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Дом и уют
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Квартира в новостройке: с отделкой или без

Дата публикации: 04 авг 2024
Квартира в новостройке: с отделкой или без
Содержание

Застройщики предлагают покупателям квартиры с отделкой и без. Кажется, квартира под ключ — это удобно: получил ключи и сразу переехал. Но плюсы и минусы есть у обоих вариантов.

Разбираемся, кому подойдет жилье с готовой отделкой, а кому лучше купить квартиру в бетоне.

Какие есть виды отделки

Застройщики сдают квартиры с несколькими типами отделки. Для покупателя разница состоит в цене, необходимости дополнительных работ и иногда — в дате переезда.

Без отделки

Квартира в новостройке: с отделкой или без №1

Покупатель получает бетонную коробку с окнами и базовой входной дверью, иногда — без межкомнатных перегородок. Электричество проведено до щитка в подъезде. Радиаторов отопления может не быть — только трубы. 

Покупателю квартиры придется заказывать ремонт с нуля и ждать несколько месяцев, пока ремонт закончится.

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Черновая отделка

Квартира в новостройке: с отделкой или без №2

Подразумевает, что в квартире есть перегородки. На полу — стяжка, стены выровнены штукатуркой. Электричество заведено в квартиру, установлены радиаторы отопления. Балкон застеклен. 

Покупателю квартиры все еще нужно заказать отделку, но он потратит на нее меньше денег и времени. 

Стоимость черновой отделки застройщик прибавит к цене квартиры — примерно 10 тыс. рублей за квадратный метр.

Предчистовая отделка

Квартира в новостройке: с отделкой или без №1

Ее еще называют White Box: стены и потолки в квартире белые, потому что покрыты шпатлевкой. На полу ровная чистовая стяжка. Сделана электрика: есть электрощиток в квартире, выводы под розетки, выключатели и светильники. Разведены трубы в ванной и на кухне. 

Хозяину такой квартиры останется заказать только чистовую отделку, установить мебель и переехать. На все — месяц-полтора. 

За предчистовую подготовку застройщик прибавит к стоимости жилья около 15 тысяч рублей за квадратный метр. 

Чистовая отделка

Квартира в новостройке: с отделкой или без №1

Или отделка под ключ. Квартира готова к переезду: на стенах — обои или краска, на полу — ламинат или линолеум, потолки покрашены. Розетки и выключатели на месте. Есть сантехника: ванна, унитаз, раковины в кухне и санузле. Иногда застройщики даже устанавливают базовую мебель — например, кухонный гарнитур.

Если дом уже сдан на момент покупки, владельцу квартиры не нужно ждать — можно переезжать сразу. Если дом пока не сдан, после ввода в эксплуатацию придется подождать несколько месяцев.

За отделку квартиры под ключ придется доплатить в среднем 13-20 тысяч рублей за квадратный метр. 

Стоимость отделки зависит от класса жилого комплекса, закупочных цен на материалы и перечня работ. При этом у каждого застройщика свое понимание отделки: например, встречаются квартиры White Box без перегородок. 

Чтобы точно получить то, что ожидаете, спросите, что входит в тот или иной вариант отделки. Если есть возможность, посмотрите проекты в шоу-руме или в сданном корпусе. И внимательно читайте договор: в нем фиксируют перечень работ, которые застройщик проведет в квартире.

Квартира без отделки или под ключ: плюсы и минусы

Квартиры с черновой отделкой близки к варианту в бетоне, а White Box —  к отделке под ключ. Поэтому здесь и дальше будем сравнивать квартиры без отделки, для которых хозяевам нужно организовать ремонт самостоятельно, с квартирами под ключ.  

Отделка под ключ от застройщика

Ремонт без отделки

Время переезда

После выдачи ключей. Если дом уже сдан, ждать не нужно.

От 2 месяцев после начала ремонта.

Затраты времени

Нет — нужно только принять квартиру у застройщика.

Нужно нанять мастеров или ремонтную компанию, выбрать и купить материалы, принимать работу в несколько этапов.

Качество материалов

Обычно среднее или ниже среднего.

Любое на выбор хозяев квартиры.

Качество работ

Среднее или ниже среднего. Могут быть неровные стены или полы, огрехи в электрике, сантехнике, чистовой отделке. 

Любое — зависит от исполнителей.  Профессиональные бригады работают лучше — есть момент личной ответственности.

Дизайн

Типовой и нейтральный. Соседняя квартира отличается только мебелью.

Индивидуальный. Хозяева сами решают, какие купить отделочные материалы.

Уровень комфорта

Средний или низкий. В квартире не хватает светильников и розеток, электроточки расположены не там, где хотелось бы. 

Средний или высокий. Розетки и светильники — на своих местах.

Какой вариант выбрать: квартиру с отделкой или в бетоне

Есть несколько ситуаций, когда новостройка с готовым ремонтом выгоднее:

  • Если при покупке недвижимости в ипотеку не хватает на ремонт. Стоимость отделки включена в сумму, на которую он берет ипотеку. Можно сразу переехать и больше не платить за аренду. Ремонт под себя в таком случае делают через 3-5 лет.
  • Если вы собираетесь сдавать квартиру в аренду. Сразу после получения ключей можно завезти в квартиру мебель, опубликовать объявление и начать зарабатывать на жилье, не тратя время на ремонт.

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Черновой вариант подойдет, если:

  • Вы собираетесь сами сделать ремонт и готовы им заниматься.
  • Хочется получить индивидуальный дизайн и высокий уровень комфорта в будущем.
  • Вы готовы подождать несколько месяцев.
  • Вы можете отложить деньги на отделку или взять на нее потребительский кредит.

Разница в стоимости отделки от застройщика и самостоятельного ремонта не так велика: для однокомнатной квартиры 33 кв. м она составляет 100-200 тысяч рублей. Поэтому сравнивать эти варианты по цене не всегда оправданно — разница скорее в целях, качестве работ и деталях.

Новостройки
Интерес к недвижимости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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