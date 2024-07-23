Как бесплатно получить землю на Дальнем Востоке: инструкция
Экоферма, футбольное поле, два дома для семьи или огород, с которого можно собирать до 20 тонн картофеля — это только малая часть примеров использования одного гектара земли. Список можно расширить любой предпринимательской или сельскохозяйственной идеей, не противоречащей действующему законодательству.
Попробовать свои силы в качестве землевладельца можно по программе «Дальневосточный гектар». Она позволяет получить бесплатную землю в 11 регионах на Дальнем Востоке. На то, чтобы освоить участок, у будущих владельцев земли есть пять лет и грантовые и кредитные программы поддержки на сумму до 244 млн рублей. Как именно получить землю и что делать, чтобы не потерять право на нее — в нашей инструкции.
Что такое «Дальневосточный гектар»
Программа «Дальневосточный гектар» заработала в июне 2016 года. По ней любой гражданин России, а также соотечественники, которые добровольно переселяются при государственной поддержке, имеют право получить землю на Дальнем Востоке бесплатно. Участок можно выбрать в одном из 11 регионов Дальневосточного федерального округа.
Список регионов программы «Дальневосточный гектар»:
- Чукотский автономный округ;
- Амурская область;
- Магаданская область;
- Сахалинская область;
- Еврейская автономная область;
- Забайкальский край;
- Камчатский край;
- Приморский край;
- Хабаровский край;
- Республика Бурятия;
- Республика Саха (Якутия).
Кстати, с 2022 года все жители страны могут участвовать в похожей программе, но в Арктике: «Арктический гектар» можно выбрать в Мурманской области, Карелии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Архангельской области, Республике Коми.
Сколько земли дадут
Один заявитель может оформить один участок площадью не более одного гектара. Но, если нужно больше земли, есть возможность подать коллективную заявку. К ней могут присоединиться до 10 человек и получить для освоения бесплатный земельный участок в 10 га. Земля на Дальнем Востоке бесплатно оформляется в том числе на несовершеннолетних членов семьи.
То есть семья из четырех человек, где трое — дети, не важно какого возраста, сможет взять 4 га. Ключевые условия программы: россияне получают участок в пользование в упрощенном порядке и бесплатно.
Участки по этой программе выдаются только за пределами городов. Они должны находиться на расстоянии не менее 10 км от населенных пунктов, где больше 50 тысяч жителей, не менее 20 км, если жителей больше 300 тысяч.
На какой срок предоставляется земля
После получения участка в безвозмездное пользование есть пять лет, чтобы начать его освоение. Думать четыре года, а на пятый быстро что-то сотворить не получится, так как определиться с видом использования необходимо в первый год владения землей. Через три года предстоит задекларировать выбранный вид использования участка. Эта процедура обязательная. Даже если на земле еще ничего не сделано и не построено, придется заполнять в течение трех месяцев по истечении трех первых лет участия в программе. В ней нужно указать свои данные, кадастровый номер участка и какие работы проведены.
Когда пять лет пройдут, участок можно оформить в собственность или долгосрочную аренду на 49 лет — это касается лесных территорий, которые федеральный закон (Лесной кодекс Российской Федерации) не позволяет оформить иначе.
Жесткое условие программы «Дальневосточный гектар» заключается в обязательном использовании полученной земли. Если заявитель не начинает освоение в указанный срок, он автоматически лишается права на нее. Рассматривая возможность стать собственником земли на Дальнем Востоке, стоит иметь в виду, что программа действует до 2040 года, но подать заявку можно только до 2035 года. Сделать это можно через государственный онлайн-сервис «НаДальнийВосток.РФ».
Как использовать участок
Как угодно: на земле можно делать все, что не противоречит законодательству. Можно построить дом, а гектара хватит даже на два дома и приусадебные строения.
В списке примеров удачного использования дальневосточной земли — производство веников для бани, конно-спортивный комплекс, птицеводческое хозяйство, школа английского языка, глэмпинг (комфортабельный кемпинг). Можно устроить спортивную секцию или игровую площадку для детей. Любая предпринимательская активность подойдет.
Кстати, на сайте «НаДальнийВосток.РФ» предлагаются конкретные бизнес-планы с расчетом вложений и срока окупаемости.
Оформление договора
Рассказываем пошагово, как получить дальневосточный гектар земли.
Зарегистрируйтесь на портале«НаДальнийВосток.РФ», это можно сделать из аккаунта на портале «Госуслуги».
Для выбора участка существует публичная кадастровая карта. Выберите участок или несколько, чтобы сравнить параметры, и подайте онлайн-заявку на понравившийся кусок земли через тот же портал.
В течение месяца нужно подождать решения по вашей заявке. Если ее одобрят, договор придет в личный кабинет на сайте. Если откажут (обычно об этом сообщают быстрее, иногда через 7 рабочих дней), то одновременно предложат скорректировать границы участка или выбрать альтернативные варианты.
В течение 30 дней после получения договора на безвозмездное пользование землей его нужно распечатать из личного кабинета, подписать и отправить обычной почтой в госорган, которому принадлежит земля — он указан в договоре. Там его подпишут и отправят на регистрацию в Росреестр.
Через портал «НаДальнийВосток.РФ» нужно будет оформить участок в собственность по истечении первых пяти лет использования.
Меры поддержки
Для владельцев участков в Дальневосточном федеральном округе действуют меры поддержки. Это гранты и субсидии Минсельхоза России, если речь идет о животноводстве, растениеводстве и другой сельскохозяйственной деятельности. Другая форма — микрозаймы и льготное кредитование. Поддержку можно получить на сумму от 8,5 млн до 244 млн рублей. Нередко владельцы участков объединяются в кооперативы и проводят общие коммуникации, и это снижает финансовую нагрузку на каждого участника.
По программе «Дальневосточная ипотека» на «Дальневосточном гектаре» можно построить дом. Размер кредита не превышает 6 млн рублей, первоначальный взнос — 15 % от стоимости недвижимости, срок выплаты — 20 лет, ставка — от 1,5%. Дополнительных ограничений по возрасту нет. В залог возможна передача как участка, на котором будет построен дом, так и иного объекта недвижимости.
Если группа единомышленников более 200 человек используя дальневосточный гектар хочет построить современное экологическое посление, государство поможет инфраструктурой и строительством зданий общего пользования?
Пользовательздравствуйте. Рекомендуем обратиться за консультацией сюда или позвонить по номеру 8 800 200 32 51.
Да хотел бы.
Отличная идея! Я думаю, многие могут воспользоваться. Для меня, кажется, Дальний Восток - это очень далеко, ведь землю надо обустраивать. И денег нужно вкладывать в это немало.