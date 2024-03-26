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Недвижимость
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145K

Сколько времени дается на переезд продавцу при продаже квартиры

Дата публикации: 26 мар 2024
Сколько времени дается на переезд продавцу при продаже квартиры
Содержание

В материале расскажем, сколько времени дается продавцу на переезд после продажи квартиры.

Какие сроки освобождения квартиры после продажи по закону

Отдельного закона, в котором прописан срок освобождения жилья после его продажи, нет. Зато есть статья 457 Гражданского кодекса РФ.

В ней говорится, что «срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи».

То есть реальные сроки передачи квартиры новому собственнику напрямую зависят от договоренностей между продавцом и покупателем и прописываются в договоре купли-продажи.

Важно, что подписываемый сторонами сделки акт приема-передачи квартиры означает, что продавец исполнил свое обязательство о передаче товара покупателю (статья 556 Гражданского кодекса РФ «Передача недвижимости»).

Можно ли заехать в новую квартиру сразу после сделки

Да, можно. Все зависит от ваших договоренностей с продавцом.

Когда продается свободная от проживания квартира, продавец может передать ключи и подписать акт приема-передачи квартиры в день сделки.

Когда сделка альтернативная (когда продавец продает свою старую квартиру и на вырученные деньги покупает новое жилье), срок передачи зависит от цепочки сделок.

Если в договоре купли-продажи нет срока освобождения квартиры продавцом

Бывает и такое. В этом случае на помощь приходит пункт 2 статьи 314 Гражданского кодекса РФ «Срок исполнения обязательства».

Там написано, что «обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении».

Если продавец уклоняется от исполнения обязательства по передаче квартиры, покупателю придется обращаться в суд.

Чтобы не доводить дело до суда и быть твердо уверенным в законности сделки с недвижимостью и в сроках передачи квартиры новому владельцу, можно заказать договор купли-продажи жилья на Домклик.

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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