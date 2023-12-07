Заявка на ипотеку через риелтора или застройщика: что нужно знать клиенту
Часто для поиска недвижимости и проведения ипотечной сделки люди обращаются к риелторам. Они могут подавать заявку на ипотеку за клиента, курировать сделку. В некоторых случаях заявку на ипотеку подаёт застройщик. Прежде чем предоставлять свои личные данные другим людям, стоит заключить понятный и прозрачный договор, где будут прописаны права и обязанности всех сторон*. Кроме того, обращаться за помощью в покупке квартиры стоит только к проверенным компаниям.
В этой статье расскажем, какую информацию о клиенте банк запрашивает у риелторов и застройщиков при оформлении ипотеки.
Какие данные предоставить агенту
Важный момент: подать заявку на ипотеку за своих клиентов на Домклик могут только партнёры СберБанка. Это значит, что документы представителей агентств недвижимости и застройщиков проверены.
Партнёры взаимодействуют с банком через свой личный кабинет. В нём же они подают заявку на ипотеку за клиента.
Если клиенты подают заявку на ипотеку сами и авторизуются на Домклик через аккаунт на «Госуслугах» или по Сбер ID, то банк берёт нужные данные автоматически, и документы можно не загружать.
Если заявку на ипотеку подаёт агент недвижимости или застройщик, ему нужны:
- ФИО человека, на которого оформляется ипотека
- его актуальный номер телефона
- дата рождения
- 2 и 3 страницы паспорта
- сведения о ежемесячном и дополнительном доходах
Если в ипотеку добавляется созаёмщик, то представителю агентства или застройщика нужно ввести о нём такие же данные.
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Как только представитель отправит заявку в Сбербанк, на телефоны заемщика и созаёмщика (если он есть) поступят СМС с инструкциями о подтверждении согласия на отправку заявки на ипотеку. Получателю ипотеки нужно самому отправить этот код ответным сообщением. Говорить его риелтору и застройщику не нужно.
После этого заявка будет отправлена на рассмотрение в банк.
Когда риелтор не сможет подать заявку
Есть несколько причин, по которым у риелтора не получится подать заявку:
- у заёмщика уже есть действующая заявка;
- у заёмщика есть черновик заявки, оформленный им самим или другим риелтором;
- у заёмщика есть запрет на подачу заявки до определенной даты.
Как следить за ходом сделки
Заёмщик подключается к подготовке сделки сразу после того, как банк одобрит заявку на ипотеку от риелтора или застройщика.
Клиенту приходит СМС с поздравлением об одобрении ипотеки и со ссылкой на личный кабинет на Домклик. В нём уже будет чат, в котором общаются все участники: сам заёмщик, его агент, менеджер банка, продавец недвижимости. В личном кабинете можно видеть данные по оформляемому кредиту, загружать документы и следить за статусом сделки.
Если в заявку нужно внести изменения
Если заявка на ипотеку от риелтора или застройщика уже одобрена банком, а в неё понадобилось внести изменения, можно заказать звонок менеджера или написать в чат оформления сделки и попросить скорректировать нужное.
Если так случилось, что клиент передумал брать квартиру и хочет её заменить, изменить объект недвижимости в сделке он может самостоятельно в своём личном кабинете Домклик. Достаточно перейти в сделку и в раздел «Недвижимость».
Стоит иметь в виду, что после этого банк должен будет повторно рассмотреть заявку, проверить и одобрить выбранную недвижимость.
Что сообщать на сделке
На сделку в банк клиент и риелтор приходят вместе. Если заявку на ипотеку подавал застройщик, то от строительной компании никто не является.
Банк должен идентифицировать человека, на которого оформляется ипотека, проверить оригиналы документов, составить кредитный договор и произвести расчёт между продавцом и покупателем. В ходе сделки агент недвижимости только направляет и подсказывает, все необходимые оригиналы документов должны быть при заёмщике.
Если на сделке используется сервис электронной регистрации, нужно будет выпустить электронную подпись. Для подписания документов электронной подписью на сделке клиенту на его номер телефона приходит СМС-код. Его клиенту нужно сообщить только менеджеру банка —для совершения сделки или подтверждения подписания документов. Риелтору его сообщать не нужно.
*Риелтор/застройщик должен обязательно взять согласие на обработку персональных данных.