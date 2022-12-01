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Какие сроки рассмотрения заявки на ипотеку

Дата публикации: 01 дек 2022
Какие сроки рассмотрения заявки на ипотеку

Срок рассмотрения заявки на кредит составляет от 2 минут.

Срок рассмотрения документов по выбранному объекту недвижимости занимает 3-5 рабочих дней.

Обращаем внимание, что в отдельных случаях, с целью принятия решения в пользу клиента, на обработку некоторых запросов может потребоваться дополнительное время и ресурсы банка

Актуальный статус по заявке вы всегда можете увидеть в личном кабинете Домклик.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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