Как пригласить участника в сделку на Домклик
Вы получили одобрение ипотеки. Теперь готовиться к сделке можно в режиме онлайн, без визитов в банк. Пригласите других участников в вашу сделку на Домклик, чтобы подготовка прошла быстрее и проще.
В зависимости от роли участника, которого вы приглашаете, ему будут доступны разные возможности на Домклик. Процесс приглашения зависит от вашей роли в сделке. Есть несколько вариантов:
1️⃣ Покупатель или созаёмщик
2️⃣ Риелтор покупателя
3️⃣ Другая роль (продавец, риелтор продавца, доверенное лицо продавца)
Ниже разберём каждый вариант подробнее.
Как пригласить участника в сделку
Если вы покупатель или созаёмщик
Чтобы пригласить созаёмщика, супруга, доверенное лицо продавца напишите менеджеру в чате или закажите звонок.
Чтобы пригласить вашего риелтора, продавца, риелтора продавца или представителя застройщика:
1️⃣ Зайдите в личный кабинет Домклик
2️⃣ Выберите раздел «Участники»
3️⃣ Нажмите «Добавить участника»
4️⃣ Выберите его роль, введите его номер телефона и нажмите «Продолжить»
5️⃣ Проверьте указанные данные и нажмите «Пригласить»
6️⃣ На указанный номер участник получит СМС-сообщение с приглашением в сделку. Участнику обязательно нужно подтвердить своё участие либо отправив ответным сообщением код, либо перейдя по ссылке из сообщения.
Пригласить поручителя, залогодателя или другую роль, которая не перечислена в этой статье, не получится, так как доступ в сделку для этих участников не предусмотрен, несмотря на их возможное участие.
Если вы риелтор покупателя
Чтобы пригласить созаёмщика, супруга, доверенное лицо продавца напишите менеджеру в чате или закажите звонок.
❗️Для добавления участника потребуется согласие от покупателя: он получит СМС-сообщение со ссылкой. Перейдя по ней, покупателю нужно выбрать раздел «Участники» и подтвердить приглашение.
После этого приглашённому участнику также придёт СМС-сообщение со ссылкой: останется только перейти и авторизоваться в личном кабинете Домклик, чтобы участвовать в сделке.
Чтобы пригласить продавца, риелтора продавца или представителя застройщика:
1️⃣ Авторизуйтесь в личном кабинете как партнёр
2️⃣ Выберите в нужной сделке раздел «Участники»
3️⃣ Нажмите «Добавить участника»
4️⃣ Выберите его роль, введите его номер телефона и нажмите «Продолжить»
5️⃣ Проверьте указанные данные и нажмите «Пригласить»
6️⃣ Покупатель получает СМС-сообщение со ссылкой, переходит по ней и в разделе «Участники» даёт согласие на приглашение
7️⃣ После этого приглашённому участнику приходит СМС-сообщение со ссылкой на добавление в сделку. Перейдя по ней, нужно авторизоваться в личном кабинете Домклик
Пригласить поручителя, залогодателя или другую роль, которая не перечислена в этой статье, не получится, так как доступ в сделку для этих участников не предусмотрен, несмотря на их возможное участие.
Если у вас другая роль в сделке
В таком случае попросите покупателя или его риелтора пригласить участника в сделку.
Возможности участников сделки на Домклик
Покупатель
Созаёмщик
Риелтор покупателя
Продавец
Риелтор продавца
Доверенное лицо продавца
Представитель застройщика
Отслеживать статус сделки
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Загружать документы
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Общаться в чате сделки
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Видеть условия одобрения ипотеки
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Скачивать загруженные документы
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Если у вас что-то не получается, просто напишите или позвоните менеджеру — и тогда добавить участника поможет менеджер.
*Продавец может скачать документы стороны продавца и договор купли-продажи (если он заказан на Домклик).