Как бесплатно оценить и узнать рыночную стоимость квартиры: инструкция и советы
- Зачем узнавать рыночную стоимость квартиры
- От чего зависит цена на квартиру
- Чем грозит неправильная оценка квартиры при ее продаже
- Чем грозит неправильная оценка квартире при ее покупке
- Как узнать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно
- Как выглядит бесплатный отчет о рыночной стоимости квартиры на Домклик
Стоимость квартиры — один из ключевых факторов в сделках с недвижимостью, который играет важнейшую роль в принятии решений о покупке и продаже жилья. Сейчас особенно важно анализировать рынок и проверять, не завышена и не занижена ли цена на квартиру.
В статье расскажем, как быстро оценить жилье и бесплатно узнать рыночную стоимость квартиры. А также поговорим о том, чем грозит неправильная оценка квартиры при ее продаже или покупке.
Зачем узнавать рыночную стоимость квартиры
Четкое понимание, сколько стоит квартира, будет полезно и продавцам недвижимости, и ее покупателям.
Если вы продаете квартиру, знание рыночной стоимости недвижимости поможет вам выставить объективную цену и быстрее продать жилье, и при этом не потерять свою финансовую выгоду от такой сделки.
Если вы хотите купить недвижимость, знание рыночных цен на конкретные квартиры позволит вам определиться с бюджетом, подобрать нужный вариант и, самое главное, грамотно торговаться с продавцом.
Марина Власова: продала старую, а потом купила новую квартиру в Пензе После развода мы с дочкой и с маленьким сыном втроем год жили в однокомнатной квартире. В какой-то момент я поняла: «Всё, надо переезжать». Я думала, что наша однушка стоит максимум 2,7 млн. Но после того, как стала узнавать реальные цены, поняла, что могу легко продать ее и за 3 млн.
В итоге продала ее за 3,2 млн с одновременной покупкой двухкомнатной квартиры в другом районе города за чуть большую сумму. Со сделкой очень помог грамотный риелтор и сайт Домклик, где можно оценивать квартиры бесплатно и понимать, что и сколько стоит на самом деле.
От чего зависит цена на квартиру
Цена на квартиру зависит от множества факторов, оценить которые иногда бывает сложно даже профессионалам.
Вот лишь краткий список того, от чего зависит стоимость квартиры:
- Площадь квартиры
- Этаж квартиры и общее количество этажей в доме
- Количество комнат в квартире
- Ремонт в квартире, состояние кухни и сантехники
- Год строительства дома
- Материл, из которого построен дом
- Данные о капитальном ремонте дома
- Наличие или отсутствие в квартире балкона и лоджии
- Наличие или отсутствие газа в доме
- Общее количество квартир в доме
- Расстояние до центра города и до остановок общ. транспорта
- Наличие школ и детских садов рядом с домом
- Наличие парков и промзон в пешей доступности от дома
Именно поэтому так важно правильно оценить рыночную стоимости квартиры.
Чем грозит неправильная оценка квартиры при ее продаже
Большинство продавцов стремятся продать свою квартиру по максимально высокой цене. Однако если цена квартиры слишком высокая, это отпугнет покупателей, звонков по объявлению будет мало или не будет вообще.
Также есть высокий риск, что покупатели просто не смогут найти ваше объявление.
Дело в том, что многие покупатели при поиске недвижимости указывают в фильтре по цене максимальный порог, фиксированную сумму, и при завышении стоимости даже на 1 рубль, такие объявления просто не попадут в список поисковой выдачи. Ваше объявление просто не увидят.
Если же цена в объявлении будет слишком низкой, не соответствующей реалиям рынка, это тоже грозит неприятностями.
Такие объявления вызывают у покупателей подозрения, так как низкую цену часто указывают мошенники, нормальный покупатель или риелтор, просто пройдет мимо вашего объявления. Кроме того, продавая квартиру по цене ниже рыночной, вы фактически крадете сами у себя свои же деньги, лишая себя прибыли и отдавая ее другим продавцам.
Чем грозит неправильная оценка квартире при ее покупке
Похожая ситуация и с покупкой квартир. Если искать квартиры по слишком низкой цене, скорее всего, вы наткнетесь на неликвидные, проблемные квартиры. С проблемным ремонтом, или вообще без ремонта, с проблемными соседями и, что самое плохое, можете «купить» квартиру у мошенников.
Ни в коем случае не поддавайтесь эмоциям и не соблазняйтесь на низкие цены при покупке недвижимости — ни один продавец, а тем более риелтор или агентство недвижимости не будут продавать квартиру по цене ниже рыночной.
