Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Единый платежный документ за ЖКУ может появиться в России

Дата публикации: 16 янв 2023
Единый платежный документ за ЖКУ может появиться в России

Единые электронные платежные документы с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета могут появиться в России. Такую идею обсуждают в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны, узнали «Известия».

В ведомстве пояснили, что речь идет о переходе к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это повысит доступность информации о начислениях и платежах для жителей и снизит расходы на оплату услуг печати и доставки бумажных квитанций.

Сейчас единая форма платежных документов отсутствует, и часто в квитанциях содержится пункт за общедомовые нужды без разбивки на услуги, из-за чего жители не понимают, за что конкретно платят. Появление единой платежки — важная и полезная инициатива, которая повысит прозрачность отрасли ЖКХ, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Потребителю должно быть дано максимально доступное и подробное разъяснение, на что идет каждый рубль, который он оплачивает», — подчеркнул он.

Читайте также: Юрист объяснил, как рассчитывают плату за общее имущество в квитанции ЖКХ

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
В доме постоянно не работает лифт. Что делать?
48K
Что делать, если управляющая компания плохо работает
104K
Затопили соседи сверху: что делать?
60K
Температура в квартире: какой должна быть и что делать, если есть отклонение от нормы
59K
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
803
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
623
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал