назначением «нежилое» признали садовыми;
  • если участок в СНТ куплен до 2019 года, а находящийся на нём дом официально признан «жилым», то получить вычет можно. 
Пример
Пример

В 2017 году Ольга купила земельный участок за 1,3 млн руб. Потом она взяла ипотеку на ИЖС, размер процентов по которой составил 3 млн руб. и в 2023 году закончила строительство дома. В налоговую декларацию Ольга включила расходы на подключение к коммуникациям, покупку стройматериалов и расходы на отделочные работы общей стоимостью в 700 тыс. руб.

Таким образом, Ольга может вернуть максимально возможную сумму для расчёта налогового вычета — 2 млн руб., то есть до 260 тыс. руб. за покупку участка и доп. расходы (имущественный вычет). По процентам по ипотеке — 3 млн руб. — до 390 тыс. руб.

Как получить вычет за покупку земли

Какие расходы включаются в декларацию

Собственник участка и дома может компенсировать следующие подтверждённые расходы (имеются чеки, акты выполненных работ, банковские выписки и др. документы), а именно:

  • разработку проектно-сметной документации;
  • постройку или достройку дома;
  • покупку стройматериалов;
  • оплату услуг строительных бригад;
  • расходы на отделочные работы;
  • подключение к коммуникациям;
  • покупку объекта незавершённого строительства.

При этом не возвращаются затраты, связанные с улучшением степени благоустройства жилья, такие как покупка мебели, сантехники, элементов декора, ландшафтные работы и посадка растений.

Какие документы нужны для оформления вычета

Для оформления налогового вычета при покупке земельного участка необходимо заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и приложить следующие документы:

  • паспорт;
  • справка 2-НДФЛ;
  • договор купли-продажи дачи и акт её приёма-передачи, а если земля и дом покупались по отдельным договорам, надо приложить оба;
  • выписку из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на землю и дом;
  • документы о понесённых при строительстве и покупке участка, дома расходах — договоры со строительными компаниями, соглашения, чеки, квитанции, акты выполненных работ;
  • кредитный договор, а также документы об уплате процентов (выписка из лицевого счёта, справки из банка) при ипотеке;
  • свидетельство о браке, если была покупка без заключения брачного договора;
  • заявление о распределении вычета между супругами.

Как оформить налоговый вычет

Через ФНС

Для получения налогового вычета необходимо собрать пакет документов и передать его в налоговую инспекцию по месту регистрации: лично, заказным письмом через отделение почты России или через личный кабинет в ФНС России. Налоговая проведёт камеральную проверку в течение 3 месяцев. После которой в течение 30 дней вся сумма единовременно поступит на указанный вами счёт.

Уточним, получить налоговый вычет за покупку земельного участка можно в упрощённом порядке, если дом был приобретён после 1 января 2020 года. В ЛК ФНС налогоплательщикам необходимо подписать предзаполненное заявление. Право на вычет подтверждается на основании информации, имеющейся в налоговых органах. Максимальный срок камеральной налоговой проверки — один месяц.

Через работодателя

Вы можете оформить вычет напрямую через работодателя. Для его оформления необходимо заполнить специальную форму и приложить документы в личном кабинете ФНС. После проверки в течение 30 календарных дней налоговая служба самостоятельно направит уведомление работодателю, а бухгалтерия предприятия приостановит удержание НДФЛ из зарплаты сотрудника, пока сумма вычета не будет получена полностью.

В каких случаях налоговая откажет в возврате НДФЛ

Если приобретение земельного участка осуществлено за счёт работодателя, государственной субсидии или на средства бюджета.

Согласно ст.  105.1. НК РФ, если земельный участок был приобретён у взаимозависимых лиц: близкого родственника, опекунов или подопечных.

Вычет за приобретение недвижимости ранее уже был исчерпан покупателем.

Главное

  • Налоговый вычет можно получить за покупку садового или дачного участка в собственности, если на нём построен жилой дом.
  • Подоходный налог за покупку участка вернут после регистрации права собственности на жилой дом в Росреестре.
  • Покупка только земли в СНТ или ДНП с объектом незавершённого строительства права на вычет не даёт. 
  • Налоговый вычет за недвижимость, которую перевели из нежилой в жилую, не предоставляется.
  • Если у налогоплательщика земельный участок куплен до 2019 года, а построенный на нём дом признан «жилым», то получить вычет можно.
  • При оформлении вычета собственник участка может учесть дополнительно к стоимости участка расходы на строительство и ремонт при наличии подтверждающих документов.
  • При покупке земельного участка в ипотеку гражданин вправе вернуть как вычет за покупку участка, так и вычет за проценты по ипотеке.
  • В праве на вычет будет отказано, если сделка заключена между взаимозависимыми лицами.

Налоговый вычет — как получить до 650 000 рублей
Инструкция
Налоги
Владельцам дач
Курс недвижимости
Недвижимость
Полина Махинова
Полина МахиноваВсе авторы
Автор статьи
Вычеты, субсидии и ЖКХ
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