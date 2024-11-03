Что лучше: новостройка или вторичка
Задумываясь о покупке своего жилья, многие думают, что же лучше: новостройка или вторичка? Безусловно, новостройка привлекает тем, что квартира расположена в новом доме и ее можно обустроить как хочется, дав волю фантазии. На вторичку чаще засматриваются те, кто хочет сэкономить на ремонте и мебели — нередко продавцы оставляют в квартире кухонный гарнитур или шкафы.
Тем не менее оба варианта имеют свои нюансы, которые проявятся позднее, в долгосрочной перспективе.
Новостройки
Преимущества
- Эффект нового жилья
- Акции и скидки от застройщиков
- Современные стандарты жизни
- Новая инфраструктура внутри ЖК и на прилегающей территории
- Возможность приобрести квартиру с гардеробной и несколькими санузлами
- Подземные паркинги
- Возможность приобрести квартиру с отделкой
- Не требуется юридическая проверка, отсутствие истории квартиры
Недостатки
- Срок сдачи дома может переноситься
- Шум от ремонта, который делают соседи, первые год-полтора после сдачи дома
- Чаще всего новые ЖК отдалены от центра города
Перед тем, как сделать окончательный выбор, необходимо изучить рынок: выгодные предложения можно найти как среди новых квартир, так и среди вторички. При этом стоит помнить, что стоимость первичной недвижимости зависит от срока сдачи объектов: чем он ближе, тем дороже квадратный метр.
Чтобы выгодно купить новостройку, нужно хорошо и регулярно изучать предложения застройщиков, не стесняться звонить в компании и узнавать о возможностях получить скидку.
Часто акции с новостройками организуют банки. Например, на Домклик до конца 2024 года проходит акция со скидкой на ипотеку в новых ЖК.
А уже на следующей неделе наступит самый выгодный в году Зелёный день — день рождения Сбера.
В честь праздника Домклик подготовил две эксклюзивные акции:
- скидки на покупку квартиры в новостройках и ипотека по сниженной ставке
- скидки на строительство дома по проекту
Предложение будет действовать две недели — с 7 по 21 ноября 2024 года.
Следите за новостями в нашем телеграм-канале, мы обязательно напомним о запуске акции.
Ещё один вариант купить квартиру в новостройке выгоднее — льготная ипотека. Но следует понимать, новостройка, купленная не у застройщика, а у частного лица, под действие льготных программ не подпадает.
Вторичное жилье
Преимущества
- Можно сразу вселиться и прописаться
- Инфраструктура района более развита, чем в районах новостроек
- Возможность торга с продавцом
- Возможность получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке при покупке на Домклик
- Возможность не делать ремонт и даже не покупать мебель в первое время
Недостатки
- Типовые планировки
- Изношенные коммуникации
- Требуется юридическая проверка истории квартиры
- Как правило, квартиры располагаются в старом жилом фонде
- Понадобится потратить больше сил и средств на ремонт
- Непредсказуемые соседи
Каждый решает сам, какую квартиру приобретать. Ведь не менее важно оценить свои финансовые возможности, потому что в случае с новостройкой придется вложиться в ремонт. А еще нужно учитывать расположение дома, отдаленность от работы, экологическую обстановку. Даже если квартира продается по привлекательной цене, спешить не стоит.
Покупка недвижимости — решение в долгую. Какой бы вариант вы ни выбрали, запомните главное: если вы покупаете квартиру, в которой ваша семья будет жить ещё много лет после сделки, нельзя спешить. Никакой суеты и непродуманных решений. Взвесьте все за и против, посмотрите как можно больше предложений и обязательно торгуйтесь.
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