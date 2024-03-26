Сколько времени дается на переезд продавцу при продаже квартиры
В материале расскажем, сколько времени дается продавцу на переезд после продажи квартиры.
Какие сроки освобождения квартиры после продажи по закону
Отдельного закона, в котором прописан срок освобождения жилья после его продажи, нет. Зато есть статья 457 Гражданского кодекса РФ.
В ней говорится, что «срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи».
То есть реальные сроки передачи квартиры новому собственнику напрямую зависят от договоренностей между продавцом и покупателем и прописываются в договоре купли-продажи.
Важно, что подписываемый сторонами сделки акт приема-передачи квартиры означает, что продавец исполнил свое обязательство о передаче товара покупателю (статья 556 Гражданского кодекса РФ «Передача недвижимости»).
Можно ли заехать в новую квартиру сразу после сделки
Да, можно. Все зависит от ваших договоренностей с продавцом.
Когда продается свободная от проживания квартира, продавец может передать ключи и подписать акт приема-передачи квартиры в день сделки.
Когда сделка альтернативная (когда продавец продает свою старую квартиру и на вырученные деньги покупает новое жилье), срок передачи зависит от цепочки сделок.
Если в договоре купли-продажи нет срока освобождения квартиры продавцом
Бывает и такое. В этом случае на помощь приходит пункт 2 статьи 314 Гражданского кодекса РФ «Срок исполнения обязательства».
Там написано, что «обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении».
Если продавец уклоняется от исполнения обязательства по передаче квартиры, покупателю придется обращаться в суд.
Чтобы не доводить дело до суда и быть твердо уверенным в законности сделки с недвижимостью и в сроках передачи квартиры новому владельцу, можно заказать договор купли-продажи жилья на Домклик.
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