Единый платежный документ за ЖКУ может появиться в России
Единые электронные платежные документы с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета могут появиться в России. Такую идею обсуждают в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны, узнали «Известия».
В ведомстве пояснили, что речь идет о переходе к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это повысит доступность информации о начислениях и платежах для жителей и снизит расходы на оплату услуг печати и доставки бумажных квитанций.
Сейчас единая форма платежных документов отсутствует, и часто в квитанциях содержится пункт за общедомовые нужды без разбивки на услуги, из-за чего жители не понимают, за что конкретно платят. Появление единой платежки — важная и полезная инициатива, которая повысит прозрачность отрасли ЖКХ, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Потребителю должно быть дано максимально доступное и подробное разъяснение, на что идет каждый рубль, который он оплачивает», — подчеркнул он.