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Какие сроки рассмотрения заявки на ипотеку
Дата публикации: 01 дек 2022
Срок рассмотрения заявки на кредит составляет от 2 минут.
Срок рассмотрения документов по выбранному объекту недвижимости занимает 3-5 рабочих дней.
Обращаем внимание, что в отдельных случаях, с целью принятия решения в пользу клиента, на обработку некоторых запросов может потребоваться дополнительное время и ресурсы банка
Актуальный статус по заявке вы всегда можете увидеть в личном кабинете Домклик.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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