Почему банк не одобрил ипотеку: главные причины отказа
Банки обычно не комментируют причины отказа в ипотеке, и порой сложно понять, почему принято такое решение. Но если проанализировать конкретную ситуацию, можно предположить, почему банк не одобрил ипотеку. В статье расскажем о главных причинах отказа в выдаче ипотечного кредита и разберем, как это можно исправить.
Испорченная кредитная история
Кредитная история — это информация по всем кредитам и займам, которые когда-либо были и есть у заемщика.
Рассматривая заявку на кредит, банк проверяет, насколько клиент платежеспособен и надежен. Все просрочки или уклонения от платежей, судебные разбирательства по кредитным договорам влияют на состояние кредитной истории, а впоследствии и на решение банка о выдаче ипотеки.
Например, если в кредитной истории зафиксировано несколько просрочек сроком в 3–5 дней, это вряд ли станет причиной отказа в ипотеке, наличие длительных просрочек повышает вероятность отказа, а невыплата кредита и судебные разбирательства по нему — практически гарантия в отказе на ипотеку.
Узнайте свою кредитную историю
Если в вашем кредитном досье содержится недостоверная информация (например, есть данные о просрочках, которых на самом деле не было), напишите заявление с просьбой скорректировать вашу кредитную историю. Заявку на исправление ошибок необходимо подать в бюро кредитных историй, где хранится ваш кредитный отчёт. Как правило, это можно сделать на сайте организации.
Бюро сделает запрос в банк, который предоставил оспариваемые сведения. В течение 20 рабочих дней с даты заявки заёмщику придёт ответ с результатами проверки. Если банк подтвердит наличие ошибки в данных — кредитная история будет исправлена. В противном случае заёмщик может оспорить результаты проверки через суд.
Важно! В интернете много предложений улучшить вашу кредитную историю за деньги. Запомните: это невозможно. И доверять услугам таких посредников нельзя — будет только хуже.
Проверьте наличие штрафов и задолженностей
Может быть, у вас есть неоплаченный и забытый штраф ГИБДД на небольшую сумму, долг по алиментам или коммуналке. Это также может повлиять на решение банка.
Необходимо проверить:
- Задолженности по уплате штрафов или налогов
- Наличие исполнительных производств в отношении вас
- Сведения о банкротстве
- Открытые судебные разбирательства
Недостаточный доход
Два главных вопроса банка к вашему доходу: насколько он стабилен и хватит ли его для регулярных выплат по ипотечному кредиту. При этом у потенциального заемщика должны оставаться деньги на питание, оплату ЖКХ, содержание неработающих членов семьи, налоги и другие обязательные расходы.
Например, если у потенциального заемщика ежемесячный ипотечный платеж по выбранной квартире составляет 31 тысячу рублей, а зарплата при этом 40 тысяч рублей, такой доход недостаточен. Банк откажет в ипотеке, потому что оставшиеся 9 тысяч рублей — меньше установленного прожиточного минимума на человека.
Быстро рассчитать платеж по ипотеке можно на калькуляторе Домклик
Измените параметры кредита
Попробуйте выбрать жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить размер первоначального взноса. Также можно увеличить срок ипотеки — чем больше срок, тем меньше будет размер ежемесячного платежа.
Привлеките созаемщиков
Их доходы также учитываются банком при определении суммы кредита.
Сообщите о дополнительных источниках дохода
Это может быть незафиксированная, но стабильная подработка, средства от сдачи квартиры в наем или аренду и т.д.
Большая кредитная нагрузка
Даже если у потенциального заемщика высокий и стабильный доход, хорошая кредитная история, но много других кредитов, банк может отказать в ипотеке. Принимая решение, банк оценивает ваше общее финансовое положение, и если у вас есть несколько дополнительных кредитов, возникает вероятность, что на выплаты по ипотеке вам просто не хватит денег.
Например, у потенциального заемщика зарплата 60 тысяч рублей, при этом он ежемесячно выплачивает по имеющимся кредитам 20 тысяч рублей, плюс платеж по ипотеке составит 30 тысяч рублей. На необходимые расходы у клиента остается всего 10 тысяч рублей в месяц. Этого не хватит, чтобы обеспечивать себя и семью, и банк наверняка откажет в одобрении ипотеки.
Также в кредитную нагрузку будут входить поручительства по чужим кредитам. И если кредитор не платит, а вы при этом не выполняете свои обязанности созаемщика — это еще и негативно повлияет на вашу кредитную историю.
Погасите действующие кредиты и закройте кредитные карты
Даже если вы не пользуетесь кредитной картой, и она давно пылится у вас на полке, ее лучше закрыть. Перед повторной подачей заявки надо учитывать, что в бюро кредитных историй информация о погашении кредита обновляется примерно в течение месяца.
Недостоверная информация
Банк тщательно проверяет всю полученную от клиента информацию. Предоставление недостоверных и/или не точных данных о себе в анкете скорее всего обернется отказом в ипотеке.
Даже если вы сделали это непреднамеренно, что-то забыли, упустили или просто ошиблись, банк скорее всего расценит это как обман и не одобрит заявку.
Внимательно проверяйте документы
Проверьте действительность паспорта и других предоставленных вами документов на момент подачи заявки.
Указывайте только достоверную информацию
Заранее предупредите руководителя, отдел кадров, бухгалтерию и созаемщиков о возможном звонке из банка. Не бойтесь предоставить больше информации, чем нужно — это не повлияет негативно на решение банка, а вот недостаток сведений может дать отрицательный эффект.
