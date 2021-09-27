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Как пригласить участника в сделку на Домклик

Дата публикации: 27 сен 2021
Как пригласить участника в сделку на Домклик
Содержание

Вы получили одобрение ипотеки. Теперь готовиться к сделке можно в режиме онлайн, без визитов в банк. Пригласите других участников в вашу сделку на Домклик, чтобы подготовка прошла быстрее и проще.

В зависимости от роли участника, которого вы приглашаете, ему будут доступны разные возможности на Домклик. Процесс приглашения зависит от вашей роли в сделке. Есть несколько вариантов:

1️⃣ Покупатель или созаёмщик

2️⃣ Риелтор покупателя

3️⃣ Другая роль (продавец, риелтор продавца, доверенное лицо продавца)

Ниже разберём каждый вариант подробнее.

Как пригласить участника в сделку

Если вы покупатель или созаёмщик

Чтобы пригласить созаёмщика, супруга, доверенное лицо продавца напишите менеджеру в чате или закажите звонок.

Чтобы пригласить вашего риелтора, продавца, риелтора продавца или представителя застройщика:

1️⃣ Зайдите в личный кабинет Домклик

2️⃣ Выберите раздел «Участники»

3️⃣ Нажмите «Добавить участника»

4️⃣ Выберите его роль, введите его номер телефона и нажмите «Продолжить»

5️⃣ Проверьте указанные данные и нажмите «Пригласить»

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6️⃣ На указанный номер участник получит СМС-сообщение с приглашением в сделку. Участнику обязательно нужно подтвердить своё участие либо отправив ответным сообщением код, либо перейдя по ссылке из сообщения.

Пригласить поручителя, залогодателя или другую роль, которая не перечислена в этой статье, не получится, так как доступ в сделку для этих участников не предусмотрен, несмотря на их возможное участие.

Если вы риелтор покупателя

Чтобы пригласить созаёмщика, супруга, доверенное лицо продавца напишите менеджеру в чате или закажите звонок.

❗️Для добавления участника потребуется согласие от покупателя: он получит СМС-сообщение со ссылкой. Перейдя по ней, покупателю нужно выбрать раздел «Участники» и подтвердить приглашение.

После этого приглашённому участнику также придёт СМС-сообщение со ссылкой: останется только перейти и авторизоваться в личном кабинете Домклик, чтобы участвовать в сделке.

Чтобы пригласить продавца, риелтора продавца или представителя застройщика:

1️⃣ Авторизуйтесь в личном кабинете как партнёр

2️⃣ Выберите в нужной сделке раздел «Участники»

3️⃣ Нажмите «Добавить участника»

4️⃣ Выберите его роль, введите его номер телефона и нажмите «Продолжить»

5️⃣ Проверьте указанные данные и нажмите «Пригласить»

6️⃣ Покупатель получает СМС-сообщение со ссылкой, переходит по ней и в разделе «Участники» даёт согласие на приглашение

7️⃣ После этого приглашённому участнику приходит СМС-сообщение со ссылкой на добавление в сделку. Перейдя по ней, нужно авторизоваться в личном кабинете Домклик

Пригласить поручителя, залогодателя или другую роль, которая не перечислена в этой статье, не получится, так как доступ в сделку для этих участников не предусмотрен, несмотря на их возможное участие.

Если у вас другая роль в сделке

В таком случае попросите покупателя или его риелтора пригласить участника в сделку.

Возможности участников сделки на Домклик

Покупатель

Созаёмщик

Риелтор покупателя

Продавец

Риелтор продавца

Доверенное лицо продавца

Представитель застройщика

Отслеживать статус сделки

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Загружать документы

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Общаться в чате сделки

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Видеть условия одобрения ипотеки

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-

Скачивать загруженные документы

+

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+/-*

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-

-

Если у вас что-то не получается, просто напишите или позвоните менеджеру — и тогда добавить участника поможет менеджер.

*Продавец может скачать документы стороны продавца и договор купли-продажи (если он заказан на Домклик).

Как оформить ипотеку на Домклик
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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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