Если вы нашли объявление с низкой ценой, скорее всего, это мошенники, которые будут уговаривать вас закрыть сделку как можно быстрее, потому что продавец якобы срочно уезжает в другую страну или другой город, и распродает собственность. Через пару недель после «сделки» обычно выясняется, что ваш «продавец» вообще не имел прав на квартиру, а документы оказались липовыми.
Андрей Чижов: собирался купить квартиру в Екатеринбурге по цене «просто подарок»
Нашел в интернете интересное объявление. Хорошие фотографии, приличный район, и, самое главное, цена — «просто подарок» — как писал сам продавец. Приехал в офис этого продавца, который по телефону объяснил, что он не собственник, а риелтор, который помогает родственникам продать квартиру.
В офисе мне предложили подписать договор на оказание информационных услуг и заплатить аванс, и потом уже поехать смотреть квартиру. Якобы много желающих, надо зафиксировать серьезность намерений и т.д. Короче, чуть не купился, но вовремя сообразил и позвонил жене посоветоваться. Она сразу же все поняла. В общем, классический «развод».
Также часто встречается схема с авансом. «Продавец» предлагает вам «супервыгодное предложение», просит аванс, и даже пишет расписку о получении денег. А через пару дней выясняется, что у «продавца» выключен телефон, объявление удалено из базы, и аванс вам никто возвращать не собирается.
Как узнать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно
Бесплатно оценить недвижимость и узнать рыночную стоимость квартиры можно онлайн на Домклик.
- Введите адрес квартиры
- Укажите количество комнат
- Укажите примерную площадь квартиры
Остальное Домклик сделает сам за пару секунд. Алгоритм сайта рассчитает стоимость квартиры, опираясь на реальные сделки купли-продажи и с учетом более 40 характеристик.
Учитываются данные о самом доме, годе его строительства и ремонта, районе, инфраструктуре, и, что крайне важно, актуальная информация о ситуации на рынке недвижимости в конкретном городе.
Как выглядит бесплатный отчет о рыночной стоимости квартиры на Домклик
В онлайн-отчете от Домклик будут указаны следующие данные:
- Рыночная цена квартиры
- Диапазон оптимальной цены на похожие квартиры
- График изменения цены на квартиру
Выглядеть отчет будет как на картинке ниже — для примера мы узнали рыночную стоимость однокомнатной квартиры в центре Тулы.
Узнать рыночную стоимость любой квартиры в вашем городе также можно на Домклик. Перед покупкой или перед тем, как выставлять квартиру на продажу, обязательно проверяйте и сравнивайте цены.
Здравтвуйте, Илья. Попытка "автоматизировать ручной труд и снизить человеческий фатор" положительна по своей сути, но вот на сколько это применимо к деятельности риэлора является большим вопросом. В статье правильно указывается, что стоимость квартиры оценивается по многим критериям, однако, по нашему мнению, не все из них могут оцениваться в метрических шкалах. В качестве примера приведу достаточно распространеный метод оценки недвижимости в рублях за квадратный метр площади помещения. Две аналогичные по площади, планировке, состоянию квартиры расположены на одном этаже, однако одна из них окнами выходит в тихий зеленый двор, а другая - на шумную и пыльную магистраль. Неужели имеет смысл говорить о равной стоимости жилья? И таких критериев много. Поэтому "автоматизация" оценки обязательно должна быть увязана с экспертным мнением риэлторов-практиков. Реализация такого подхода требует наличия заказа с выделением средств и грамотных испонителей.
Константин Р.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Проблема автоматической оценки в том, что она не учитывает множество факторов, не успевает за рынком и берет за правильные данные не совсем точные цифры стоимости объекта в общедоступных источниках. При автоматической оценке в сервисах экспресс оценки подбираются аналогичные объекты из баз данных, но учитывая , что в базах один и тот же объект может быть выставлен различными агентами неограниченное число раз, а так же может быть выставлен и одним агентом/собственником, то стандартные математические способности позволяют сделать вывод, что выполнить расчет объективно может только физически оценщик, который выполняет обзвон каждого объекта аналога, чтобы удостовериться, что на рынок выставлен уникальный объект, соответствующий объекту оценки и принять его к расчету стоимости. Итоговая разница в стоимости может составлять более 30%. Но безусловно, что цель должна оправдывать средства! И если с арендой объекта, данный сервис сориентирует клиента , то при продаже объекта, все же следует учесть уникальность объекта и обратиться к независимому оценщику! Горелова Елена
Елена Г.здравствуйте. Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением.
Сервис оценки направлен на автоматизацию ручного труда, снижение человеческого фактора, а также значительно ускоряет рутиный процесс. Алгоритмы учитывают возможные риски при оценке. Модель оценки постоянно улучшается, в том числе по обратной связи от пользователей.
Она берет не только объявления из общедоступных источников, но и реальные ипотечные сделки Сбербанка, которые имеют больший вес при расчете цены недвижимости.
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