Отказ на этапе одобрения недвижимости
В некоторых случаях банк может отказать в предварительно одобренном кредите уже на этапе проверки недвижимости.
Когда вы покупаете недвижимость в ипотеку, она остается в залоге у банка до момента выплаты кредита. Поэтому банк должен убедиться, что с этой недвижимостью все в порядке. Это позволит защитить и вас, как покупателя.
Для этого банк внимательно проверяет все необходимые документы на недвижимость и более тщательно проверяет документы по участникам сделки. И только после этого принимает решение — готов ли он предоставить вам кредит на покупку именно этой недвижимости.
Если при проверке будут обнаружены какие-то серьезные проблемы или риск потери недвижимости для покупателя будет слишком велик, банк примет отрицательное решение.
Проверьте недвижимость
Проверьте недвижимость на соответствие основным требованиям банка. Каждый случай индивидуален. Окончательное решение всегда принимается банком после рассмотрения полного пакета документов.
- Недвижимость должна находиться на территории России
- Дом не должен быть ветхим, подлежать сносу или расселению (исключение — дома, включенные в программу реновации в Москве)
- Недвижимость не должна быть под арестом
- При покупке дома с землей или земельного участка должно быть проведено межевание участка — границы земли должны быть четко обозначены в документах
- В жилом помещении не должно быть критичных перепланировок
Также не кредитуется недвижимость, для которой характерны высокие риски утраты права собственности — подробнее о проверке юридической безопасности сделки.
Имейте в виду, что полученное одобрение всегда носит предварительный характер. Решение банк может поменять на любом этапе сделки до выдачи кредита.
Когда можно подать повторную заявку
Кредитная политика банка время от времени меняется. А значит банк может изменить своё решение. Вы можете повторно подать заявку сразу после отказа, в некоторых случаях — через два месяца.
Все документы, которые вы ранее загрузили в личный кабинет, будут доступны для скачивания, и вы можете их использовать в новой заявке на ипотеку. Если вы успели оплатить услуги Домклик, можно оформить возврат, если они не были оказаны. Также вы можете переиспользовать договор купли-продажи для следующей сделки, изменив условия, если он был уже оплачен и подготовлен.
Новые заявки рассматриваются без учета предыдущих решений.
Я вам деньги перевел,и мне вы переведите.так как мне скидуют сотрудники ваши не получаетса!!!
Александр Ф.здравствуйте! Уточните ваш вопрос.
Менеджер повышает голос
Александр Ф.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона, данные о менеджере и сделке на почту. Наши специалисты проверят всю информацию и свяжутся с вами!
Жалоба на необоснованный отказ в принятии доверенности
София М.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!
Менеджер банка позвонила начала рассказывать про сделку какие документы нужны, а далее внесла корректировку которую не предупредив что это может повлиять на уже принятое решение, в итоге звонит и говорит своим наивным голосом вам отказ, очень жаль что в 21 веке работают такие не компетентные сотрудники
Пользовательздравствуйте! Сожалеем, что вам было отказано в выдаче кредита.
При рассмотрении кредитной заявки банк осуществляет проверку данных, предоставленных потенциальным заёмщиком, на предмет их полноты и достоверности, анализирует ряд факторов: платёжеспособность заёмщика, поручителей, кредитную историю заёмщика и др. При этом банк всесторонне оценивает возможные риски (финансовые, социальные и др.), которые могут непосредственно повлиять на надлежащее исполнение потенциальным заёмщиком всех условий кредитного договора, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки.
Прежде чем принять решение о возможности выдачи кредита и заключении кредитного договора, банк проводит детальную проверку предоставленных клиентом документов, и в ходе рассмотрения банк имеет право запросить дополнительные документы/ дополнительное обеспечение или их замену, а также снизить запрашиваемую сумму или отказать в выдаче кредита на любом этапе.
Согласно законодательству РФ банк имеет право не объяснять причины отказа по кредитным заявкам.
Вы можете повторно подать заявку через 30 календарных дней с момента принятия решения об отказе. Также подать заявку на другой вид кредитования можно, не дожидаясь истечения 30 дней. Ваша заявка будет рассмотрена без учёта предыдущего решения.
Тоже отказ на последнем этапе проверки, когда все документы, в том числе платные, поданы и прошли проверку(((
Дмитрий М.здравствуйте! Сожалеем, что вам было отказано в выдаче кредита.
При рассмотрении кредитной заявки банк осуществляет проверку данных, предоставленных потенциальным заёмщиком, на предмет их полноты и достоверности, анализирует ряд факторов: платёжеспособность заёмщика, поручителей, кредитную историю заёмщика и др. При этом банк всесторонне оценивает возможные риски (финансовые, социальные и др.), которые могут непосредственно повлиять на надлежащее исполнение потенциальным заёмщиком всех условий кредитного договора, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки.
Прежде чем принять решение о возможности выдачи кредита и заключении кредитного договора, банк проводит детальную проверку предоставленных клиентом документов, и в ходе рассмотрения банк имеет право запросить дополнительные документы/ дополнительное обеспечение или их замену, а также снизить запрашиваемую сумму или отказать в выдаче кредита на любом этапе.
Согласно законодательству РФ банк имеет право не объяснять причины отказа по кредитным заявкам.
Вы можете повторно подать заявку через 30 календарных дней с момента принятия решения об отказе. Также подать заявку на другой вид кредитования можно, не дожидаясь истечения 30 дней. Ваша заявка будет рассмотрена без учёта предыдущего решения.