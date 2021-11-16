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Ипотека
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В чем разница между ипотекой и потребительским кредитом

Дата публикации: 16 нояб 2021
В чем разница между ипотекой и потребительским кредитом
Содержание

У ипотечного кредита есть своя специфика, отличающая его от обычного потребительского. Разбираемся, в чем главные различия.

Цель кредита

Ипотечный кредит обычно выдается на покупку недвижимости, использовать на что-то другое полученные средства заемщик просто не сможет.

Потратить потребительский кредит можно на что угодно.

Наличие залога

В случае с ипотекой, на купленную недвижимость накладывается обременение, и до погашения кредита она остается в залоге у банка. 

Для получения потребительского кредита залог не нужен.

Подробнее том, что можно, а что нельзя делать с квартирой, купленной в ипотеку

Первоначальный взнос

Для получения ипотеки первоначальный взнос необходим. Минимальный первоначальный взнос по кредитным программам СберБанка — 15% от стоимости недвижимости.

Для получения потребительского кредита первоначальный взнос не нужен.

Всё о первоначальном взносе по ипотеке 

Размер процентной ставки

Обычно процентные ставки по ипотечному кредиту существенно ниже, чем по потребительскому.

При ипотеке банк очень тщательно проверяет платежеспособность заемщика, имеет гарантии в виде залога купленной недвижимости, которая к тому же еще и застрахована от основных рисков. Это позволяет банкам снижать процентные ставки и создавать выгодные условия для заемщиков. 

Срок погашения кредита

Срок погашения ипотеки более продолжительный — до 30 лет.

Потребительский кредит обычно выдается на срок от нескольких месяцев до 5 лет. Но и тот, и другой кредит можно погасить досрочно.

Подробнее о досрочном погашении ипотеки СберБанка 

Размер ежемесячных платежей

Обычно благодаря более продолжительному сроку погашения кредита размер ежемесячных платежей по ипотеке меньше, чем в случае с потребительским кредитом.

Одобренная сумма

При одном и том же доходе, одобренная сумма будет вероятнее всего выше у ипотечного кредита, чем у потребительского.

Подобрать программу кредитования, рассчитать первоначальный взнос и условия ипотечного кредита можно на калькуляторе ипотеки

Срок получения

Потребительский кредит можно получить за 1-2 дня.

Получение ипотечного кредита займет немного больше времени — помимо документов заемщика, банку необходимо тщательно проверить недвижимость и документы по ней, а это — дополнительное время. Также заемщику после одобрения заявки на ипотеку может понадобиться время, чтобы найти подходящую недвижимость. Поэтому после одобрения заявки банк дает заемщику еще 90 дней — на поиск недвижимости и оформление документов.

Пошаговая инструкция для заемщика после одобрения ипотеки — в нашей статье

Льготы и субсидии от государства

Государство часто выделяет средства на льготы и субсидии для ипотечных программ. Например, сейчас в СберБанке по льготным ставкам можно купить недвижимость от 0,1% годовых по программам «Ипотека с господдержкой», «Ипотека для семей с детьми», «Ипотека и материнский капитал». Военнослужащие могут получить ипотеку по ставке от 10,3% годовых по программе «Военная ипотека»

Для потребительских кредитов льгот от государства не предусмотрено.

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Налоговый вычет

Право на налоговый вычет за проценты с кредита, взятого на приобретение жилья, есть только в случае покупки недвижимости в ипотеку.

Получить налоговый вычет за проценты с потребительского кредита, взятого на покупку недвижимости, не получится.

Подробнее о том, как получить налоговый вычет

Дополнительные расходы

Если вы берете потребительский кредит, обязательных дополнительных расходов не будет.

При ипотечном кредите обязательной статьей расхода станет страхование купленной недвижимости. Также можно застраховать жизнь и здоровье — в рамках программы «Защищенный заемщик» этот вид страхования позволяет снизить процентную ставку на один пункт.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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