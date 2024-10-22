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На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке

Недвижимость
22 окт 2024
239K
На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке
Содержание

Сергей и Анастасия уже давно мечтали о квартире на последнем этаже новостройки. Подальше от шума и уличной суеты. Спустя некоторое время после исполнения желания они с досадой поняли, что не в восторге от 15-го этажа.

Во-первых, у них часто отключают лифт, а это значит, что прогулка с ребенком в коляске отменяется. Во-вторых, окна выходят на солнечную сторону и летом в квартире очень жарко. В-третьих, когда родители Анастасии приезжают в гости, они страдают из-за головных болей и высокого давления.  

Чтобы не прогадать с этажом, нужно как следует изучить все преимущества и недостатки того или иного варианта.

Первый этаж 

Жизнь на первом этаже — множество плюсов:

  • Идеальная возможность сэкономить до 20% от стоимости квартиры, так как застройщики понижают цену для нижних этажей.
  • Вы не будете испытывать неудобства из-за неработающего лифта. 
  • Вы экономите на услугах грузчиков. Как правило, доставка на 1-й этаж бесплатная.
  • Вы имеете право обустроить территорию, расположенную под окнами так, как вам захочется.
  • При чрезвычайной ситуации вы сможете за считанные минуты эвакуироваться из дома и вынести личные вещи.

Но есть и недостатки:

  • Квартиры на первых этажах часто поддаются влиянию сырости, поэтому владельцам приходится чаще делать ремонт.
  • На лестничном пролете больший уровень загрязненности из-за высокой проходимости.
  • Ваш покой может быть нарушен звуками от постоянно проходящих жильцов. Или придется установить шумоизолирующую дверь.
  • Квартиры на 1 этаже чаще подвергаются ограблениям, поэтому придется устанавливать решетки и сигнализацию.
  • В квартирах на первом этаже часто нет балкона.
  • Зачастую на первых этажах новостроек располагаются различные кафе, салоны и пункты выдачи. Стоит задаться вопросом, комфортно ли вам будет с таким соседством.

Второй этаж 

В достоинства квартир на 2 этаже тоже можно включить независимость от лифта, быструю эвакуацию и дешевые услуги грузчиков. Звукоизоляция от уличного шума здесь будет лучше.

Но для вас тоже может стать сюрпризом перевод нижних квартир в нежилые помещения для использования в предпринимательских целях: открытие магазинов, кафе, парикмахерских, баров. Ведь это может вызвать определенные неудобства: шум, неприятные запахи, разгрузку под окнами машин с товарами в 5 утра.  

3 — 7 этажи 

Проживание в квартирах, расположенных на средних этажах, является довольно комфортным, так как недостатки 1 этажа устраняются. Вы будете ограждены от шума и постоянных прохожих.

Степень загрязненности на средних этажах минимальная. Сырость и различные запахи, исходящие из подвала или мусоропровода, не будут вас беспокоить. В квартире будет больше света. К тому же, при проживании на 3 этаже у вас по-прежнему не будет проблем с лифтом.

Однако вас могут потревожить соседи как и сверху, так и снизу. С другой стороны, плохих соседей можно иметь и с квартирой на первом или последнем этаже. Поэтому перед покупкой квартиры лучше заранее познакомиться с будущими соседями.

8 — 15 и выше

Так как современные новостройки могут иметь по 30-40 этажей, то средние этажи не ограничиваются с 3-его по 8-ой. На этажах повыше: 

  • вас не будут беспокоить шум с улицы и частые посиделки под окнами.
  • более живописный вид из окна по сравнению с нижними этажами.
  • отсутствие проблем с сыростью, так как на этом уровне гораздо суше.

Однако на этих этажах уже появляются неудобства, связанные с поломкой лифта, ведь подниматься на эти этажи сложнее и дольше. Если у вас есть боязнь высоты, то она может проявить себя.

Последний этаж 

Если вы предпочитаете находиться в максимальной изоляции от шума и других людей и не испытываете трудностей в подъеме по лестнице, вам подойдет последний этаж дома.

Главным преимуществом верхних этажей является красивая панорама города за окном. Комнаты квартиры будут лучше освещены и казаться более просторными и уютными.

К недостаткам последнего этажа относятся:

  • вероятность затопления квартиры в случае протечки крыши.
  • медики отмечают, что жители верхних этажей чаще страдают от головных болей, бессонницы и повышенного давления.
  • сложность эвакуации при чрезвычайных ситуациях.
  • трудоемкость транспортировки мебели. 

Застройщики часто поднимают стоимость квартир на последних этажах из-за панорамного вида из окна.

Так какой этаж все-таки выбрать

Выбирать этаж следует исходя из собственных возможностей и предпочтений. Главное, чтобы вам было комфортно в квартире. 

Для людей в возрасте и имеющих проблемы со здоровьем больше подойдет первый этаж. Стоимость таких квартир ниже. 

Если вы обожаете любоваться городом, и вас не смущают проблемы, возникающие при поломках лифта, вам подойдет последний этаж.

С медицинской точки зрения оптимальны квартиры на 3-7 этаже. Они безопасны для здоровья: этому способствует меньший уровень загрязненности и шума. Подниматься не высоко и удобно следить за ребенком.

Новостройки
Покупка новостройки
Комментарии7
О
Оксана К.
5 дней назад

А меня устраивает середина и выше, боязнь верхних этажей переборится со временем (если она имеется), а вот постоянный шум на нижних этажах по жизни будет надоедать

Е
Екатерина П.
25 окт 2024

Зачем взыскивать с соседа, если есть страховка

Домклик
3 дня назад

Екатерина П.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

П
Пользователь
25 окт 2024

3 этаж!

Д
Даниил Г.
23 окт 2024

Я за последний этаж. Единственный существенный минус-поломка лифта. Шума меньше, с грузовым лифтом подъем мебели беспроблемный. Залить потолки могут на любом этаже, только за тех. этаж и крышу отвечает УК, с который можно легко взыскать деньги, а взыскивать деньги с соседа-тут как повезет.

Домклик
23 окт 2024

Даниил Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!

Е
Екатерина П.
22 окт 2024

Хоть и красиво высоко, но пешая доступность - не выше 6-го, в идеале до 2-5 нормально))

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